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В ПБТФ новый гендиректор
Генеральным директором ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) на годовом собрании сроком на один год избран генеральный директор ООО «Дальрифер» Сергей САКСИН, ранее занимавший пост председателя совета директоров. В кресле гендиректора он сменил Олега КРИВОШЕЕВА, возглавлявшего ПБТФ с июня 2008 года.
Несмотря на сложное финансовое положение компании, акционерами принято решение сохранить дивиденды на уровне прошлого года из расчета 36 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1 копейка.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 3,149 млн руб. из чистой прибыли за 2010 г. в размере 26,413 млн руб. (почти в два раза меньше, чем в 2009 году).
Стоит отметить, что в совете директоров появился второй директор по фамилии Кожемяко – к сыну губернатора Приамурья Олега КОЖЕМЯКО студенту экономического факультета Московского государственного университета Никите добавился живущий в Подмосковье отец губернатора Николай КОЖЕМЯКО (занял в совете директоров место гендиректора Тымлатского рыбокомбината Александра ЛИТВИНЕНКО, ушедшего по личным обстоятельствам в октябре 2010 года).
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