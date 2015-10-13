Пузырь под килем

Финансовая основа судостроительных программ может оказаться призрачной

Сегодня уже мало кто вспоминает про мировой экономический кризис 2008-2009 годов. Уже пережитые трудности подзабываются. Однако нынешние экономические трудности являются вторым этапом масштабного мирового кризиса, а первый этап пришелся как раз на 2008-2009 гг. Сейчас уже никто не сомневается в том, что тогда «спусковым крючком» стало весьма специфическое явление, возникшее в экономике США.

Речь о финансовом пузыре, раздувшемся из кредитования под залог недвижимости. Американцы брали громадные кредиты в банках под залог принадлежащих им домов. Банки были заинтересованы в том, чтобы подсадить на кредитную иглу как можно большее количество населения. И сами заемщики, и банки, и рейтинговые агентства слишком оптимистично оценивали стоимость жилой недвижимости, а выпущенные под залог недвижимости ценные бумаги упаковывались в другие финансовые инструменты.

В итоге возник громадный объем псевдоценных бумаг, которые указывались в качестве активов в балансах всех крупнейших финансовых учреждений США. При этом реальная стоимость жилой недвижимости оказалась в разы меньше, чем стоимость выпущенных под ее залог ценных бумаг. Основание финансовой пирамиды оказалось с изъяном, и пирамида обрушилась.

В основу предложенного Федеральным агентством по рыболовству субсидирования судостроения, которое сейчас активно обсуждается на различных площадках, закладывается тот же экономический принцип - принцип финансовой пирамиды. Сама по себе квота на добычу (вылов) водных биологических ресурсов - это величина, которая подвержена существенным изменениям в первую очередь из-за природно-климатических факторов. Следовательно, реальная ценность доли квоты также подвержена существенным колебаниям. В начале 2000-х годов общедопустимые уловы (ОДУ) минтая в Охотском море снизились до 450 тыс. тонн, сейчас - свыше миллиона тонн. В первом случае 20 процентов составляют 90 тыс. тонн, во втором случае - 200 тыс. тонн. Есть разница?

Расчеты Росрыболовства и рыбопромышленных компаний, поддерживающих идею Росрыболовства, а также аппетиты Объединенной судостроительной компании (ОСК) основаны на предположении о неизменном уровне общедопустимых уловов. Насколько обоснована такая уверенность?

Судя по проекту доклада, который готовится для заседания президиума Государственного совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, такая уверенность безосновательна. В докладе говорится: «Начиная с 2020 года череда неурожайных поколений может привести к резкому снижению промысловой биомассы, что вызовет значительные экономические потери России. Ориентировочно снижение вылова минтая и тихоокеанских лососей в случае пессимистического сценария составит около 400-500 тысяч тонн. Перспективы отечественного рыболовства выглядят сравнительно оптимистичными лишь до 2015-2016 гг., в дальнейшем возможно проявление негативных тенденций, связанных с климатическими изменениями».

Таким образом, реальная ресурсная наполненность процентов от ОДУ может оказаться существенно иной, чем сейчас. Инициаторы «квот под киль» основывают расчеты на получении 300 тыс. тонн минтая, соответственно идея строительства серии рыбопромысловых судов под такой объем кажется жизнеспособной. К слову сказать, вот так и американские банкиры оценивали залоговую стоимость жилой недвижимости в $45 трлн, поэтому выпуск ценных бумаг на сумму $30 трлн казался им безрисковой операцией. Однако реальная стоимость жилой недвижимости не превышала $9 трлн, а значит, выпущенные ценные бумаги оказались дутыми.

Дутыми могут оказаться и те самые 20% от квоты промышленного рыболовства, под которые закладывают инициаторы «квот под киль» и на которые рассчитывают судостроители. Финансовая основа судостроительных программ может оказаться призрачной, о чем предупреждают авторы доклада Госсовета.

По данным Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, рыбопромысловый флот в настоящее время работает на 78% своих производственных возможностей, то есть объем водных биологических ресурсов недостаточен для полной загрузки действующего рыбопромыслового флота. В 2008-2014 гг. удалось сохранить за Россией статус ведущей мировой рыбной державы и устранить ряд угроз в сфере продовольственной безопасности.

На мой взгляд, идея субсидирования судостроения за счет предоставления специальной квоты на вылов водных биоресурсов является технократической утопией, основанной на весьма ненадежных основаниях. Она основана на представлении о неизменном уровне водных биологических ресурсов, хотя вся история мирового рыболовства за последние тридцать лет свидетельствует об обратном.

По оценке FAO (Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства), все районы в исключительной экономической зоне РФ - это районы, где либо происходит сокращение вылова водных биоресурсов после достижения исторического максимума, либо вылов подвержен сильным колебаниям.

Это означает, что система распределения квот, создаваемая только в целях загрузки производственных мощностей и оторванная от естественных колебаний запасов, неизбежно приведет к подрыву природных запасов. Как и любая другая технократическая утопия, в конечном итоге она заканчивается дефицитом и чиновниками, распределяющими дефицитный ресурс - квоты.

Разрыв между ожидаемым объемом «квот под киль» и тем, что на самом деле решит природа, может оказаться весьма драматичным. «Финансовый пузырь», который возникнет из-за разницы между ожидаемым объемом «квот под киль» и тем, что решит природа, лопнет. И лопнет очень громко.

Герман ЗВЕРЕВ, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Ассоциации добытчиков минтая (опубликовано

в «Российской бизнес-газете»).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.