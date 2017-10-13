www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.69 р. 100 JPY: 51.39 р.
EUR: 68.45 р. 10 CNY: 87.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Сельское хозяйство
Распечатать

Главная ярмарка Приморья будет работать два дня

13 Октября 2017, 10:20 | Приморье

Фермерские овощи и мед жители и гости края смогут приобрести на продовольственной ярмарке во Владивостоке.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, на этой неделе ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать два дня.

 «Ярмарка развернется в пятницу, 13 октября и субботу, 14 октября, с 9.00 до 18.00», – рассказали специалисты.

Здесь приморцы смогут приобрести свежие фермерские овощи, ягоду, рыбу, мясопродукты, молоко и мёд. Кроме того, свою продукцию по ценам ниже среднекраевых на ярмарке реализует Госпродагентство Приморского края.

«Например, килограмм картофеля сорта “Гала” агентство продает по 20 рублей», – добавили они.

Напомним, в Приморье проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о них в каждом районе можно узнать здесь.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке нашим товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ярмарка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru