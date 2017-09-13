Владивосток подсаживают на электрокары

Проект «Сумотори» может оказаться сверхуспешным, если энергетики построят сеть электроАЗС

Владивосток, благодаря близости с Японией уже давно обладающий самым большим парком гибридных автомобилей в России, в скором времени может пересесть на электрокары. Но только в том случае, если российские энергокомпании сдержат данное на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обещание покрыть регион сетью зарядных устройств для автомобилей. В настоящее время по дорогам Владивостока бегают подержанные электрокары Nissan Leaf, получившие прозвище «лягушонок» из-за неоднозначного дизайна.

Первый на Дальнем Востоке зарядный комплекс для электромобилей с помпой был открыт на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском в первый день ВЭФа в тестовом режиме. В период проведения форума зарядиться на острове можно было бесплатно, но для этого нужно было получить пропуск для электрокара на территорию ДВФУ, что не всем по карману. Поэтому «зарядка» все время пустовала, в отличие от АЗС «Роснефти» на въезде на остров.

Проект во Владивостоке реализовало ПАО «Россети» - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

С 2012 года «Россети» реализуют всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, в соответствии с которой в Москве установлено порядка 30 зарядных станций, столько же - в других крупных городах России (Санкт-Петербурге, Ярославле, Челябинске, Сочи и др.). Фактически на данный момент «Россети» являются единственной компанией, которая создает за свой счет масштабную федеральную сеть зарядных станций для электромобилей.

«Открытие зарядных станций в Приморском и Хабаровском краях давно назрело, ведь ближайшие соседи Китай и Япония сегодня лидируют не только по производству электротранспорта, но и по развертыванию сети зарядных станций для него. Надеюсь, что в недалеком будущем все поклонники электромобилей смогут беспрепятственно доехать от Калининграда не только до Владивостока, но и дальше к нашим соседям в Китай», - заявил первый заместитель главы ПАО «Россети» Роман БЕРДНИКОВ.

Он уточнил, что до конца 2017 года зарядные станции появятся еще в 11 городах, в их числе Красноярск, Пермь, Челябинск, Самара, Белгород, Псков и другие города, а также на федеральных трассах.

Комплекс состоит из двух зарядных станций. Каждая станция оборудована разъемами для одновременной зарядки автомобилей, выпускаемых как для европейского, так и для азиатского рынков. Среднее время экспресс-зарядки составляет порядка 40-80 минут в зависимости от емкости аккумулятора. Объекты являются автономными.

В церемонии открытия станции участвовал министр энергетики РФ Александр НОВАК, который отметил, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке зарегистрировано порядка 100 электромобилей, однако в ближайшей перспективе этот показатель будет расти.

По словам министра, для развития электротранспорта в России нужно существенно изменить систему регулирования. «Мы смотрим нормативно-правовую базу, которая бы позволила сегодня продавать электроэнергию, поскольку законодательство ограничивает продажу электроэнергетики и сбыт самой сетевой компании. Это больше вопрос коммерциализации этого проекта», - сказал Александр Новак.

Напомним, что ООО «Прометей» (совместное предприятие российской компании «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.) планирует инвестировать 48 млн рублей в первый этап строительства в Приморском крае завода по производству электромобилей. К строительству завода инвестор планирует приступить весной 2018 года. Проект будет реализован в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», резидентом которого ООО «Прометей» стало в июле.

«Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология уже обкатана. К работам приступим в следующем году, когда будет готова инфраструктура ТОР», - пояснял гендиректор группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

В настоящее время на дорогах Владивостока можно увидеть подержанные японские электрокары Nissan Leaf, серийно выпускаемые с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном Токийском автосалоне в 2009 году. Сборка первых серийных экземпляров хетчбэка началась в Японии, затем с 2012 года Nissan развернул производство электромобилей Leaf на заводах в США, а с марта 2013 года - в Великобритании. Leaf имеет облик традиционного хэтчбека гольф-класса. Первое поколение Nissan Leaf за семь лет разошлось тиражом почти 280 тыс. экземпляров. 6 сентября, в первый день Восточного экономического форума, в Японии состоялась презентация второго поколения.

Продажи новых электромобилей в России с января по июль 2017 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 39 штук. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Отмечаемый рост продаж электрокаров в стране обеспечен за счет марки Tesla, на долю которой пришлось около 70% от общего объема.

По данным «Автостата», свыше 60% (25 единиц) новых электромобилей встали на учет в столичном регионе. Еще 6 электрокаров приобрели жители Дальнего Востока, а именно Приморского и Хабаровского краев (4 и 2 штуки соответственно).

Японский автопроизводитель Mitsubishi может возобновить продажу электромобилей в России, если государство поддержит этот вид автомобилей, заявил президент российского подразделения компании Наоя НАКАМУРА. Mitsubishi до октября 2016 года поставляла в РФ электромобили i-MiEV, но потом закрыла направление.

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ ранее подписал изменения в Правила дорожного движения, которыми вводятся термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки. Медведев также поручил министерствам проработать меры государственной поддержки электрического транспорта в стране.

Олег КЛИМЕНКО.