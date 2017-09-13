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Рыбопромышленники Приморья не успевают просчитать проекты под программу инвестиционных квот
Перераспределение биоресурсов за счет реализации механизма инвестиционных квот стало основной темой панельной дискуссии ВЭФ. Примечательно, что год назад панельная дискуссия на этом же мероприятии была также посвящена этому вопросу. Эмоциональное выступление депутата Госдумы Ирины ЯРОВОЙ и ряда других спикеров против нынешней схемы «квоты под киль», ни к чему не привело. Рыбное лобби успешно протащило через правительство схему, когда львиная доля квот в дальневосточном бассейне может отойти тем, кто готов построить большие автономные траулеры.
Правда, теперь потенциальные участники квотного проекта пытаются понять, насколько им выгодно строительство флота и береговых заводов переработки.
То, что строительство крупнотоннажного флота сопряжено с рисками, участники панельной дискуссии подтвердили в очередной раз. Прежде всего, рыбаки пока не видят судостроительных компетенций на российских вервях. Однако постановление правительства уже не изменить, скоро стартует заявочная кампания и предприятия подадут заявки. Основной вопрос, стоимость и сроки строительства траулеров, пока остается тайной.
Заместитель главы Росрыболовства Петр САВЧУК уверен, что механизм выделения квот прозрачен и понятен. По его словам, предприятия должны взаимодействовать с крупными банками: «Снижение рисков произойдет, если финансовые структуры возьмут на себя анализ заявки рыбацкого предприятия. Участие крупных банков будет являться гарантией того, что финансовая обеспеченность заявки будет исполнена».
Также Петр Савчук отметил, что если количество заявок по траулерам будет значительно, то постановление правительства регламентирует проведение аукциона на понижение доли квоты, которая будет закреплена за судном. Поэтому эффект от механизма инвестиционных квот может быть даже выше, чем предварительные расчеты.
Эффект от введения квот озвучил на панельной сессии руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. По его словам, распределение 615 тыс. тонн биоресурсов за инвестпроектами приведет с строительству 100 новых судов, 20 рыбоперерабатывающих заводов и к увеличению до 35% доли продукции с высокой добавленной стоимостью. «Концептуально пересматривать позицию по инвестиционным квотам сейчас явно не время: уже идет заявительная кампания. А вот «точечная настройка» – другое дело», - заявил Илья Шестаков.
Его поддержал генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН. Он отметил, что пересмотр основных параметров постановления правительства отбросит рыбаков еще на год. «Пора переходить от слов к делу», - считает Андрей Тетеркин.
В беседе с корреспондентом Деловой газеты «Золотой Рог» Андрей Тетеркин отметил, что вопрос стоимости судов, которые планируется строить, до сих пор не прояснен. Стоимость крупнотоннажного траулера начинается от 80 миллионов в иностранной валюте. Рыбаков настораживают два нюанса. Первый - это количество заявок и возможный аукцион на понижение доли. «Если будет снижение доли на 10-20% процентов, то рентабельность проекта будет близка к нулю. Второй момент - это требования к движительным системам. В России пока нет производителей, которые могли бы обеспечить производство качественных систем».
Именно качество новых судов пока самый «туманный» вопрос инвестпроекта. Рыбопромышленники отмечают, что траулер должен работать на полную мощность по 8-10 месяцев в году. Поэтому нужна уверенность в механизмах и системах.
Почти в похожей тональности выступил и представитель Южно-Курильского комбината Константин КОРОБКОВ. «Стоимость берегового завода мощностью 100 тысяч тонн - от 1,6 до 2 миллиардов. При этом проект нужно просчитать до каждого узла. Это длительный процесс, ведь только на экспертизу проекта уйдет полгода. Когда называют цифры в 1 миллиард, это означает, что либо завод будет работать несколько месяцев в году, либо он быстро сломается при не непрерывной работе. Нам не нужны «пластилиновые» заводы, их в свое время много построили. Рыбопромышленники не успевают просчитать проекты. Поэтому нужно хотя бы на 4 месяца продлить сроки приемки заявок».
Болевые точки инвестиционного механизма подчеркнул управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ. По его словам, необходимо сосредоточиться на выполнении поручений президента о возобновлении масштабного российского промышленного рыболовства в Мировом океане. Для успешной рыбалки России необходим среднетоннажный флот, а именно он оказался непромотивированным инвестквотами на минтай и сельдь. В итоге строительство средних траулеров пока под вопросом.
Виталий МОРОЗОВ.
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