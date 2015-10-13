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Пар и кипяток подогревают экономический рост в Приморье
Департамент экономики Приморья подвел итоги социально-экономического развития Приморья за восемь месяцев 2015 года. По информации специалистов, индекс промышленного производства за указанный период вырос на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«При этом отмечен рост в добыче полезных ископаемых – 111,2 процента, в том числе в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 149,6 процента, и производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 116,1 процента к аналогичному периоду прошлого года», – рассказали в департаменте.
В обрабатывающем секторе зафиксирован рост в деятельности предприятий, занятых в производстве пищевых продуктов, включая напитки, – 109,4 процента, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 103,8 процента, производстве машин и оборудования – 114,4 процента.
Объем услуг транспорта составил около 111 миллиардов рублей или 131,7 процента к уровню января - августа 2014 года.
«Введены жилые дома общей площадью 253,2 тысячи квадратных метров, что на 10,9 процента больше показателя 2014 года. Из них индивидуальными застройщиками построено 144,3 тысячи квадратных метров жилья», – отметили в департаменте экономики и развития предпринимательства края.
Средняя начисленная заработная плата за январь - август составила более 33,2 тысячи рублей, или 104,6 процента.
На развитие экономики и социальной сферы за восемь месяцев 2015 года за счет всех источников финансирования, по оценке специалистов, использовано 59 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Это на три процента больше соответствующего периода прошлого года.
Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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