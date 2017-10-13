Главная ярмарка Приморья будет работать два дня

Фермерские овощи и мед жители и гости края смогут приобрести на продовольственной ярмарке во Владивостоке.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, на этой неделе ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать два дня.

«Ярмарка развернется в пятницу, 13 октября и субботу, 14 октября, с 9.00 до 18.00», – рассказали специалисты.

Здесь приморцы смогут приобрести свежие фермерские овощи, ягоду, рыбу, мясопродукты, молоко и мёд. Кроме того, свою продукцию по ценам ниже среднекраевых на ярмарке реализует Госпродагентство Приморского края.

«Например, килограмм картофеля сорта “Гала” агентство продает по 20 рублей», – добавили они.

Напомним, в Приморье проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о них в каждом районе можно узнать здесь.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке нашим товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.