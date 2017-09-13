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Во Владивостоке японцы устроили ресторанный конвейер
Церемония открытия первого из четырех ресторанов «Торигэн Рамен» состоялась во Владивостоке. Организаторы отметили, что дата презентации проекта приурочена к работе третьего Восточного экономического форума, на котором вновь состоялась встреча лидеров двух стран - России и Японии.
В ходе церемонии губернатор префектуры Хоккайдо Японии Харуми ТАКАХАСИ отметил, что Япония и Россия намерены совместно развивать российский Дальний Восток и укреплять взаимоотношения двух стран. В связи с этим Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии организовало проект «Японский рамен во Владивостоке». С начала сентября до конца октября любой житель и гость г. Владивостока сможет попробовать настоящий японский рамен от четырех популярных и известных не только в Стране восходящего солнца, но и за ее пределами рамен-заведений.
Директор департамента лицензирования и торговли администрации Приморского края Елена КОВАЛЬ, приглашенная на мероприятие в качестве почетного гостя, также акцентировала важность партнерских отношений двух держав. Она подчеркнула необходимость расширения сотрудничества Японии и Дальнего Востока, в том числе и в изучении кулинарных традиций друг друга как одном из проявлений такого взаимодействия.
После приветственных слов почетных гостей официальная часть презентации ресторана «Торигэн Рамен» ознаменовалась церемонией перерезания ленточки, символизирующей официальное открытие заведения.
В ходе презентации представители японской стороны заявили, что проекты, посвященные национальной японской кухне и ее традициям, не раз организовывали и в других странах, однако события, аналогичного тому, что развернется осенью 2017 года во Владивостоке, еще не было.
Четыре команды из четырех ресторанов будут работать в столице Приморья только по 10 дней, с 7 сентября по 29 октября. Количество порций ограничено 300-ми ежедневно.
Эксперимент связан с так называемой проверкой возможностей открытия японского ресторанного бизнеса во Владивостоке через тест-кухню. Организаторы проекта намерены выявить актуальность традиционной японской кулинарии на территории Владивостока.
Почти за 52 дня работы ресторанов гости столицы Приморья и местные жители смогут сравнить вкусы и преимущества фирменных блюд из оригинального меню каждого из 4 японских рамен-ресторанов. На основании проведенных исследований, японской стороной будет принято решение о возможном создании на территории Владивостока постоянно действующей сети ресторанов японской кухни.
Примечательно, что на всем протяжении проекта, в заведении «Японский рамен во Владивостоке» будет действовать скидка. Чтобы ее получить, посетителю достаточно просто показать на своем телефона соответствующую страницу сайта vladramen.ru.
Напомним, пот информации ТАСС, еще в мае 2016 года президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Японии Синдзо АБЭ говорили, что план развития сотрудничества с Россией, состоящий из восьми пунктов, может принести большую выгоду и японской стороне.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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