Работникам лучегорского угольного разреза выплатят 28 млн рублей

Согласительную комиссию с представителями АО «Лучегорский угольный разрез» и ОАО «ДГК» провел вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков в среду, 12 октября, на базе предприятия. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил по итогам комиссии заместитель главы края, достигнута договоренность о том, что до марта 2017 года руководство «ЛУР» и «ДГК» не будет проводить никаких сокращений.

«В марте будет пересмотрена финансовая модель предприятия, а пока руководство компании берет на себя обязательство принять положение о премировании сотрудников и коллективный договор о социальных льготах и гарантиях. Более того, сотрудникам разреза до понедельника будет выплачена премия, которая действовала ранее, до 1 января 2016 года, на общую сумму более 28 миллионов рублей», – сообщил Евгений Вишняков.

По словам вице-губернатора, с завтрашнего дня в Лучегорске начинает работать прокурор Приморья Сергей Бессчасный. В пятницу, 14 октября, личный прием сотрудников предприятия проведет заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин.

Напомним, вчера, 11 октября, Губернатор Приморского края Владимир Миклушеский обратился к председателю правления ПАО «РАО ЭС Востока» Сергею Толстогузову с просьбой вмешаться в урегулирование ситуации на Лучегорском угольном разрезе и рассмотреть вопрос о замене менеджмента предприятия.

«Считаю ситуацию на предприятии непростой, так как сам там был лично, разговаривал с рабочими, и убеждён, что нынешний директор разреза не справляется со своими обязанностями. Он не встречается и не разговаривает с коллективом. Поэтому считаю необходимым ставить вопрос перед руководством ДГК и РАО ЕЭС Востока о немедленной смене менеджмента предприятия», – подчеркнул Губернатор.

По поручению главы края в Лучегорск вчера направился вице-губернатор Евгений Вишняков. Заместитель главы региона пробудет на предприятии до тех пор, пока не будут урегулированы все вопросы между руководством компании и ее сотрудниками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.