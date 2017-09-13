Бизнесу Приморья озвучили код безопасности

Форум в сфере информационной безопасности, который прошел во Владивостоке, показал, что регион нуждается в объединении профессионалов-безопасников

До Владивостока добрался самый крупномасштабный в России форум в сфере информационной безопасности - «Код информационной безопасности». Проект представляет собой самую обширную на постсоветском пространстве серию конференций по информационной безопасности, одна из которых состоялась в отеле «Азимут», пишет Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Несмотря на то, что параллельно проходил Восточный экономический форум (ВЭФ), который сосредоточил на своей площадке в кампусе ДВФУ большую часть делового сообщества Владивостока, на конференции «Код ИБ» собрались десятки профессионалов в сфере информационной безопасности региона. Для них на конференции выступили эксперты в области защиты информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.

Реанимировать среду

В ходе конференции выяснилось, что во Владивостоке отсутствует полноценное профессиональное сообщество в сфере информационной безопасности, где специалисты могли бы обмениваться опытом и давать советы бизнесу без какой бы то ни было коммерческой подоплеки. О проблеме заявила руководитель отдела продаж московской компании Positive Technologies в ДФО Наталья КИМ.

- Уже около десяти лет я работаю во Владивостоке, и за это время успела отметить отсутствие здесь экспертного сообщества в сфере информационной безопасности, которое могло бы давать подсказки бизнесу без цели продать ему какой-либо новый продукт, - добавила Ким. - В рамках такого сообщества специалисты могли бы совместно придумывать решения проблем, делиться опытом и таким образом двигать сферу ИБ региона вперед, повышать уровень информационной безопасности здесь. Пока что в Приморье сильно ощущается удаленность от центра России.

По словам участников конференции, самое продуктивное экспертное сообщество в сфере информационной безопасности сформировалось в Иркутске. Однако директор Центра ИБ и ТСО, департамента комплексной безопасности ДВФУ Александр ПАВЛОВ не согласен с тем, что во Владивостоке сфера ИБ сильно отстает от западной.

- Это полное заблуждение, - отметил Павлов. - Мне приходилось присутствовать на рекламных акциях западных компаний, которые, презентуя бизнесу свои «волшебные программы защиты информационной безопасности», утверждали что-то вроде: «у нас, в европейской части России, жизнь кипит, а вы тут - никто». Так вот с этих акций гости региона нередко уходили обиженными: в нашем городе живут сильные безопасники, которые способны загнать в угол своими каверзными вопросами и профессиональными замечаниями кого угодно. Возможно, цельная среда в сфере ИБ в городе действительно отсутствует сегодня. Но несколько десятилетий назад она была, и ее необходимо реанимировать. Нужно вырабатывать политику информационной безопасности региона, делиться наработками, контактами.

«Бедный» тренд

Как отметили участники конференции, ключевой тренд в сфере ИБ в России сегодня - это отсутствие денег у потенциальных заказчиков услуг в лице бизнеса.

- Как было сказано «денег нет, но вы держитесь», так и получилось, - добавил менеджер по работе с партнерами компании Check Point Сергей ЧЕКРЫГИН. - Сегодня бизнес устал от того, что ему постоянно пытаются что-то, что называется, «втюхать». Он стал внимательнее относиться к рекламируемым продуктам, и многие предупреждения со стороны специалистов ИБ воспринимает как всего-навсего запугивание с целью выманить деньги. К примеру - угрозу для корпоративных систем со стороны тех же «шифровальщиков», которые, вообще-то, могут на часы и дни затормозить рабочий процесс, а значит - лишить компанию выручки. Основное требование со стороны бизнеса к специалисту ИБ сегодня - это короткие и эффективные предложения, прозрачные и понятные проекты, которые при этом будут стоить дешево и сердито.

В то же время сложность кибер-угроз постоянно повышается. По словам заместителя коммерческого директора ЦЗИ «Конфидент» Евгения МАРДЫКО, кибер-оружие - это реальное оружие, способное разрушить экономику предприятий и целых государств.

- Еще один важный тренд, с которым мы имеем дело сегодня, - это снижение роли человека в работе систем и рост количества машинно-машинных коммуникаций в нашей повседневности, - отметил Мардыко. - Это то, с чем мы имеем дело сегодня, и то, за чем с каждым днем все сложнее уследить.

По словам экспертов, ежедневно в мире появляется около 360 тыс. новых угроз информационной безопасности. Причем цель их разработчиков теперь - не взломать системы, а подстроить их под собственное управление ради собственной выгоды. Как добавили спикеры, во Владивостоке бизнес пока не до конца осознает важность обеспечения информационной безопасности предприятия.

Досье "Золотого Рога": «Код информационный безопасности» - международный проект, охватывающий 5 стран и 26 городов мира. В этом году Владивосток был включен в список городов проведения впервые. В числе постоянных спикеров «Кода ИБ» самые авторитетные в сфере ИБ эксперты: Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Андрей Прозоров, Максим Степченков, Евгений Климов, Дмитрий Мананников и многие другие.

Юрий РОГОВ.