www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.59 р. 100 JPY: 60.5 р.
EUR: 69.12 р. 10 CNY: 93.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Работникам лучегорского угольного разреза выплатят 28 млн рублей

13 Октября 2016, 10:00 | Приморье

Согласительную комиссию с представителями АО «Лучегорский угольный разрез» и ОАО «ДГК» провел вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков в среду, 12 октября, на базе предприятия. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил по итогам комиссии заместитель главы края, достигнута договоренность о том, что до марта 2017 года руководство «ЛУР» и «ДГК» не будет проводить никаких сокращений.

«В марте будет пересмотрена финансовая модель предприятия, а пока руководство компании берет на себя обязательство принять положение о премировании сотрудников и коллективный договор о социальных льготах и гарантиях. Более того, сотрудникам разреза до понедельника будет выплачена премия, которая действовала ранее, до 1 января 2016 года, на общую сумму более 28 миллионов рублей», – сообщил Евгений Вишняков.

 По словам вице-губернатора, с завтрашнего дня в Лучегорске начинает работать прокурор Приморья Сергей Бессчасный. В пятницу, 14 октября, личный прием сотрудников предприятия проведет заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин.

Напомним, вчера, 11 октября, Губернатор Приморского края Владимир Миклушеский обратился к председателю правления ПАО «РАО ЭС Востока» Сергею Толстогузову с просьбой вмешаться в урегулирование ситуации на Лучегорском угольном разрезе и рассмотреть вопрос о замене менеджмента предприятия.

«Считаю ситуацию на предприятии непростой, так как сам там был лично, разговаривал с рабочими, и убеждён, что нынешний директор разреза не справляется со своими обязанностями. Он не встречается и не разговаривает с коллективом. Поэтому считаю необходимым ставить вопрос перед руководством ДГК и РАО ЕЭС Востока о немедленной смене менеджмента предприятия», – подчеркнул Губернатор.

По поручению главы края в Лучегорск вчера направился вице-губернатор Евгений Вишняков. Заместитель главы региона пробудет на предприятии до тех пор, пока не будут урегулированы все вопросы между руководством компании и ее сотрудниками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: уголь  долги  лучегорск 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru