В Приморском крае продавцов контрафакта занесут в базу

В Приморье появится единый банк данных по нарушениям в сфере оборота промышленной продукции - губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в крае. В ходе совещания были выявлены сферы деятельности с наиболее высокой долей незаконного оборота, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий МАСЛОВ, сегодня на территории региона наибольшей степени риска незаконного оборота подвержена молочная, мясная, алкогольная продукция, овощи, растениеводство, детское питание, товары детского ассортимента и детские игрушки. Именно эта группа товаров будет взята под особый контроль управления.

«Также в ходе проверок зафиксированы случаи фальсификации молочной, кондитерской и алкогольной продукции», - добавил он.

Губернатор заострил особое внимание участников совещания на выявлении контрафакта.

«Прошу отнестись к вопросу крайне серьезно: такая продукция может вредить здоровью людей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

По информации начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия ЛАДЫГИНА, основными предметами контрафактной продукции стали игрушки, а еще средства для закупорки стеклянной тары, предметы одежды, обувь, аксессуары, бумажные наклейки и автомобильные запчасти.

О результатах деятельности по противодействию незаконного оборота промышленной продукции доложили также представители других ведомств. Так, представитель управления Россельхознадзора представил итоги работы по пресечению оборота некачественной и опасной сельхозпродукции. Всего, по его словам, было изъято из оборота и направлено на утилизацию около 120 тонн некачественной продукции.

«Приморское теруправление Росрыболовства в первом полугодии выявило около 3,5 тысяч нарушений рыбоохранного законодательства. Было изъято более трех тысяч орудий лова, 1,3 тысячи сетей общей длиной более 65 тысяч метров, более двух тысяч килограммов рыбы. Наложено штрафов на сумму более 11 миллионов рублей», - обозначил и.о. руководителя ведомства Сергей БОКИЕВЕЦ.

Одной из главных проблем, по мнению участников совещания, является отсутствие единой базы по нарушениям в сфере промышленной продукции. По итогам заседания принято решение создать такой банк данных. По мнению экспертов, это позволит более оперативно мониторить и оценивать ситуацию.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.