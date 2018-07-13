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Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке

13 Июля 2018, 09:41 | Приморье
В состав делегации планируют войти 20 руководителей франко-российского бизнеса

Представительная совместная делегация Посольства Франции и Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) во главе с Послом Франции в России Сильви Берманн примет участие в IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11 – 13 сентября.

В состав делегации также планируют войти двадцать руководителей франко-российского бизнеса, представляющих ПАО «Росбанк», «ИНСИСТЕМС», Engie, Servier Россия, ЗАО ГК «Электрощит» - ТМ «Самара», группа инженерных компаний «АРМО», Poma, VINCI Concessions, AECOM и другие компании.

Во Франко-Российской торгово-промышленной палате отметили, что деловое сообщество высоко оценило личное приглашение заместителя Председателя Правительства РФ – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева французскому бизнесу принять участие в Восточном экономическом форуме. Было подчеркнуто, что ВЭФ вызвал большой интерес среди французских компаний. Сегодня на Дальний Восток приходится 30% всех иностранных инвестиций, которые приходят в Россию, и французские компании стремятся увеличивать свое присутствие в Дальневосточном федеральном округе.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 
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Теги: владивосток  Франция  вэф 



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