В Перевозной вновь запахло газом

Приморье вслед за углем увлеклось идеей организации перевалки в страны АТР сжиженного углеводородного газа (СУГ): инвесторы из Казахстана планируют к концу 2018 года завершить строительство морского терминала и инфраструктуры в районе пгт Приморского в бухте Перевозной, пишет деловая газета «Золотой Рог». Это неподалеку от полуострова Ломоносова, где «Газпром» реализует проект завода «Владивосток СПГ», который будет специализироваться на перевалке сжиженного природного газа (СПГ).

Проект подразумевает создание комплекса по приему и разгрузке железнодорожных цистерн, хранению и погрузке СУГ на суда-газовозы вместимостью до 20 тыс. тонн при помощи выносного погружного устройства в акватории.

Как сообщил Деловой газете «Золотой Рог» гендиректор ООО «Владивосток ЛПГ» (создано для реализации проекта) Евгений ПАНИН, инвестиции в комплекс оцениваются в 4,5 млрд рублей. Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Поставщиками сырья могут выступать как российские «СИБУР» и «Роснефть», так и иностранные трейдеры типа Glencore и Shell.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», инициатором проекта выступает компания «Энерго Инвест» (Алматы, Казахстан), имеющая опыт подобной транспортировки на побережье Каспийского моря. Специально под проект в мае 2016 года во Владивостоке было зарегистрировано ООО «Владивосток ЛПГ» («Vostok LPG») с уставным капиталом 6 млн рублей. В июне прошлого года ООО получило статус резидента Свободного порта Владивосток.

«За нами («Владивосток ЛПГ». - Прим. авт.) уже закреплен земельный участок промышленной категории. За помощь в его подборе и оформлении отдельное спасибо администрации Приморья. Выбранный участок уже имеет подъездные железнодорожные пути, что серьезно облегчает реализацию проекта. Мы планируем уже в этом году разместить заказы на оборудование. Очень активно работаем в этом плане, рассматриваем самые различные варианты, в том числе и от иностранных производителей. Параллельно мы занимаемся проектированием собственно комплекса. Я надеюсь, что к концу этого года - в начале 2018 года мы пройдем госэкспертизу. Если все будет идти по плану, то строительство начнем, скорее всего, в начале 2018 года, закончить планируем до конца 2018 года. Это терминал для перевалки сжиженного газа с железной дороги (цистерны) на морские суда. Собственно наземный терминал будет расположен в пгт Приморском, а в бухте Перевозной будет размещено выносное устройство, которое будет закачивать СУГ непосредственно на суда. Подряд на постройку морского сооружения для швартовки и погрузки пока остается вакантным», - сказал г-н Панин.

Предполагаемые рынки сбыта продукции комплекса - Япония, Южная Корея и Китай.

«Самые близкие для нас рынки – это Япония и Корея, Китай находится чуть подальше. Компании из этих стран очень заинтересованы в поставках СУГ. Они уже обращаются к нам с предложениями о сотрудничестве. Мы общаемся и с трейдерами, подписаны уже определенные меморандумы о взаимопонимании», - пояснил Евгений Панин.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: На протяжении многих лет Китай импортировал СУГ морским путем с Ближнего Востока, сухопутные поставки углеводородного газа из России начались в июле 2014 года, когда «СИБУР» отправил тестовую партию СУГ в Поднебесную, а в августе того же года заключил с китайской стороной долгосрочный контракт о регулярных поставках с завода «Няганьгазпереработка» по железной дороге. Холдинг стал первой российской компанией, начавшей поставки СУГ на китайский рынок. На первом этапе их объем составлял 20 тыс. тонн в год. В июле прошлого года КНР впервые импортировала 17,7 тонны российского СУГ через автодорожный КПП «Эрэн-Хото» (Внутренняя Монголия) на китайско-монгольской границе.

Частично загрузку комплексу в перспективе может обеспечить «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК), реанимированный «Роснефтью». Согласно текущей финансово-экономической модели проект включает две очереди мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимию мощностью 3,4 млн тонн по сырью. До этого предполагалось, что в 2020 году запустят производство нефтепродуктов (1,6 млн тонн бензина, 800 тыс. тонн авиакеросина, 6 млн тонн дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн СУГ), а в 2022 году — вторую очередь (900 тыс. тонн полиэтилена, 700 тыс. тонн полипропилена и 700 тыс. тонн моноэтиленгликоля).

Кроме того, крупнейший нефтехимический холдинг России «СИБУР» прорабатывает проект строительства Амурского ГХК, который будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) «Газпрома». «СИБУР» ожидает ввода первых мощностей Амурского ГХК, сырьем для которого может стать вырабатываемый на ГПЗ этан, не ранее 2022-2023 годов и может синхронизировать запуск первой очереди ГХК с вводом третьей очереди Амурского ГПЗ.

Конкуренцию приморскому проекту могут создать в Хабаровском крае. Зарегистрированное в феврале 2016 года в пос. Ванино АО «Прайм» уже озвучило намерения инвестировать более 41 млрд рублей в строительство терминального комплекса по отправке на экспорт СУГ на территории Свободного порта Ванино.

«Новый терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов планируется построить в северной части бухты Мучке. Первый этап - это 500-750 тыс. тонн газов, второй этап - до 2 млн тонн. Терминал начнет работу в первом квартале 2020 года, капитальные вложения в первую очередь составят 16 млрд рублей, во вторую - 25,5 млрд рублей», - сказал генеральный директор АО «Прайм» Максим ЗАХАРОВ.

Отметим, что Китай в последнее время активно прорабатывает варианты создания на российском Дальнем Востоке предприятий в газовой отрасли.

Генеральный секретарь Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин (КНР) Чжоу ЖУНГУАН на полях II Восточного нефтегазового форума отметил большой интерес китайского бизнеса к участию в совместных проектах с российскими партнерами в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Сейчас мы тесно работаем над проектом создания в России завода по производству метанола. Китайские бизнесмены активно ищут соинвесторов. Проект планируется реализовать в Иркутской области, и там такие партнеры уже нашлись», - сообщил Чжоу Жунгуан.

Китаю очень интересен проект «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ), который под влиянием конъюнктуры цен на продукты газохимии и минеральные удобрения перепрофилирован на приоритетный выпуск метанола.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), председатель совета директоров ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» Артем ОБОЛЕНСКИЙ представил новую конфигурацию проекта.

Первый этап строительства завода предусматривает вывод его на производство 1,8 млн тонн метанола в год. На втором этапе в зависимости от конфигурации завода, скорее всего, будут производиться метанол или азотные удобрения.

Проект полностью обеспечен всеми необходимыми ресурсами, в том числе природным газом. Долгосрочный контракт с «Газпромом» подписан на 20 лет.

«Строительство первого этапа запланировано на 2018-2021 годы. Предварительный бюджет первого этапа составляет $1,6-1,8 млрд с учетом инфраструктуры, но подлежит еще уточнению в рамках подготовки feasibility study (предынвестиционная фаза проекта. – Прим. авт.) и FEED. Решение о конфигурации и сроках реализации второго этапа будет приниматься позднее, после начала реализации первого этапа», - сказал г-н Оболенский.

По его словам, в связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол было принято решение о создании в первую очередь метанольного производства.

«Завод будет иметь низкую себестоимость производства метанола - около $80 за тонну при цене метанола $330-360 за тонну, что делает этот проект привлекательным для потенциальных японских партнеров. Доходность акционерного капитала в данном проекте ожидается более 20% годовых. Мы с китайскими соинвесторами уже подписали несколько инвестиционных меморандумов по реализации данного проекта, и мы рассчитываем, что японские инвесторы будут занимать более активную позицию касательно совместной реализации этого проекта», - сказал Артем Оболенский.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: СУГ, или пропан-бутан, – это сжиженный углеводородный газ, который является одним из самых распространенных альтернативных видов топлива и используется для коммунально-бытовых нужд, в промышленности, в нефтехимии, а также в качестве газомоторного топлива. Основное сырье для получения СУГ – искусственные газы и естественные нефтяные газы. Способы получения: из попутных нефтяных газов; из газового конденсата; из нефтезаводских газов. Отличительная особенность СУГ – экологичность и экономичность использования по сравнению с традиционными бензиновыми видами топлива, относительно низкие затраты на производство и переработку. Вредных выхлопных газов от автомобилей, работающих на газу, значительно меньше. На рынке моторных топлив пропан-бутан успешно конкурирует по цене с бензинами (он дешевле в полтора раза).