Режим аварийного межсетевого роуминга отменен во всех районах Приморского края

Сегодня, 13 октября, отменен режим аварийного межсетевого роуминга в последнем из пострадавших от разрушительного тайфуна «Лайонрок» районов Приморского - Тернейском. До этого дня услуги мобильной связи в этом районе были доступны только в сети «МегаФон».

В начале сентября режим ЧС был объявлен на территории 18 муниципалитетов Приморья. Тогда же был введен режим аварийного межсетевого роуминга в сетях «Билайн», «МегаФон», МТС и Теле2. Этот режим позволяет абонентам пользоваться услугами связи при нахождении в зоне покрытия любого из указанных мобильных операторов.

Специалисты «МегаФона» с первых же дней ЧС начали предпринимать все возможные меры по восстановлению собственной телекоммуникационной структуры. К 19 сентября сеть оператора в пострадавших районах была полностью восстановлена.

В большинстве районов региона, на территории которых действовал режим ЧС, режим аварийного межсетевого роуминга перестал действовать в конце сентября. Сегодня, 13 октября, он был отменен в Тернейском районе – последнем из пострадавших от разрушительного тайфуна «Лайонрок».

На время режима ЧС в Приморском крае «МегаФон» предоставил своим клиентам, находящимся в зоне действия чрезвычайной ситуации, возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого или отрицательного баланса на их мобильном счете. Сегодня в компании принято решение не брать с этих абонентов оплаты за оказанные в кредит в период ЧС услуги связи.

«Десятки тысяч жителей Приморья оказались в зоне сильнейшего затопления, - прокомментировал директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. - Во время чрезвычайной ситуации для нас главным было обеспечить услугами связи население в пострадавших районах. Сегодня жизнь восстанавливается, но тайфун нанес огромный ущерб региону, особенно жителям центральных и северных районов Приморья. Поэтому мы приняли решение не списывать средства с лицевых счетов наших абонентов за услуги связи, оказанные в кредит во время чрезвычайной ситуации. Задолженность части абонентов мы уже аннулировали, остальные в ближайшее время получат SMS с соответствующей информацией».

Газета «Золотой Рог», Владивосток