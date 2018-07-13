Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс

Прямой авиарейс из Владивостока в китайский город Цицикар начал выполняться в июле. На этом направлении летает китайская авиакомпания China Express на самолете Bombardier CRJ 900, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Цицикар – второй по значению городской округ провинции Хэйлунцзян, соседней с Приморьем. Как сообщили в аэропорту Владивостока, новый рейс будет регулярно выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути между городами составит один час и 55 минут.

В аэропорту отмечают: число полетов на китайском направлении постоянно растет, увеличивается и число пассажиров. За июнь 2018 года прирост на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию составил 17%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 китайскими городами. Вскоре также планируется возобновление рейса в еще один китайский город Муданьцзян.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья отметили, что международный пассажиропоток в аэропорту Владивостока в июне достиг рекорда – за месяц на международных авиалиниях обслужено почти 100 тысяч пассажиров. Прирост составил 50% по сравнению с июнем 2017 года. Всего за 2018 год было обслужено более полумиллиона международных пассажиров.

Отметим, авиарейсы из Владивостока выполняются более чем по 40 различным направлениям по городам России и зарубежья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.