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Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
Прямой авиарейс из Владивостока в китайский город Цицикар начал выполняться в июле. На этом направлении летает китайская авиакомпания China Express на самолете Bombardier CRJ 900, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Цицикар – второй по значению городской округ провинции Хэйлунцзян, соседней с Приморьем. Как сообщили в аэропорту Владивостока, новый рейс будет регулярно выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути между городами составит один час и 55 минут.
В аэропорту отмечают: число полетов на китайском направлении постоянно растет, увеличивается и число пассажиров. За июнь 2018 года прирост на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию составил 17%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 китайскими городами. Вскоре также планируется возобновление рейса в еще один китайский город Муданьцзян.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья отметили, что международный пассажиропоток в аэропорту Владивостока в июне достиг рекорда – за месяц на международных авиалиниях обслужено почти 100 тысяч пассажиров. Прирост составил 50% по сравнению с июнем 2017 года. Всего за 2018 год было обслужено более полумиллиона международных пассажиров.
Отметим, авиарейсы из Владивостока выполняются более чем по 40 различным направлениям по городам России и зарубежья.
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