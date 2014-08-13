Приморские производители продуктов питания готовы выйти на площадь!

Более 30 приморских компаний уже подтвердили участие в специализированной выставке-ярмарке «Приморские продукты питания». В их числе - мясо- и молокоперерабатывающие, хлебопекарные, кондитерские предприятия.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, выставка-ярмарка пройдёт уже в 18-й раз.

«В этом году решено провести мероприятие 10–11 сентября. Это будет настоящий праздник урожая - на центральной площади Владивостока будет представлено всё, что выращивается в Приморье. Свою лучшую продукцию представят фермеры, крестьянские хозяйства и, конечно, перерабатывающие предприятия», - рассказал директор департамента Андрей БРОНЦ.

По словам организаторов, в рамках выставки будет организован тематический праздник «Приморье хлебосольное», а также пройдет уже второй «Фестиваль молока».

Также предусмотрена насыщенная культурная программа: гостей выставки-ярмарки ждут выступления ведущих творческих коллективов края, интерактивные площадки для детей и взрослых, дегустация продукции местных производителей.

Традиционно пройдет конкурс «Гран при» и «Золотая медаль». Для участия в конкурсе уже зарегистрировано более 15 продуктов, которые являются новинками и, по мнению производителей, заслуживают одобрения экспертов.

Цель проведения выставки-ярмарки – показать, что в Приморье сегодня в достаточном объёме производятся качественные продукты питания, конкурентоспособные по отношению к импортным аналогам.

Напомним, глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поставил задачу – наполнить рынок региона продукцией местного производства.

«Наша первоочередная задача - продовольственная безопасность. Нам сегодня важно обеспечивать рынок местными продуктами - мясом, молоком, овощами», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.