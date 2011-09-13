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На энергообъектах саммита АТЭС-2012 появятся «умные сети»
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» создаст кластер интеллектуальных электрических сетей на о. Русский во Владивостоке. Информация об этом прозвучала в ходе V Тихоокеанского экономического конгресса на тематической дискуссии «Энергетика Дальнего Востока: видение будущего».
В настоящее время ОАО «ДВЭУК» управляет подготовкой энергетической инфраструктуры Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012 и осуществляет основной объем государственного инвестирования в опережающее развитие энергетической инфраструктуры Дальневосточного региона.
Компания приняла участие в мероприятии V Тихоокеанского экономического конгресса – тематической дискуссии «Энергетика Дальнего Востока: видение будущего». Одним из вопросов обсуждения стали требования к современной инфраструктуре и безопасности энергетики. Актуальным решением в данной области считается технология Smart Grid, которая применяется при создании электрических сетей нового поколения. Подобным инновационным проектом сейчас управляет ОАО «ДВЭУК»: по поручению Правительства РФ компания приступила к созданию кластера интеллектуальных электрических сетей на о. Русский.
Как сообщил начальник службы инвестиционного планирования ОАО «ДВЭУК» Александр Фокин, в рамках первого этапа данного проекта совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» планируется внедрение комплексных систем учета и управления энергоресурсами на источниках генерации островной территории, а также создание демонстрационно-образовательного центра, который в последующем будет выполнять функции пункта диспетчерского управления кластером интеллектуальных сетей. Применение технологии Smart Grid позволит повысить надежность электроснабжения, безотказность работы систем, энергетическую эффективность в целом.
ОАО «ДВЭУК» планирует отработать это технологическое решение для последующего тиражирования в рамках программы реновации распределительных сетей ДФО. Комплексная же интеграция ряда передовых технологий в области учета энергии и управления электрическими сетями создаст предпосылки к снижению потери энергии в сетях всех классов напряжения на 25%, - сообщил "ЗР" Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК».
Напомним, V Тихоокеанский экономический конгресс проходил в Приморье 9-10 сентября 2011 года. Ежегодно мероприятие собирает представителей бизнеса, научных кругов и государственных структур из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Досье: ОАО «ДВЭУК» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 80 млрд рублей. Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.
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