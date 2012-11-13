В Приморском крае у малых пилорам те же проблемы с сырьем

Денис ФРОЛОВ - один из кавалеровских предпринимателей, получивших в 2011 году от района субсидию на создание своего предприятия по производству и доставке пиломатериалов. Субсидию Денис получил в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего бизнеса.

«Я получил субсидию - 300 тыс. рублей, взял в Сбербанке кредит на 500 тыс. рублей, добавил свои сбережения, купил оборудование. И мы - всего 5 человек - начали работу. Задача - просто удержаться на плаву, так как сегодня большие проблемы с сырьем, его не хватает. Проблема и в том, что к зиме пошел спад спроса на пиломатериал, так как все ремонты и строительство домов идут летом», - рассказал предприниматель.

Кроме пилорамы, Фролов занялся продажей дизтоплива. Заключил договор с компанией «Роснефть» и запустил передвижную АЗС в Горнореченске. Успевает он проявлять себя и как общественник - его избрали депутатом горнореченского мункома.

В месяц небольшая пилорама Дениса выпускает 60-70 кубов пиломатериала. Весь он реализуется на внутреннем рынке: часть берет население района, остальное покупает владивостокская компания «Бир». В этом году в районе строили крыши на многоквартирных домах в рамках 131 ФЗ. У Фролова был договор с фирмой «Строительство под ключ», которая возводила крыши, Денис поставлял ей пиломатериал. В планах - замена лесопильного оборудования на более современное.

Всего в районе - 10 пилорам, включая две китайские. Одна из китайских пилорам - Вань ХАЯ - работает на внешний рынок, поставляя пиломатериал в КНР. А остальные - на внутренний. Для больших предприятий такие маленькие пилорамы - помеха: сбивают цены на пиломатериал. Но для мелких предпринимателей вроде Дениса - это возможность выжить, проявить себя и дать работу другим людям. Раньше Денис по окончании Хабаровского политехнического университета работал главным инженером и директором кавалеровского АТП - довольно крупного по меркам района предприятия - и сегодня этот опыт помогает ему как предпринимателю. Фролов и не надеялся попасть в прошлом году в число получателей субсидии. Просто подал заявку, защитил бизнес-план - и попал в число счастливчиков.

Татьяна КУРОЧКИНА.