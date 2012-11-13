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Предпринимателей Дальнегорска научили конкурировать
Участники муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе на 2010-2012 и на период до 2015 года» прошли обучение на бизнес-тренинге «Конкурирующая стратегия компании».
Учеба организована администрацией ДГО с участием бизнес-тренера из Владивостока Игоря ТКАЧА. Учеба прошла в форме бизнес-тренинга – минимальная теоретическая часть и основная практическая работа в группах с участием тренера.Тренинг позволил начинающим предпринимателям приподняться над своим бизнесом и с вершины взглянуть на будущее своего предприятия. Посмотреть на него глазами аналитика, клиента, конкурента.
В программе тренинга рассмотрены вопросы построения конкурентной стратегии компании. Оказывается, трудные клиенты – это резерв для развития бизнеса, на сбыт влиять можно и нужно. Не хватает средств на рекламу – используйте внутренние резервы для продвижения собственной продукции или услуги: вовлечение ключевых мест своего потребителя (мест пребываний, использование предметов быта, форма одежды сотрудников и прочее), правильное снижение цены, подарки для привлеченных клиентов. «Интересно, познавательно, заставляет задуматься. Интересно приведены примеры, практические моменты, перспективы для развития бизнеса», - такие отзывы получила администрация города после проведения тренинга.
Участники тренинга нашли для себя готовые решения, которые позволят повысить конкурентоспособность компании, а значит, появятся новые рабочие места для горожан.
Татьяна КУРОЧКИНА.
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