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В Свободном порту Владивосток стартовали 25 бизнес-проектов
Свободный порт Владивосток - возможность для каждого предпринимателя реализовать бизнес-идеи на Дальнем Востоке с применением уникальных правовых и экономических преференций. Отметил первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Владимир Печурчик на пресс-конференции, посвященной двухлетию вступления в действие закона о свободном порте Владивосток.
«В течение этого времени инвесторы свободного порта Владивосток реализовали 25 бизнес-проектов. Фактически осуществлено инвестиций 3,8 млрд рублей, создано 524 рабочих мест. Корпорация развития Дальнего Востока, как управляющая компания, находится в непрерывном взаимодействии с бизнес-сообществом и органами государственной власти разных уровней с целью обеспечить реализацию каждого проекта», - говорит первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Владимир Печурчик.
Дальний Восток получил новые проекты в таких сферах, как логистика, гражданское судостроение, деревообработка, производство оцинкованной стали, осветительного оборудовании и строительных смесей, промысловых снастей для рыбодобывающих предприятий, металлоконструкциях и трубопроводных систем, тары для упаковки и детских одноразовых подгузников, продуктов питания и рыбопереработки. Резиденты создают и развивают туристско-рекреационный кластер, открывают предприятия в сфере алмазной промышленности.
По словам генерального директора Группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко: «Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» получил статус резидента свободного порта Владивосток в числе первых. Благодаря полученным преференциям компания стала развивать еще несколько проектов. Второй - «Производственная компания Юбо-Сумотори» - по сборке грузовых автомобилей FAW. Это совместный российско-китайский проект. Сегодня производство получило WMI код производителя, ввезены образцы продукции для сертификации, закуплено производственное оборудование, идет оформление зоны таможенного контроля. Первая производственная партия планируется к выпуску уже в конце 2017 года. Это стало реальным благодаря налоговым и таможенным льготам, до этого момента китайские партнеры даже не рассматривали такую возможность. По нашим подсчетам за 10 лет мы сможем сэкономить порядка 131,2 млн рублей и сократить срок окупаемости на 3 года».
Отметим, два года назад Дальний Восток получил режим свободного порта: с 12 октября инвесторы стали подавать заявки на получение статуса резидента порто-франко. За это время Свободный порт доказал свою эффективность. Предпринимателями подано более 500 заявок на реализацию инвестпроектов, большая часть из которых – 400 заявок – одобрена. Уже реализуется 329 инвестпроектов с объемом инвестиций 350 млрд рублей, 33 тысячи дальневосточников смогут получить высокооплачиваемую работу.
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