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Приморские производители продуктов питания готовы выйти на площадь!
Более 30 приморских компаний уже подтвердили участие в специализированной выставке-ярмарке «Приморские продукты питания». В их числе - мясо- и молокоперерабатывающие, хлебопекарные, кондитерские предприятия.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, выставка-ярмарка пройдёт уже в 18-й раз.
«В этом году решено провести мероприятие 10–11 сентября. Это будет настоящий праздник урожая - на центральной площади Владивостока будет представлено всё, что выращивается в Приморье. Свою лучшую продукцию представят фермеры, крестьянские хозяйства и, конечно, перерабатывающие предприятия», - рассказал директор департамента Андрей БРОНЦ.
По словам организаторов, в рамках выставки будет организован тематический праздник «Приморье хлебосольное», а также пройдет уже второй «Фестиваль молока».
Также предусмотрена насыщенная культурная программа: гостей выставки-ярмарки ждут выступления ведущих творческих коллективов края, интерактивные площадки для детей и взрослых, дегустация продукции местных производителей.
Традиционно пройдет конкурс «Гран при» и «Золотая медаль». Для участия в конкурсе уже зарегистрировано более 15 продуктов, которые являются новинками и, по мнению производителей, заслуживают одобрения экспертов.
Цель проведения выставки-ярмарки – показать, что в Приморье сегодня в достаточном объёме производятся качественные продукты питания, конкурентоспособные по отношению к импортным аналогам.
Напомним, глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поставил задачу – наполнить рынок региона продукцией местного производства.
«Наша первоочередная задача - продовольственная безопасность. Нам сегодня важно обеспечивать рынок местными продуктами - мясом, молоком, овощами», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Уважаемые жители, новинки кушать вредно. Встретил на днях главного инженера с которым работали раньше на рыбозаводе, он мне и говорит ничего не покупайте производства нашего завода, какую только дрянь мы в продукцию не добавляем.