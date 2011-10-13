www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

МЭС Востока приступили к замене фундамента на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск

13 Октября 2011, 18:45 | Приморье

В результате ремонта повысится надежность электроснабжения потребителей Приморского края с общей численностью населения свыше 1,9 млн человек.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – приступил к замене фундаментов на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск в Приморском крае. Работы ведутся в рамках ремонтной кампании 2011 года.

В результате ремонтных работ на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск будет заменено 4 фундамента, дефекты которых были обнаружены в результате диагностического обследования. Для проведения ремонтных работ используется специальная техника: бульдозеры, кран, несколько автомобилей большой грузоподъемности. Работы ведутся силами обособленного специализированного предприятия МЭС Востока по централизованным видам ремонта и Приморского предприятия МЭС. При этом применяется технология замены фундаментов на линии, находящейся под напряжением. Завершить ремонтные работы на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск планируется к 17 октября.

Ремонтная программа реализуется одновременно с инвестиционной и целевыми программами Федеральной сетевой компании. Она включает в себя восстановление и замену основного оборудования подстанций, элементов линий электропередачи, зданий и сооружений, нуждающихся в оперативном ремонте. Как правило, ремонтные работы проводятся с апреля по октябрь, когда погодные условия оптимальны для их выполнения. Выполнение ремонтной программы способствует повышению надежности эксплуатации магистральных объектов и успешному прохождению осенне-зимнего периода. Линия электропередачи Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск, протяженностью 139 км, введена в эксплуатацию в 1965 году. Она участвует в транзите электроэнергии от энергоисточников Амурской области и Приморской ГРЭС потребителям южных районов Приморского края.

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ, сообщает Ирина Викснина, специалист по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока.

Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru