Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На ВЭФ во Владивостоке шаги будут обменивать на криптовалюту
Криптоцентром региона должен был стать Владивосток, в частности, остров Русский, но не получилось. В итоге, в Амурской области появилась своя криптовалюта - AmurCoin, получить которую можно в обмен на шаги. Правда, пока участники смогут осуществить первые транзакции только в рамках Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября.
Дальний Восток является первопроходцем в области создания собственной «цифровой валюты» среди регионов России, пишет сайт «Царьград».
Создатели амурских региональных «цифровых денег», среди них не только областное Агентство инвестиций, но и IT-предприниматели из Москвы, не скрывают: целью создания AmurCoin является не внедрение новой платежной системы, а эксперимент, позволяющий продемонстрировать возможности блокчейн-технологий на базе отечественной платформы Wave.
Как отметили эксперты, опрошенные Царьградом, реализация блокчейн-технологии на этой платформе довольно проста и не займет много времени. Что, впрочем, не умаляет достоинств этой идеи, признают они.
На новую криптовалюту можно будет приобрести региональные сувениры, мороженое, мед, портативную зарядку и другие мелочи, рассказывают разработчики. Для того, чтобы стать обладателем AmurCoin, нужно «накопить» достаточное количество шагов, пройденных на площадках форума. Принимаются данные фитнес-трекера, смартфона и других устройств, в том числе взятых в аренду.
Кроме того, получить AmurCoin можно в обмен на публикации в социальных сетях с соответствующим хэштегом. Всего выпущено несколько миллионов «единиц» новой криптовалюты.
Как рассказал Царьграду руководитель амурского Агентства инвестиций Павел ПУЗАНОВ, разработчики пытались создать не столько криптовалюту, сколько токены, элементы платежа. «Мы назвали это криптовалютой, чтобы это было всем понятно, поскольку это понятие на слуху», - указал он.
Поясняя суть идеи, господин Пузанов отметил, что в рамках ВЭФ-2018 задан трек «показать регион будущего», поэтому разработчики попытались с выпуском AmurCoin продемонстрировать на примере одной из жизненных транзакций, как можно использовать блокчейн.
«Формат обеспечивается трекингом шагов, которые гости форума пройдут по улицам Владивостока, - рассказал собеседник Царьграда. - Соответственно, чтобы получить бонус от региона, нужно накопить «коины», а вся транзакция фиксируется с помощью блокчейн».
По его словам, таким образом гостям форума максимально доходчиво и наглядно будет показана суть технологии. «У нас не было цели создать платежный актив, мы ставили задачу по популяризации блокчейн», - указал руководитель амурского Агентства инвестиций.
По словам Пузанова, помимо популяризации технологии в массах, разработчики ставили задачу по привлечению внимания к потенциалу Дальневосточного региона.
«В рамках ВЭФ зона блокчейн будет размещена возле крупного инвестиционного проекта по созданию в регионе дата-центров на базе гидроэлектростанций, - рассказал он. - У нас высокие показатели по генерации и порядка 800 МВт свободной электрической энергии. При этом для высокотехнологичных проектов, в частности для блокчейн, нужна колоссальная вычислительная мощность».
Регион может участвовать в совместных проектах по созданию сетевой инфраструктуры, что и продемонстрируют разработчики, отметил он.
Что касается дальнейшей судьбы AmurCoin, то, по словам авторов идеи, цифровую валюту планируется использовать в качестве краудфандинговой платформы для привлечения инвестиций.
Как отметил в беседе с Царьградом управляющий партнер юридической компании «Толкачев и Партнеры» Артем ТОЛКАЧЕВ, речь идет исключительно об имиджевой истории. При этом эксперт признает, что практики выпуска собственной криптовалюты регионами России пока не существует.
«Скорее, можно говорить о частных организациях, которые выпускают свои «коины» в виде баллов лояльности или скидок», - рассказал он. Однако такие ходы, безусловно, небесполезны, считает господин Толкачев. «Они инициируют дискуссию, а именно в этом цель и состоит», - указал собеседник Царьграда.
Отвечая на вопрос о будущем AmurCoin, господин Пузанов отметил, что блокчейн уже активно используется для привлечения средств в социальные проекты, но для дальнейшего развития криптовалюты нужны законы.
Новости тематики
- На ВЭФ во Владивостоке презентовали электронный кабинет инвестора
- На ВЭФ во Владивостоке шаги будут обменивать на криптовалюту
- ФРДВ привлек азиатский "Фонд Поколений" для инвестиций более $1 млрд в дальневосточные проекты
- Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
- В Приморье появится суперпредприятие
- Во Владивостоке алмазы пошли с молотка
- Инвесторы ВЭФ просят зонтик
- ВЭФ - перспектив на полтора триллиона
- Во Владивостоке на ВЭФ Путин встретился с президентом Республики Корея Пак Кын Хе
- В Приморье будут выращивать гигантских устриц
Новости раздела
- На ВЭФ во Владивостоке презентовали электронный кабинет инвестора
- На ВЭФ во Владивостоке шаги будут обменивать на криптовалюту
- Призрак судостроителя бродит по Приморью
- Фальсификат становится нормой
- ПАО "Дальневосточный банк" и платежная система "Мир" представляют акцию "Дальний Восток 2000"
- Ремонт дорог: второй этап
- "Ростелеком" подключит ТОРы к оптическим сетям связи
- ДФВТ проинвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 млн рублей
- Выставка "Строительство" ответит на все вопросы
- Свинина с китайским вкусом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде