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Эксперты выяснили, кто и что повергает в ужас приморцев на работе
Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что чаще всего работники Приморья боятся за свой профессиональный рост и развитие (44%).
Среди прочих опасений – боязнь совершить ошибку в работе (24%), страх провала в карьере или потери авторитета (20%), а также сокращения, увольнения (18%) и возникновения конфликтных ситуаций (19%). Примечательно, что если мужчины чаще боятся за свою карьеру (19%), то женщины – сделать что-то не так и допустить ошибку (31%). Представители топ-менеджмента переживают по поводу возможного развала компании (17%), новички и специалисты – за возможные ошибки (32% и 26% соответственно), а менеджеры среднего звена – за свое место (19%). Отметим, что есть и такие, у кого тревога связана с принципиально иными вещами: например, боязнью собственного офиса (1%) и страхом распустить руки в адрес вызывающих раздражение коллег (3%). Даже сам вид подвыпивших сослуживцев начинает формировать некие фобии (2%).
Тем не менее чем выше уровень позиции работников, тем реже они испытывают чувство беспокойства. Так, если 84% начинающих специалистов отметили, что испытывают те или иные страхи на работе, то в аналогичном признались только 60% топ-менеджеров.
Помимо каких-то ощущений, явлений и предметов, которые могут пугать на работе, страхи способны вызывать и сами люди. Так, каждый четвертый (26%) признается, что в коллективе есть работники, которые его пугают. Чаще всего это кто-то из коллег (39%), однако далеко не редкость, когда невольный трепет вызывает непосредственный начальник (29%) или даже генеральный директор (31%). Респонденты говорят, что такие люди пугают их своим неадекватным поведением (69%), влиятельностью (29%) и тем, что те распускают грязные слухи, объектом которых могут стать и они (25%). Есть и такие, кто подозревает страшащих их людей в сверхъестественных способностях (3%).
Надо признать, что подобные условия, когда одни работники по каким-то причинам боятся других, на рабочем процессе отражаются скорее отрицательно. Так, каждый второй из опрошенных (49%) признается, что работа затормаживается, а дела продвигаются куда медленнее в контакте с такими вот страшащими их коллегами.
Помимо фобий и опасений, некоторые работники признаются в предрассудках и вере в потустороннюю силу в том, что касается работы и рабочих отношений. Более суеверными можно назвать представителей туристической сферы (11%), медиков (9%) и маркетологов (8%); напротив, свободными от предубеждений – юристов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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