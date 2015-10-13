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Основным провайдером услуг связи в развлекательной зоне "Приморье" стал "Ростелеком"

13 Октября 2015, 14:00 | Приморье

На Дальнем Востоке открылся первый объект интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ) «Приморье», которая создается в районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа с 2009 года по распоряжению правительства РФ. «Ростелеком» обеспечил услугами связи оператора площадки ИРЗ – ООО «Джи1 Интертейнмент», сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

8 октября на площадке ИРЗ «Приморье» открылся первый развлекательный комплекс Tigre de Cristal, который включает в себя казино, отель, бары и рестораны. Для выполнения заказа на обеспечение объекта услугами широкополосного доступа в интернет «Ростелеком» выполнил строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) г.Артем-бухта Муравьиная протяженностью около 2 км и обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой все здания развлекательного комплекса ООО «Джи1 Интертейнмент».

«На сегодняшний день организованный канал передачи данных полностью обеспечивает потребности развлекательного комплекса в услугах связи», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Ростелеком» предоставил оператору игорной зоны два магистральных канала пропускной способностью 100 и 200 Мбит/сек соответственно. Также предоставляются услуги телефонии на 300 номеров. Более 100 гостиничных номеров обеспечены «Интерактивным телевидением» от «Ростелекома».

«Ростелеком» выступит основным провайдером телекоммуникационных услуг для «Джи1 Интертейнмент» и других инвесторов игорной зоны. В соответствии со стратегией развития до 2018 года «Ростелеком» организует подключение к сети: 8 казино, 7 гостиничных комплексов, гостевых вилл, торгового центра, театра, развлекательных центров, ресторанов, яхт-клуба.

Досье "Золотого  Рога": Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  Ростелеком  связь 



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