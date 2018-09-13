Призрак судостроителя бродит по Приморью

По разным причинам из региона уезжают специалисты разных возрастов, в основном от 25 до 45 лет

«Кадры решают все» - для судостроительной отрасли эта бессмертная фраза сегодня актуальна как никогда: на фоне больших правительственных проектов здесь наблюдается нехватка кадров в целом, нехватка специалистов в удаленных регионах страны и небольших городах, несоответствие учебных программ требованиям потенциальных работодателей.

Причем, как утверждает статистика, на Дальнем Востоке ситуация с кадрами судостроения более напряженная, чем в целом по стране. Интерес со стороны работодателей растет, число вакансий увеличивается, нужны специалисты всех профилей – от линейных рабочих до узких специалистов. Уже много лет эта проблема решается путем привлечения работников с территории Крыма и Украины. Но все они приезжают на полгода вахтовым методом, на заработки, и не собираются оставаться на Дальнем Востоке.

«Итоги первого полугодия показали, что в профобласти судостроения мы наблюдаем большой интерес со стороны работодателей, - отмечает директор Дальневосточного филиала HeadHunter Ксения АВЕРИНА. - В апреле в масштабах России мы увидели трехкратное увеличение вакансий. То есть, интерес к специалистам в области судостроения продолжает расти, при том, что профобласть не является удовлетворительной по количеству соискателей. Если говорить про всю Россию, то в профобласти судостроения на одну вакансию приходится 1-1,5 резюме релевантных специалистов, при норме 6. Компании ищут специалистов по всей России, кандидатов привозят. Но привозить кандидатов, конечно же, дороже, не все компании могут это себе позволить».

Специалисты подбора кадров наблюдают желание уехать у более чем половины местных соискателей. По разным причинам с Дальнего Востока уезжают специалисты разных возрастов, в основном от 25 до 45 лет. Для переезда рассматриваются, как правило, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. При том, что на Дальнем Востоке довольно высокий уровень заработной платы, в диапазоне в среднем от 29 до 70 тыс. рублей – по сравнению с остальной страной это неплохой уровень. 4% от всех соискателей указывают в резюме переезд за рубеж. Такая ситуация только обостряет дефицит специалистов, это, действительно, проблема. По статистике, в профобласти остается чуть больше половины выпускников области судостроения. Остальные уходят в смежные области: перевозки, транспорт, машиностроение, строительство и т.д. Hh-специалисты не видят другого пути решения вопроса, кроме как поиск способов удерживать кандидатов работодателем. Например, привлечением к интересным проектам.

Спасение утопающего – дело рук…

Не слишком надеясь на помощь рекрутеров, работодатели активно воспитывают для себя кадры совместно с учебными заведениями. Для повышения мотивации выбора профессии судостроителя, заводы совместно с образовательными учреждениями проводят мероприятия по профориентации, принимая у себя экскурсии и стараясь дать школьникам представление о том, в чем заключается судостроительное производство. Один из самых работающих на сегодня инструментов - целевое обучение с именными стипендиями.

«В Комсомольске-на-Амуре есть ряд учебных заведений, готовящих для нашей сферы специалистов. Это судомеханический техникум – профильное учебное заведение, которое готовит для нашего завода кадры как рабочих специальностей, так и инженерно-технических. Есть еще губернаторский судостроительный колледж, с которым у нас также налажено взаимодействие в области подготовки кадров, и два университета – технический и гуманитарный - с которыми мы плотно сотрудничаем. На нашем предприятии создано 8 базовых проектов технического университета, идет целевая подготовка кадров. Выпускники всех этих учебных заведений приходят работать к нам на завод», - говорит замгендиректора по управлению персоналом ПАО «Амурский судостроительный завод» Сергей МАКСИМОВ.

Из плюсов: если раньше выпускники пристраивались кто где сможет, то сегодня учебные заведения выполняют конкретный заказ работодателей. Предприятие подхватывает студентов буквально с первого курса с помощью программы именных стипендий. Но, если по инженерно-техническим специальностям удается справляться, то в подготовке рабочих специальностей – проблема. Здесь имеют значение много негативных факторов: тяжелые условия труда, не самая благоприятная для здоровья отрасль, низкий уровень доходов, отсутствие перспективы. Поэтому на данный момент на предприятиях, где есть большая потребность в рабочих руках, основная проблема – замотивировать молодых людей выбрать профессию труда.

«Когда в 2012 году была принята государственная программа о развитии отечественного судостроения, завод «Восточная верфь» также включился в эту программу. Безусловно, нам надо было перестраивать кадровую политику, - делится опытом Елена ВОХМИНА, заместитель гендиректора по кадровой политике АО «Восточная верфь». - Мы начали работать с образовательными учреждениями Дальнего Востока и, в частности, Владивостока. Не буду лукавить – диалог складывался тяжело. Образовательные учреждения используют уже готовые программы подготовки студентов, а завод говорил о своих потребностях. Но сегодня мы уже не первый год совместно решаем вопросы влияния инженерно-технического персонала завода на образовательные программы, на производственные практики, которые проходят на заводе, организации стажировок на предприятии для преподавателей учебных заведений, консультационной поддержки вузов при решении производственных проблем завода. Как результат нашего сотрудничества – уже два года завод заключает договор о целевом обучении со студентами. Завод платит им совсем немаленькую стипендию, при этом берет на себя контроль успеваемости студента, влияет на выбор тем курсовых и дипломных работ (с решением реальных проблем предприятия). Ну и, конечно, на выходе мы получаем готового специалиста с высокой мотивацией работы на производстве предприятия».

Старые рельсы

Ну а какие решения существующих кадровых проблем в судостроительной отрасли имеются на государственном уровне?

- Кадровая тематика в судостроении сегодня растет в геометрической прогрессии. Это связано с постановкой перед сферой глобальных задач – проектов, которые требуют не только экономических усилий, но и совершенно иного подхода к обеспечению кадровыми ресурсами, - считает начальник федерального кадрового центра ФГУП «ЦНИИ «Центр» Владимир ПАЛЬМОВ. - Наш Центр образован распоряжением правительства РФ для решения системных задач. Мы являемся структурой, которая решает вопросы взаимодействия различных органов власти, организаций, ВУЗов, общественных организаций по проблемам кадрового обеспечения. Я хочу сказать: и правительство, и отраслевое ведомство уделяют серьезное внимание вопросу. На сегодня есть несколько довольно весомых инструментов, которые позволяют решать проблемы, которые существуют в судостроении.

Один из них - целевой прием. Для предприятия очень важно в течение всего периода обучения помогать этим студентам, так как дальнейшее трудоустройство на сегодня составляет чуть больше половины от выпустившихся целевиков.

Следующий инструмент – это дополнительное персональное развитие. Многие предприятия и доучивают студентов, и занимаются персональным развитием персонала, используя собственную систему корпоративного развития. Сегодня каждый пятый работник отрасли ежегодно проходит обучение, причем 70% - на базе предприятия. Мы понимаем, что человека мало обучить в образовательном заведении, важно еще закрепить на предприятии. Чтобы молодой специалист пришел, получил дальнейшее развитие и чувствовал себя профессионально защищенным.

Еще один проект, который мы внедряем, направлен на то, чтобы выпускник, прошедший военную службу, имел приоритетное право при трудоустройстве на оборонные предприятия.

МНЕНИЕ

Юрий ЖУРАВЕЛЬ, проректор по международной деятельности, ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г. И. Невельского»:

- Мне кажется, что, когда возникнет необходимость массово наполнить кадрами нашу нишу судовождения, адаптация и социализация иностранных специалистов в Приморье - это процесс решенный и свершившийся. Они год учили русский язык и пять лет учились на специалитете.

Например, российско-вьетнамское сотрудничество по подготовке кадров продолжается уже более 38 лет. В этом году у нас был выпуск вьетнамских курсантов по специальности судоводители и судомеханики. Как и в прошлом году, из шести целевиков пятеро - с высшими баллами. А исторически сложившаяся взаимопомощь России и Вьетнама все еще работает и, я надеюсь, будет продолжаться.

На фото: У приморских рабочих - свой способ подачи резюме.

Фото из архива