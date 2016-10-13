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В пригороде Владивостока улучшено качество сотовой связи
Компания «МегаФон» завершила комплекс работ по модернизации транспортной сети в ряде пригородных районов столицы Приморского края. Увеличение емкости позволило повысить качество и надежность услуг мобильной связи, а также положительно сказалось на скорости мобильного интернета, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«МегаФон» продолжает вести активную работу по развитию собственной сети на территории Приморского края. Улучшение качества связи в пригородной зоне Владивостока – одно из приоритетных направлений 2016 года. Итогом первого этапа плановых работ, прошедших в феврале, стало увеличение емкости мобильной сети в микрорайоне Угловом, поселке Трудовом и на полуострове Де-Фриз. Результатом очередного этапа модернизации, завершившегося накануне, стало еще большее увеличение емкости транспортной сети на полуострове Де-Фриз. Улучшение качества голосовых соединений и рост скорости передачи данных смогут заметить жители сел и поселков Надеждинского района, а также ближайшего пригорода краевого центра, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе оператора связи.
«Мы постоянно ведем работу по расширению покрытия и увеличению емкости мобильной сети не только в крупных населенных пунктах, но и в пригородных районах, поселках и селах на всей территории Приморского края для того, чтобы все наши абоненты могли пользоваться услугами мобильной связи высокого качества. Произведенные на этих участках работы позволили повысить качество голосовых сервисов и скорость передачи данных», - отметил руководитель по инфраструктуре Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Алексей Гарцев.
Сегодня услуги мобильного интернета третьего поколения доступны для 95% населения региона, а в зоне покрытия сети 4G+/LTE «МегаФон» проживает почти половина населения Приморского края.
Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
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