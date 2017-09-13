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Ретейл боится новых инициатив
Шквал регулирующих инициатив, не так давно посыпавшихся на сектор российской торговли со стороны государства, принес свои первые результаты: подавляющее большинство российских ретейлеров, поставщиков и потребителей встревожены придирчивым вниманием чиновников и боятся новых административных вмешательств в отрасль и в закон «О торговле».
Ранее Деловая газета «Золотой Рог» рассматривала ряд законодательных инициатив, призванных ограничить влияние на региональных рынках крупных торгово-продовольственных сетей и мотивировать на развитие малые формы торговли.
В числе административных идей были и установление государственного контроля за уровнем торговой наценки на продовольственные товары, и отмена необходимости спрашивать разрешение у всех жильцов многоквартирного дома для размещения в нем торговой точки, и, в то же время, запрет на торговлю алкоголем в придомовых магазинах, и, опять же, сокращение допустимых расстояний от алкомаркетов до школ, больниц, детских садов и т.д.
Как можно увидеть из перечня инициатив и как подтверждают эксперты, законодательные предложения различных государственных ведомств задевают разные секторы торговли.
Между новыми предложениями по изменению законодательства в секторе торговли необходимо делать перерывы, чтобы успевать отслеживать последствия изменений, считают эксперты. По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ильи ЛОМАКИНА-РУМЯНЦЕВА, сектору торговли в России необходимо около полутора лет, чтобы приспособиться к поправкам в закон «О торговле», вступившим в силу с 1 января этого года.
- Пока еще рано оценивать возможные последствия новых обсуждаемых инициатив, - добавил Ломакин-Румянцев. – Нужно проследить причины и следствия изменений в отрасли в связи с уже принятыми поправками, понять их влияние на воспроизводственные решения.
Солидарен с позицией АКОРТ и генеральный директор «ДНС» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.
«Сектору торговли сегодня действительно уделяется огромное внимание со стороны государства. Но самый страшный результат, который может нас настичь, - это удорожание в конечном итоге товаров для потребителя. Покупатель всегда голосовал рублем, так что надо очень постараться, чтобы последствия искусственных изменений рыночной среды не ударили по его карману. Ограничение крупных сетей в заходе на рынки городов с населением меньше 100 тыс. человек считаю глупым: в первую очередь оно ограничивает права и возможности населения, а не сами сети», - говорит Алексеев.
По мнению экспертов, Приморью сильно не хватает крупных продовольственных сетей (таких, как «Ашан»), присутствие которых на рынке могло бы существенно снизить цены и, как следствие, повысить уровень жизни населения. По подсчетам «Платформы», более 70% участников опроса в предпринимательской среде считают, что сохранение «законотворческой бури» в торговой отрасли приведет к дестабилизации правил игры на рынке и любые новые поправки смогут ухудшить ситуацию.
С необходимостью для начала отследить правоприменительную практику согласен и приморский эксперт, первый вице-президент ГК «В-Лазер» Сергей МИТРОФАНОВ.
«Впрочем, особого энтузиазма по поводу новых регуляций я не испытываю, поскольку правоприменительная практика у нас и так всегда шла не в пользу бизнеса, а тут еще явно просматривается ужесточение политики в отношении торговых сетей», - говорит Митрофанов.
По мнению представителей предприятий малых форм торговли в Приморском крае, на сегодняшний день у таких предприятий есть гораздо более насущные проблемы, нежели потенциальная возможность конкуренции с федеральными игроками. По словам федерального координатора НП «Российская коалиция киоскеров» Андрея ВОДЕНИКОВА, в Приморском крае мелкие форматы торговли чувствуют себя из рук вон плохо и давно уже миновало время, когда вспомогательные изменения нужно было вводить безотлагательно.
- К сожалению, в данный момент экономическая ситуация такая, что люди в Приморье уходят из такого бизнеса, - добавил Водеников. - Никому не становится легче в результате вышеупомянутых изменений, которые имеют эффект разве что только на западе России, где в небольшие города действительно может зайти «Ашан» или «Магнит». В нашем крае, как известно, игроков из списка «федералов» нет, зато есть, например, хабаровский «Самбери». К другим потенциальным изменениям я отношусь очень настороженно, ведь нередко они противоречат друг другу, и если с одной стороны намечаются упрощения для малых форматов торговли на законодательном уровне, то с другой стороны обязательно закручиваются какие-нибудь гайки. Это видно на примере принятия закона о переходе торговых компаний на онлайн-кассы: небольшие торговые предприятия, которые не смогли позволить себе дорогостоящую технику, были закрыты. Им теперь нет разницы, придут в Приморье федералы или нет.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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