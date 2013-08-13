В Приморье недобросовестных работодателей внесут в "черные" списки

В ближайшее время в Государственной инспекции труда в Приморском крае будут подготовлены списки организаций, использующих теневые схемы в части оплаты труда и оформления трудовых отношений.

Как заявил и. о. руководителя инспекции Александр Малиновский, выездные проверки в такие хозяйствующие субъекты будут проходить при поддержке прокуратуры Приморского края.

Выступая перед участниками совещания по вопросу легализации трудовых отношений, организованного департаментом труда и соцразвития, он подчеркнул, что в Приморье проблема использования теневых схем с целью ухода от уплаты налогов в бюджет стоит достаточно остро. Наиболее проблемными в этом плане являются отрасли строительства и транспорта.

В строительстве средний размер номинальной зарплаты практически такой же, как по России, разница с ДФО составляет 20 процентов. Однако при трудоустройстве через центр занятости предлагаемая заработная плата почти в два раза меньше, чем ее средний размер по краю, тогда как в объявлениях, размещённых в сети интернет, предлагается зарплата в полтора – два раза выше.

Средний размер зарплаты на транспорте в Приморье превышает уровень в российских регионах на 12 процентов. При этом в сравнении с ДФО он меньше на 10 процентов. Уровень зарплаты, предлагаемый в центрах занятости, в два раза меньше, чем фактический по краю.

Наблюдается значительное превышение предлагаемой интернет-ресурсом работнику реальной заработной платы в отраслях «операции с недвижимым имуществом», «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» и др.

С начала года в Государственную инспекцию труда в Приморском крае поступило около 2,5 тысяч заявлений, 58 процентов из которых – по вопросам заработной платы.

Эти и другие нарушения трудового законодательства не только ущемляют права работника. Они негативно влияют на экономические процессы в регионе, препятствуют пополнению бюджетов всех уровней.

- Наши специалисты закреплены за определенными налоговыми инспекциями в муниципальных образованиях. Кроме того, совместно с представителями других федеральных структур мы организуем проверки на предприятиях, предоставляющим, по различным данным, недостоверные сведения о состоянии оплаты труда и штатной численности работников, - сказал Александр Малиновский.

Он отметил, что эта работа проводится при содействии администрации Приморского края и муниципальных образований региона.