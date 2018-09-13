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Опыт Японии применят в сфере переработки отходов во Владивостоке

13 Сентября 2018, 11:40 | Приморье

Специалисты японской  компании «Санко» намерены разработать и предложить собственные технологии по переработке отходов в столице Приморья

Специалисты  японской  компании «Санко» намерены изучить вопросы сортировки и захоронения мусора на полигоне на улице Холмистой, а также разработать и предложить собственные технологии по переработке отходов в столице Приморья, отметил председатель совета директоров компании «Санко» Мива Харумити на встрече делегации префектуры Тоттори с главой города Владивостока Виталием Веркеенко сегодня, 13 сентября.

Во встрече с российской стороны приняли участие также первый заместитель главы администрации Константин Лобода, начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер и другие специалисты. С японской стороны в обсуждении вопросов приняли ещё участие главный специалист по работе с Россией департамента торговли, промышленности и труда администрации префектуры Тоттори Мураяма Томонори и менеджер-специалист по вопросам сотрудничества с Россией  Муцабара Хитоси.

Глава приморской столицы сообщил японским специалистам о том, что во Владивостоке в августе был закрыт мусоросжигательный завод. Такое решение было принято врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и главой города Виталием Веркеенко.

«Хотел бы, в первую очередь, поблагодарить вас за те проекты, которые вы предлагали для улучшения экологии при работе Спецзавода. Мы с большим уважением прислушивались к вашим предложениям, но решили полностью закрыть мусоросжигательный завод в жилом микрорайоне нашего города», - сказала глава Владивостока.

Виталий Веркеенко рассказал, что Спецзавод доставлял большие неудобства жителям нашего города.

«Завод 1979 года постройки сильно устарел и находился в жилом секторе, чем доставлял большие неудобства жителям, особенно микрорайона Снеговая Падь. Поступало очень много жалоб от горожан, поэтому принято решение о его закрытии. Сейчас будет решаться вопрос о том, как может быть использовано здание бывшего завода и земельный участок».

Сейчас весь мусор свозится на полигон на улице Холмистой. Здесь его сортируют, прессуют, после чего производят его захоронение. В планах – не только вопросы дальнейшей модернизации работы, но и строительство нового современного мусоросжигательного завода. Компания по переработки мусора «Спецзавод № 1» теперь стала у нас региональным оператором, все полномочия по этим вопросам передаются в администрацию Приморского края. Несмотря на это, администрация города обеспокоена вопросами экологической обстановки в части переработки мусора.

«На втором этапе потребуется строительство современного мусоросжигательного завода. Вот здесь как раз и будет очень важен опыт вашей компании. Вам интересен такой проект?», - обратился мэр к господину Мива Харумити.

«Мы рады нашему сотрудничеству и готовы делиться технологиями и механизмами по переработке мусора во Владивостоке. Изучив все сведения о характере мусора, работу полигона, мы готовы будем рассказать, каким мы видим новый завод, который должен появиться на улице Холмистой», - ответил председатель совета директоров компании «Санко» Мива Харумити.

Участники встречи  договорились о том, что уже на следующей неделе российские специалисты представят японцам все необходимые сведения.

«Владивосток должен стать лучшим примером сотрудничества Японии и России. Надеюсь на нашу дальнейшую совместную плодотворную работу», - подчеркнул в завершение Виталий Веркеенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Веркеенко  экология  Япония 



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