В Приморье сохраняется низкий уровень поставок импортного картофеля

По итогам октября в Приморском крае увеличились поставки продовольственного картофеля из Китая. Объем поставок по сравнению с сентябрем этого года увеличился в три раза.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, по итогам октября этого года наблюдается значительное увеличение объёма поставок продовольственного картофеля из Китайской Народной Республики.

Так, в октябре в Приморье было поставлено 1340 тонны продовольственного картофеля из Китая и 22 тонны из Соединенных Штатов Америки, тогда как по итогам сентября этого года в край было ввезено только 454 тонны этого вида сельскохозяйственной продукции. Картофель из КНР поставляется через сухопутные пункты пропуска, тогда как картофель из США был завезен морским транспортом через Порт Восточный, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.