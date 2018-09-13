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Ремонт дорог: второй этап
Во Владивостоке приступили ко второму этапу аварийно-восстановительных работ на дорогах. По поручению главы города на эти цели выделены дополнительные средства, работы начаты одновременно в нескольких районах краевого центра. Первый этап аварийно-восстановительных работ на дорогах, в рамках запланированных на этот год средств, был выполнен в полном объеме к началу августа.
Однако Виталий ВЕРКЕЕНКО подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы – это крайняя мера: результаты такого ремонта прослужат недолго, если не устранить причины плохого качества дорог.
«Меня так же, как и жителей, возмущает состояние городских дорог, растаяли за сезон, как «промокашки». Это результат несистемной работы, некачественных проектов, отсутствия планирования, безответственного отношения и приемки работ «с закрытыми глазами». А также не учтенных проектов ливневок, закатанных в асфальт люков, нарушений технологии укладки, некачественных материалов, отсутствия компетенций у подрядчиков и т.д. Как будто намеренно на сезон делалось. И выбор приоритетов при включении в программы ремонта для жителей неочевиден. При этом на эти цели тратится практически пятая часть бюджета Владивостока. Необходимо наконец создать программу поэтапного ремонта дорог», - заявил глава города.
«По технологии поверх латок нужно укладывать защитный слой асфальта, лучше всего из ЩМА, но это проектами не было предусмотрено. Как и ремонт систем ливневой канализации, 60% которой разрушено. Кроме того, износ инженерных сетей во Владивостоке составляет 90%. Без решения этих проблем состояние дорог качественно не улучшить. Латки прослужат недолго, а значит, вскоре опять придется ремонтировать. Это неэффективное расходование бюджетных средств. АВР – это как «подорожник», необходимо перейти к системной и эффективной работе», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Отметим, что в этом году на аварийно-восстановительный ремонт управлением дорог и благоустройства города выделено 45 миллионов рублей. При этом во Владивостоке проводится также капитальный ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», и здесь объем работ и подход к ремонту совсем другой.
В рамках программы в этом году завершается ремонт на 10 улицах, среди которых – Светланская, Спортивная, Карьерная, Бестужева, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Прапорщика Комарова и другие. На ремонт выделено более 450 млн рублей. Работы здесь проведены основательно: предусмотрен ремонт ливневой канализации, замена бортового камня, люков и решеток инженерных сетей, укладка всех слоев дорожной одежды в соответствии со строительными нормами, включая верхний, защитный, из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На сегодня лабораторный анализ контрольных вырубок показал, что дорожное покрытие соответствует всем нормам качества. Дорожный ремонт жестко контролировался главой города.
«В этом году мы смогли начать работы по БКД намного раньше. Но не для того, чтобы у подрядчиков было время расслабляться, а для того, чтобы раньше их закончить. Я привык работать по-мужски: сказал - сделал. С болтунами работать не будем, - не раз заявлял в ходе объездов Виталий Веркеенко. - Я обращаю внимание на детали и требую максимального качества».
В следующем году требования к ремонту дорог во Владивостоке еще более ужесточат.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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