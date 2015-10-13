Бизнесу Приморья помогут наладить деловые контакты с зарубежными партнерами

Центр развития экспорта Приморского края приглашает приморские компании принять участие в ведущих международных выставках, которые будут проходить в конце октября в Республике Корея, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По информации центра, с 28 по 31 октября в пригороде Сеула состоится промышленная выставка Korea Industry Fair 2015 (KIF 2015), где будут представлены оборудование и технологии для обрабатывающей промышленности, инструменты, инновационные материалы, литейная промышленность и машиностроение.

С 29 по 31 октября в Пусане пройдет специализированная рыбохозяйственная выставка Busan International Seafood & Fisheries Expo (BISFE 2015). Здесь будут представлены различные виды рыбной продукции, машины и оборудование для производства морепродуктов, морские биотехнологии.

В настоящее время идет формирование списка участников. Заявки принимаются до 8 октября по телефонам: 8 (423) 279-59-09, 279-59-10, 8 (902) 488-15-80 и по электронной почте: office@exportvl.ru.

Напомним, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» создана в 2013 году приказом губернатора Владимира Миклушевского. Организация стала продолжением программ, реализуемых департаментом экономики и развития предпринимательства краевой администрации. Центр предоставляет целый комплекс услуг для предпринимателей по выходу на зарубежные рынки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.