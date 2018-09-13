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Tele2 и ДВФУ подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ во Владивостоке

13 Сентября 2018, 19:20 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом на полях IV Восточного экономического форума. Документ подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Главная цель партнерства Tele2 и ведущего вуза Востока России – вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в проектную деятельность. В рамках соглашения партнеры планируют проведение совместных семинаров, конференций, форумов для качественной реализации значимых проектов развития образования и социального предпринимательства.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает мотивационную программу для талантливой молодежи. В частности, Tele2 продолжит учреждение именных стипендий для студентов вуза.

На базе университета Tele2 планирует создать Студенческий проектный офис – двусторонний формат сотрудничества с целью вовлечения студентов в проектную деятельность с решением реальных кейсов, создания новых технологий и применения результатов исследований на практике. Приоритетными направлениями работы Студенческого проектного офиса станут образование, социально значимые проекты, деятельность некоммерческих организаций, филантропия, инновации, классическое, социальное и технологическое предпринимательство.

Проект направлен на поддержание талантливых студентов, аспирантов, преподавателей и молодых ученых университета и создание всех необходимых условий и стимулов для формирования у них современных навыков проектной деятельности.

В прошлом учебном году мобильный оператор и вуз реализовали совместный стипендиальный проект. В конкурсе на получение именных стипендий Tele2 приняли участие 80 студентов ДВФУ. Компания поддерживает различные проекты и мероприятия вуза, менеджеры Tele2 проводят лекции и мастер-классы, рассказывают будущим выпускникам о возможности развития карьеры в ведущем сотовом операторе страны. Студенты вуза проходят стажировку в приморском филиале оператора в рамках проекта Tele2 Praktik с возможностью последующего трудоустройства в штат компании. Tele2 заинтересована в создании сильной и мотивированной команды профессионалов, поэтому привлекает успешных выпускников.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Tele2 делает серьезные инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержку социальной сферы на Дальнем Востоке. Сотрудничество с ведущим университетом в АТР очень важно для нас. Подписав долгосрочное соглашение о партнерстве, мы объединяем наши усилия на более высоком уровне для привлечения талантливых студентов и молодых ученых к исследовательской и проектной деятельности в регионе».

Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета:

«Перед нами стоит серьезная задача по созданию на базе университета центров инжиниринга и научных разработок ведущих корпораций, работающих на территории Дальневосточного Федерального округа и всей России. Компания Tele2 – это наш партнер. Мы сотрудничаем не первый год, и сегодня закрепили возможность создания студенческого проектного офиса. Это будет центр, где студенты смогут разрабатывать новые проекты, создавать стартапы в области цифровых технологий, которые позволят развивать услуги мобильной связи и более эффективно использовать человеческий капитал на Дальнем Востоке».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  вэф  ДВФУ 



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