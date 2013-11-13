www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Сельское хозяйство
Распечатать

В Приморье сохраняется низкий уровень поставок импортного картофеля

13 Ноября 2013, 18:56 | Приморье
По итогам октября в Приморском крае увеличились поставки продовольственного картофеля из Китая. Объем поставок по сравнению с сентябрем этого года увеличился в три раза.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, по итогам октября этого года наблюдается значительное увеличение объёма поставок продовольственного картофеля из Китайской Народной Республики.

Так, в октябре в Приморье было поставлено 1340 тонны продовольственного картофеля из Китая и 22 тонны из Соединенных Штатов Америки, тогда как по итогам сентября этого года в край было ввезено только 454 тонны этого вида сельскохозяйственной продукции. Картофель из КНР поставляется через сухопутные пункты пропуска, тогда как картофель из США был завезен морским транспортом через Порт Восточный, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
 
Однако, как отмечают специалисты карантина растений, несмотря на трехкратное увеличение уровня поставок импортного картофеля, объём поставок этого, востребованного у россиян, вида пищевой продукции продолжает сильно отставать от отметки, зафиксированной в августе этого года – 4,3 тысячи тонн. Причем в августе и сентябре поставки импортного картофеля осуществлялись только из Китайской Народной Республики.
 
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: картофель  импорт  сельхозпродукция 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru