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Китай отвернулся от приморского меда

13 Сентября 2017, 12:20 | Приморье

Торговцы из Поднебесной предпочитают подделывать сладкий продукт

 

Главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину ужесточило требование к качеству российского меда. Приморские пчеловоды в недоумении: во многом качество продукта зависит от самих представителей Поднебесной. Опыление полей вредными химикатами, массовая подделка российского меда на территории Китая, неблагоприятные погодные условия в Приморском крае, повышенное содержание антибиотиков, обнаруженных в меде, – во всех этих моментах разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Несмотря на холодную весну и дождливое лето специалисты отмечают: в целом по краю медосбор в этом году средний. Например, в Спасском, Анучинском, Уссурийском, Ханкайском районах урожай был хороший, в Арсеньеве, Чугуевке - средний, а в Хасанском – нулевой, многие пасеки затопило.

Не будет липы – не будет меда

Сейчас конечному потребителю выйти на производителя качественной продукции значительно проще. У многих пчеловодов есть свои сайты, странички в интернете.  На всех ярмарках в крае представлены пчеловоды со своей продукцией. А 26 августа в селе Анучино прошел «Фестиваль меда», на котором желающие тоже могли приобрести качественную продукцию непосредственно у пчеловодов.

Председатель Союза пчеловодов Приморья Рамиль ЕНИКЕЕВ считает, что речь о дефиците меда в Приморском крае не идет, ценовая политика практически не изменилась.

«Более того, ситуация пчеловодства начинает постепенно налаживаться: в этом году начали приходить в отрасль молодые пчеловоды - в основном получившие ДВ гектар. Большая часть медоносов в крае (на 95%) -  лесные таежные растения. Большинство пчеловодов выделяют ключевую проблему, связанную с производством меда на территории Приморья, - продолжающаяся вырубка основного медоноса - липы. В Москве на стадии рассмотрения находится документ о запрете промышленной рубки лип, однако наши лесопромышленники оказали огромное противодействие принятию данного документа. Самое главное пожелание пчеловодов - остановить наконец-то вырубку липы. Без нее пчеловодства в Приморье не будет», - уверен главный приморский пчеловод.

Генеральный директор ООО «Хмель» Василий БЕЛЕЦКИЙ солидарен с коллегой. «В основном потребителей интересует липовый мед. Он нежный и вкусный - самый лучший мед в мире. Липовый мед готовы тоннами скупать Китай и Япония. Наш край - единственное место в мире, где можно получать чистый липовый мед без примесей. Главная проблема для пасечников – массовая вырубка этого важнейшего для нас дерева. Для пасечников каждая липка на вес золота. Ведь цветет она меньше месяца, и за это время нужно успеть по максиму собрать нектар», - говорит Белецкий.

В Приморье растет восемь видов липы. С одного гектара этого дерева можно получить примерно тонну меда. Из-за того, что в крае по-варварски вырубают липу, может так сложиться, что знаменитого приморского меда скоро не станет, отмечают эксперты.

Пчела тоже болеет

Другой важнейший аспект в торможении развития «медовой отрасли» Приморья – ухудшение качества продукта. Вещества, обнаруженные китайской стороной в приморском меде, содержатся в препаратах, которыми пасечники борются с клещевыми и другими заболеваниями пчел. В России в лабораториях на эти вещества не тестируют. Местные производители объясняют: наличие следов лекарств связано с неправильным лечением заболеваний пчел.

Генеральный директор организации ООО «Сота» Валентина ВОРОШИЛОВА уверена, что ключевая проблема не столько в Китае, сколько в отсутствии грамотности приморских пчеловодов.

«Чтобы выйти на экспорт в промышленном масштабе, необходимо предоставлять качественную продукцию, которой сегодня явно недостаточно. Когда в этом году мы вышли на рынок экспорта, столкнулись с проблемой качества.  Сейчас Китай ужесточил требования по качеству меда, в частности одно из условий сотрудничества – отсутствие в продукте антибиотиков. Пчела – это животное. Она болеет, соответственно используются лекарственные препараты. Нужно четко понимать, как и в каких дозах применять медикаменты, для этого необходимы специальные курсы пчеловодства», - пояснила Ворошилова.

У директора ООО «Пчелка» Любови ЛЯЛЬКИНОЙ несколько иная точка зрения. «В 2014–2015 гг., когда мы начинали поставки в КНР, проблем никаких не было. Ужесточение пошло с прошлого года, вероятно, это связано с большим количеством нелегальной продукции, которая поступает из России в Китай. Однако сами китайцы, для которых так важно качество нашего меда, немало делают для того, чтобы его испортить. На всех полях Приморского края, где работают граждане КНР, применяются сильнейшие гербициды - недаром на полях ни травинки. Наши пчелы не выбирают, где им собирать пыльцу и нектар, и массово гибнут. Мы занимаемся медом уже 52 года, и раньше у нас таких проблем не было. В некоторых случаях ответственность за низкое качество меда лежит на самих пасечниках, которые применяют от клещей мощные по действию аскарицидные пластины «Фумицин», являющиеся китайским препаратом. Другие производители меда приобретают в Китае вощину, из которой пчелы вытягивают соты. Отсюда проблема с качеством», - говорит Лялькина.

Рамиль Еникеев считает, что жесткое лоббирование китайской стороной своих торговых интересов, в принципе, закономерно.

«Не нужно забывать, что у нас огромный рынок, как в самом Приморье, так и в России. Цены на мед позволяют добросовестным пасечникам зарабатывать. Из Китая мед к нам практически не поступает», - отметил он.

Еще одну серьезную проблему выделяют пчеловоды: массовая подделка нашего меда на территории Китая.

«Зачастую китайские партнеры покупают у нас небольшую партию продукции, получают сертификат - и исчезают навсегда. На этикетках указывают контакты нашей компании, при том что сам продукт низкого качества. В общем, творится настоящий беспредел», - возмущается Людмила Лялькина.

Ульи в промышленном масштабе

Эксперты приходят к общему знаменателю, что понятия «ремесленное» и «промышленное» пчеловодство необходимо четко разделять. По словам Валентины Ворошиловой, 95% производителей меда даже не имеют паспорта пчеловода.

«Я была вынуждена погрузиться в политику в связи с аспектом промышленного развития пчеловодства. В Приморье пчеловодство развивается по большей части как кустарное ремесло. Это просто катастрофа. Моя задача - привлечь действительно заинтересованных людей, готовых развиваться, осваивать новые рынки сбыта, проходить обучение. На административном уровне пока реальной поддержки мы не ощущаем. Наибольшее содействие идет со стороны Азии, которая заинтересована в нашем меде», - пояснила Ворошилова.

Эксперты ответственно заявляют, что необходимость производства качественного приморского меда в промышленных масштабах давно назрела. Очевидно, что переработчикам удобнее и выгоднее работать с крупными хозяйствами, и рано или поздно регион придет к современным пасекам с тысячами ульев, построенных по новым технологиям.

Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: китай  мед  подделка 



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Комментарии

  • пчела00:37, 14.09.2017#

    Липовые вырубщики сами уничтожают свой родной край.

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