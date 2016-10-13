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Приморцы захватывают автобусный рынок в Хабаровске
13 Октября 2016, 11:43 | Приморье
Предприниматель из Приморья выиграл право работать на хабаровском маршруте, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хабаровские вести».
Маршрут № 16 (Березовка – база КАФ) не заинтересовал местных перевозчиков: он остался неразыгранным на прошедшем летом городском конкурсе на распределение маршрутов.
Дополнительный конкурс состоялся на этой неделе. Маршрут привлек внимание предпринимателя из Владивостока.
Теперь по направлению от Березовки до базы КАФ будут ходить четыре комфортабельных автобуса.
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