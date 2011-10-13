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17 млн рублей получили предприятия рыбной отрасли Приморья
В Приморье реализуется краевая целевая программа "Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае". На сегодняшний день в ней принимают участие 17 предприятий рыбной отрасли края.
Общая сумма выплат субсидий предприятиям составила более 17 миллионов рублей. Большая часть средств идет на возмещение части затрат, понесенных предприятиями на производство продукции из водных биоресурсов.
Как сообщили в управлении рыбного хозяйства Приморского края, предприятие также может рассчитывать на оплату процентов по кредитам, полученным на приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию производств.
Заявку на участие в программе может подать любое краевое предприятие, занимающееся рыбопереработкой. Чтобы получить субсидию, организация должна выполнить три условия - увеличить количество выпускаемой продукции, выплачивать заработную плату сотрудникам выше, чем сложилась в среднем на рыбоперерабатывающих предприятиях, а также не иметь налоговых задолженностей.
Напомним, программа поддержки береговой рыбопереработки принята по инициативе губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Общий объем финансирования из краевого бюджета в 2011 году составит 189 миллионов. Большая часть средств приходится на субсидирование части затрат по производству продукции.
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