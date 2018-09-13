ПАО "Дальневосточный банк" и платежная система "Мир" представляют акцию "Дальний Восток 2000"

Национальная платежная система «Мир» и Дальневосточный банк запустили совместную акцию во всех регионах присутствия Дальневосточного банка. Акция продлится до 30 ноября 2018 года.

Каждую неделю среди держателей карт «Мир» Дальневосточного банка, совершивших покупку на сумму от 500 рублей, разыгрываются топливные призы*. Главный приз акции, обладатель которого определится в декабре 2018 года, - 2000 литров топлива. Кроме того, первые 2 000 человек, оформившие в период действия акции премиальную карту «Мир» Дальневосточного банка, получают особую привилегию от Дальневосточного Банка – бесплатное обслуживание карты в течение первого года действия. В рамках акции можно стать обладателем карты «Мир» «Семейная команда»** и «Мир» с функцией кэшбэк (возврат части суммы за покупки).

Дальневосточный банк является партнером программы лояльности «Семейная команда» крупнейшей нефтяной компании «Роснефть» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Карты «Семейная команда» на базе платежной системы «Мир» обладают не только полноценным банковским функционалом, но и позволяют держателям накапливать бонусные баллы для последующей оплаты ими до 100 % стоимости топлива, товаров и услуг в сети АЗС под брендом «Роснефть». Карта «Мир» с функцией кэшбэк от Дальневосточного банка позволяет вернуть на карту до 5 % от стоимости совершенных покупок на выбранную держателем карты категорию товаров.

Развитие платежной системы «Мир» – важное условие укрепления финансовой независимости России. Дальневосточный банк активно участвует в формировании современной российской банковской системы, поэтому его партнерство в подобном масштабном проекте закономерно.

«Мы занимаем ведущие позиции в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири по выпуску карт «Мир»: на сегодняшний день количество эмитированных банком национальных карт превышает 800 тысяч. Акция «Дальний Восток 2000» нацелена на распространение карт «Мир» и помогает представить пользователям все преимущества национальных карт, выпущенных Дальневосточным банком. Наш богатый опыт по эмиссии и обслуживанию пластиковых карт позволяет сделать это на высоком уровне»,- подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий ПАВЛЮК.

Дальний Восток не случайно был выбран площадкой запуска новой акции для держателей карт «Мир». «С одной стороны, мы учитывали все возрастающий интерес жителей регионов Дальнего Востока к национальным картам: за один только август «Миром» здесь расплачивались более 7 млн раз. В то же время мы не первый раз сотрудничаем с Дальневосточным банком, реализуя интересные и полезные проекты. Мы уверены, что эта акция не станет исключением, и ее участники оценят, что безналичные расчеты могут быть не только удобными, но и выгодными», - отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

Более подробная информация об условиях акции «Дальний Восток 2000» представлена на сайтах www.dvbank.ru и https://super.mironline.ru/.

*500 Баллов Программы лояльности «Семейная команда», которые можно использовать для оплаты до 100% стоимости топлива и товаров на АЗС/АЗК Роснефть и ТНК по курсу 1 балл = 1 рубль. Баллы зачисляются на любую из карт МИР Дальневосточного Банка с приложением Программы лояльности. Подробнее о порядке и условиях начисления/списания Баллов на сайте https://komandacard.ru/home/terms

**ко-бренд Банка ПАО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru.

Досье "Золотого Рога":

ПАО «Дальневосточный банк» - универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Международным агентством Moody’s Investors Service Дальневосточному банку присвоен долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте - B2 (стабильный).

Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) Дальневосточному банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

В Дальневосточном банке обслуживается более 16 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех основных отраслях экономики, а также около 200 000 частных клиентов. На сегодняшний день банк располагает сетью из 41 отделения в 10 регионах России.

Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются более 330 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже более 39 млн карт. Карты принимаются за рубежом за счет кобейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

Оператором платёжной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК). Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).

Официальный сайт ПС «Мир»

Официальный сайт АО «НСПК»

ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 843.

Подробные условия акции на сайте

На фото: Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк: «Мы занимаем ведущие позиции в регионе по выпуску карт «Мир»: на сегодняшний день количество эмитированных банком национальных карт превышает 800 тысяч».

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