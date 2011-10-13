Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МЭС Востока приступили к замене фундамента на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск
В результате ремонта повысится надежность электроснабжения потребителей Приморского края с общей численностью населения свыше 1,9 млн человек.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – приступил к замене фундаментов на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск в Приморском крае. Работы ведутся в рамках ремонтной кампании 2011 года.
В результате ремонтных работ на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск будет заменено 4 фундамента, дефекты которых были обнаружены в результате диагностического обследования. Для проведения ремонтных работ используется специальная техника: бульдозеры, кран, несколько автомобилей большой грузоподъемности. Работы ведутся силами обособленного специализированного предприятия МЭС Востока по централизованным видам ремонта и Приморского предприятия МЭС. При этом применяется технология замены фундаментов на линии, находящейся под напряжением. Завершить ремонтные работы на линии электропередачи 220 кВ Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск планируется к 17 октября.
Ремонтная программа реализуется одновременно с инвестиционной и целевыми программами Федеральной сетевой компании. Она включает в себя восстановление и замену основного оборудования подстанций, элементов линий электропередачи, зданий и сооружений, нуждающихся в оперативном ремонте. Как правило, ремонтные работы проводятся с апреля по октябрь, когда погодные условия оптимальны для их выполнения. Выполнение ремонтной программы способствует повышению надежности эксплуатации магистральных объектов и успешному прохождению осенне-зимнего периода. Линия электропередачи Приморская ГРЭС – И – Лесозаводск, протяженностью 139 км, введена в эксплуатацию в 1965 году. Она участвует в транзите электроэнергии от энергоисточников Амурской области и Приморской ГРЭС потребителям южных районов Приморского края.
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ, сообщает Ирина Викснина, специалист по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока.
Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Lotte пришла не только в гостиницу
- Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
- Автобусные маршруты открыты туристам Приморья
- Приморье закрыло дрифт-сезон
- Приморье возьмется за агротуризм
- Жители побережья оказались вне закона
- Отходный бизнес
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край