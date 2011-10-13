МЭС Востока приступили к замене фундамента на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск

В результате ремонта повысится надежность электроснабжения потребителей Приморского края с общей численностью населения свыше 1,9 млн человек.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – приступил к замене фундаментов на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск в Приморском крае. Работы ведутся в рамках ремонтной кампании 2011 года.



В результате ремонтных работ на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск будет заменено 4 фундамента, дефекты которых были обнаружены в результате диагностического обследования. Для проведения ремонтных работ используется специальная техника: бульдозеры, кран, несколько автомобилей большой грузоподъемности. Работы ведутся силами обособленного специализированного предприятия МЭС Востока по централизованным видам ремонта и Приморского предприятия МЭС. При этом применяется технология замены фундаментов на линии, находящейся под напряжением. Завершить ремонтные работы на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск планируется к 17 октября.

Ремонтная программа реализуется одновременно с инвестиционной и целевыми программами Федеральной сетевой компании. Она включает в себя восстановление и замену основного оборудования подстанций, элементов линий электропередачи, зданий и сооружений, нуждающихся в оперативном ремонте. Как правило, ремонтные работы проводятся с апреля по октябрь, когда погодные условия оптимальны для их выполнения. Выполнение ремонтной программы способствует повышению надежности эксплуатации магистральных объектов и успешному прохождению осенне-зимнего периода. Линия электропередачи Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск, протяженностью 139 км, введена в эксплуатацию в 1965 году. Она участвует в транзите электроэнергии от энергоисточников Амурской области и Приморской ГРЭС потребителям южных районов Приморского края.

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ, сообщает Ирина Викснина, специалист по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока.

Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.