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В Приморье недобросовестных работодателей внесут в "черные" списки
В ближайшее время в Государственной инспекции труда в Приморском крае будут подготовлены списки организаций, использующих теневые схемы в части оплаты труда и оформления трудовых отношений.
Как заявил и. о. руководителя инспекции Александр Малиновский, выездные проверки в такие хозяйствующие субъекты будут проходить при поддержке прокуратуры Приморского края.
Выступая перед участниками совещания по вопросу легализации трудовых отношений, организованного департаментом труда и соцразвития, он подчеркнул, что в Приморье проблема использования теневых схем с целью ухода от уплаты налогов в бюджет стоит достаточно остро. Наиболее проблемными в этом плане являются отрасли строительства и транспорта.
В строительстве средний размер номинальной зарплаты практически такой же, как по России, разница с ДФО составляет 20 процентов. Однако при трудоустройстве через центр занятости предлагаемая заработная плата почти в два раза меньше, чем ее средний размер по краю, тогда как в объявлениях, размещённых в сети интернет, предлагается зарплата в полтора – два раза выше.
Средний размер зарплаты на транспорте в Приморье превышает уровень в российских регионах на 12 процентов. При этом в сравнении с ДФО он меньше на 10 процентов. Уровень зарплаты, предлагаемый в центрах занятости, в два раза меньше, чем фактический по краю.
Наблюдается значительное превышение предлагаемой интернет-ресурсом работнику реальной заработной платы в отраслях «операции с недвижимым имуществом», «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» и др.
С начала года в Государственную инспекцию труда в Приморском крае поступило около 2,5 тысяч заявлений, 58 процентов из которых – по вопросам заработной платы.
Эти и другие нарушения трудового законодательства не только ущемляют права работника. Они негативно влияют на экономические процессы в регионе, препятствуют пополнению бюджетов всех уровней.
- Наши специалисты закреплены за определенными налоговыми инспекциями в муниципальных образованиях. Кроме того, совместно с представителями других федеральных структур мы организуем проверки на предприятиях, предоставляющим, по различным данным, недостоверные сведения о состоянии оплаты труда и штатной численности работников, - сказал Александр Малиновский.
Он отметил, что эта работа проводится при содействии администрации Приморского края и муниципальных образований региона.
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