"Звезду" в Приморье загрузят всем миром

Вслед за «Роснефтью» в Большой Камень придут «Новатэк», «Лукойл», «Совкомфлот» и «Газпром»

На прошлой неделе с участием президента Владимира ПУТИНА в Большом Камне прошла церемония закладки четырех многофункциональных судов снабжения на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда», первый камень в основу которого был заложен еще в бытность губернатором Сергея ДАРЬКИНА. Глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН в ходе церемонии заявил, что основной проблемой проекта остается недостаточная загрузка верфи заказами. С учетом нынешнего заказа «Роснефти» портфель заказов состоит лишь из 14 судов, тогда как для выхода на рентабельность до 2035 года «Звезде» надо сформировать портфель как минимум из 178 судов. Президент пообещал взять проект под личный контроль.

Глава государства вначале обратился с приветствием к работникам предприятия, поздравив их с успешной работой. Затем вместе с Игорем Сечиным и гендиректором АО «Дальневосточный завод «Звезда» (на его базе реализуется проект верфи) Юрием ФИЛЬЧЕНКОМ закрепил памятную табличку на закладной секции одного из судов. Участники церемонии символически закрутили болты, крепящие табличку. На табличке выбиты «многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», дата и место закладки, а также заводской номер и номер проекта.

Остальные три судна, заложенные в ходе церемонии, получили имена «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария».

Год назад Минпромторг заявлял, что план загрузки верфи «Звезда» предполагает строительство 170 судов до 2035 года.

ССК «Звезда» возводится на южном побережье Приморского края консорциумом АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и Газпромбанка. Он станет единственным в России объектом судостроительного производства средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. На заводе будут производить танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы емкостью до 250 тыс. кубометров, суда ледового класса, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. Проект комплекса предполагает возведение тяжелого достроечного стапеля, сухого дока и производственных цехов полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники, а также цехов для строительства офшорной морской техники. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, включает ССК «Звезда» в Приморском крае и еще ряд предприятий) эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях. Три очереди комплекса планируется достроить к 2024 году.

Путин видит потенциал верфи

«Отрадно видеть – я знаком с тем, что здесь происходит, знаю не понаслышке, постоянно слежу за этим, – приятно отметить, что этот масштабный проект, значимый для всей страны, уверенно развивается, идет вперед, - отметил Владимир Путин. - Практически все работы на предприятии выполняются, и выполняются по графику. И, что крайне важно, уже начато строительство судов и морской техники. Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи – начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники. Знаю, что уже утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это, может быть, одно из ключевых условий успешной работы предприятия. Не только «Роснефть», но и «Газпром», «Новатэк», другие наши компании должны выполнять этот план и заранее, вовремя делать заявки. А может быть, даже больше заявок, потому что потенциал перевыполнения этого плана у «Звезды», безусловно, есть. Хочу отметить, что основные заказчики судов должны своевременно передавать технические требования для производства необходимой продукции».

«Сегодня я хотел доложить вам о заключении контракта на строительство четырех мелкосидящих ледоколов и судов служебно-вспомогательного флота с «Росморпортом», - начал свой доклад Игорь Сечин. - Это серьезное подспорье для формирования портфеля заказов «Звезды». С учетом заказа «Роснефти» в настоящее время портфель заказов состоит из 14 судов. Но, как я уже докладывал, для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 года «Звезде» надо получить портфель в 178 судов».

ФГУП «Росморпорт» (РМП) и ПАО «Роснефть» договорились о сотрудничестве по размещению на судостроительном комплексе «Звезда» заказов на строительство мелкосидящего ледокола, а также судов служебно-вспомогательного флота ледового класса, сообщил РМП. Стороны подписали соответствующее соглашение с ООО «ССК «Звезда». В его рамках РМП закажет «Звезде» строительство одного ледокола осадкой около 3 м и мощностью 6,4 МВт с опционом еще на три. Их предполагается использовать для проводки судов в морских портах РФ и на подходах к ним, в том числе для морских терминалов, оператором которых является «Роснефть».

При этом реальность отличается от пожеланий. Так, по имеющейся информации, в портах Китая уже размещено более 50 заказов потребителями из России. В Южной Корее объем заказов превышает $5 млрд и имеет тенденцию к увеличению.

«Требуются срочные меры по внесению изменений в законодательство, направленные на защиту отечественных судостроительных и морских транспортных компаний», - сказал Игорь Сечин.

Метзавод на подходе

Игорь Сечин также попросил президента Владимира Путина поддержать ресурсно-горнорудной базой строящийся в Приморском крае металлургический завод.

Во время предыдущего визита Путин поручил проработать вопрос обеспечения ССК «Звезда» металлопрокатом.

«Во исполнение этого поручения в конце 2016 года было создано СП с «Уральской горно-металлургической компанией» для строительства нового металлургического завода на территории Приморского края. Подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта», - сказал Сечин.

По его словам, определена целевая конфигурация завода, которая отвечает экологическим требованиям и позволит сохранить биосистему региона.

«Хотели бы обратиться к вам с просьбой поддержать это предприятие ресурсно-горнорудной базой», - добавил глава «Роснефти», обращаясь к президенту РФ.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время АО «Дальневосточный завод «Звезда» выбирает подрядчика на третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов, а также на поставку кранов на общую сумму 21,247 млрд рублей. Аукцион намечен на 13 ноября. Все работы предписано завершить до 31 марта 2019 года.

Заявки на участие в запросе предложений уже подали корейская Hyundai Engineering Co. Ltd (предложила выполнить работы за 28,329 млрд рублей), Московский филиал АО «Китайская компания коммуникаций и строительства» (21,236 млрд рублей), турецкая «Энка Иншаат ве Санайи А.Ш.» (21,117 млрд рублей), российское ООО «Уфанефтемаш» (20,057 млрд рублей).

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит выполнить третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов. Кроме того, подрядчик должен поставить для сухого дока козловой кран грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн и кран портального башенного типа с прямой фиксированной стрелой грузоподъемностью 60 тонн. Также необходимо поставить по одному крану для достроечных набережных N2 и N3, краны требуются портального башенного типа с прямой фиксированной стрелой грузоподъемностью 70 тонн. Также подрядчик спроектирует и построит доковые ворота (батопорт) для сухого дока.

Без корейцев не обошлось

Стоит отметить, что южнокорейские корабелы не оставляют попыток принять участие в проекте со своими компетенциями. На прошлой неделе стало известно, что ССК «Звезда» и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (SHI) подписали основные условия по созданию совместного предприятия по управлению проектами строительства арктических челночных танкеров.

«Цель учреждаемого СП - технологическая поддержка строительства арктических челночных танкеров на ССК «Звезда» различных типоразмеров дедвейтом от 42 до 120 тыс. тонн. Танкеры будут использоваться для вывоза нефти, добытой на месторождениях «Роснефти», а также для других российских и зарубежных производителей. Совместная работа с SHI будет способствовать развитию новых технологий на судостроительном ССК «Звезда», - отмечает «Роснефть».

В рамках Восточного экономического форума входящий в ДЦСС проектный институт «Востокпроектверфь» и корейская судостроительная компания DSEC при поддержке «Роснефти» подписали соглашение о создании совместного предприятия в области строительства верфей.

Согласно соглашению, СП будет предоставлять услуги по проектированию, инжинирингу, поставкам, управлению и надзору в области строительства верфей. Стороны также намерены провести совместные проектные и сопутствующие работы для судоверфи.

«Опыт и компетенции, полученные в ходе сотрудничества с DSEC, уникальной по своей экспертизе инжиниринговой компанией из Южной Кореи, позволят оптимизировать такие процессы, как проектирование верфи и закупка оборудования для ее строительства, а также повысить эффективность капитальных вложений при создании судостроительных производств. Это максимально увеличит экономический эффект от реализации проекта по строительству судостроительного комплекса «Звезда», - пояснила «Роснефть».

Олег КЛИМЕНКО.

КСТАТИ

«Звезда» замахнулась на «Лидер»

Гендиректор АО «Дальневосточный завод «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО сообщил, что ССК «Звезда» начинает оформление документов для получения лицензии на атомное судостроение и будет претендовать на заказ самого крупного и мощного ледокола в мире «Лидер» мощностью 120 МВт. Предполагается, что ледокол сможет преодолевать льды толщиной до четырех метров.

«Мы ведем строительство самого большого сухого дока в России, в этом доке можно спокойно строить атомный ледокол «Лидер». Компания начинает оформлять документы на атомное судостроение и после окончания строительства сухого дока станет единственным предприятием в России, которое сможет построить атомный ледокол «Лидер», - сказал руководитель «ДВЗ «Звезда».

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН заявил, что в России могут быть построены не один, а сразу три ледокола «Лидер».

«Речь идет не об одном ледоколе. Мы говорим «ледокол «Лидер», но на самом деле все инвестиции могут быть оправданы в случае серийного производства», - сказал он, отвечая на вопрос о том, на каком заводе планируется строить ледокол «Лидер».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.