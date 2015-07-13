Наркомафия Приморья использует методы спецслужб

Приморские наркополицейские развенчали миф о неуловимости наркосбытчиков на просторах Интернета

Едва ли не каждый день приносит тревожные новости о задержании наркодилера, ликвидации наркопритона, появлении на рынке неизвестных доселе психоактивных веществ, наносящих здоровью человека непоправимый ущерб. Тема эта всегда тревожит, ведь перво-наперво в сети наркодилеров попадает молодежь, юные ребята, открытые навстречу новым впечатлениям.

Не случайно в мае родительская общественность забила во все колокола, когда возле одной из владивостокских школ неизвестный угощал детей сомнительной жвачкой. Тогда все вроде бы обошлось. Но во многие семьи это горе в виде крошечных пакетиков с героином, опасных курительных смесей и иной отравы все-таки проникло.

Что делается в крае для пресечения преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, срабатывают ли телефоны доверия и антинаркотические программы, какие наркотики превалируют в незаконном обороте на территории края? - на эти и другие вопросы деловой газеты «Золотой Рог» накануне Международного дня борьбы с наркоманией ответил начальник Управления ФСКН России по Приморскому краю, генерал-лейтенант полиции Игорь СТЕПАНЕНКО.

Наркомафия не знает границ

- Игорь Геннадьевич, в чем особенность сегодняшней наркоситуации в Приморском крае, можно ли ее назвать сложной?

- По данным мониторинга 2014 года, в Приморском крае наркоситуация оценивается как сложная, что обусловлено нарастающим давлением синтетических наркотиков и новых видов психоактивных веществ, накопленной группой больных опийной наркоманией, формирующей устойчивый спрос на опиаты, а также наличием собственной сырьевой базы наркотикосодержащих растений.

Хотел бы привести несколько цифр. За 5 месяцев текущего года нами выявлено 727 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, раскрыто - 340. Доля управления от общего количества раскрытых всеми правоохранительными органами края наркопреступлений в организованных формах составила более 70%. Кроме того, зарегистрировано 19 преступлений, совершенных «спецсубъектами» (сотрудниками правоохранительных органов, органов исполнения наказания), 4 - связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, проведено 74 значительных изъятия наркотических средств по классификации УПН ООН, выявлено 19 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, ликвидирован 31 наркопритон.

С января по май текущего года всеми правоохранительными органами края изъято из незаконного оборота более 904 кг подконтрольных веществ (в 2013 году - 848 кг), свыше 153 кг наркотиков синтетической группы (в 2013-м - 4,3 кг). За этими цифрами изъятых наркотиков - десятки тысяч разовых доз, не дошедших до потребителя!

Идет тенденция увеличения поставок «синтетики» из-за рубежа. При этом мы наблюдаем все большую генерацию новых формул наркотика, и этот процесс сопровождается нарастающим масштабом использования сети Интернет для распространения наркотиков. Причем специфика такова, что поставщики и получатели, как правило, незнакомы друг с другом, находятся в разных странах, взаимодействуя друг с другом путем современных коммуникационных технологий. По сути, мы столкнулись с тем, что сегодня глобальная наркомафия использует все методы специальных разведывательных служб. Это тайники, «закладки», шифрованная связь, цифровые способы передачи денег, то есть пользуются всем арсеналом спецслужб, и для того, чтобы им адекватно противостоять, нам нужно в совершенстве владеть теми же методами.

Нехороший сайт

Такой бесконтактный, или виртуальный, способ ведения наркобизнеса существенно осложняет работу правоохранительных органов, приходится выходить на новый уровень, привлекать соответствующих специалистов и оборудование. Но это не означает, что наркодельцы неуловимы. Примером тому может служить масштабная операция, проведенная в прошлом году ФСКН России и ее 17-ю территориальными органами под названием «Восточный экспресс», когда по электронным каналам вышли на след наркокартеля, поставляющего синтетические наркотики из-за рубежа.

Здесь я хотел бы развенчать миф о том, что невозможно изобличить наркосбытчиков, действующих через Интернет. Нам удается не только выявлять «виртуальных» наркодельцов, но и ограничивать доступ к интернет-сайтам, пропагандирующим потребление и распространение наркотиков. За 4 месяца текущего года во взаимодействии с Роскомнадзором нами ограничен доступ к 207 таким сайтам. Хотел бы заметить, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1101 от 26 октября 2012 года любое физическое лицо может самостоятельно подать заявку на закрытие того или иного информационного ресурса, если, по его мнению, он содержит вредоносную информацию.

В силу специфики региона, на территории Приморского края превалируют наркотики каннабисного ряда: марихуана, гашиш, гашишное масло. И с целью подрыва сырьевой базы наркопроизводства ежегодно в крае проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «МАК». В прошлом году во взаимодействии с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления уничтожено более 902 тонн наркосодержащих растений.

«Восточный экспресс»: Таиланд, Китай, Россия

- Наверное, определенные проблемы связаны и с приграничным положением Приморского края? Насколько эффективно идет сотрудничество с вашими коллегами из КНР, других стран? Удавалось ли в последние годы пресечь международные каналы наркотрафика?

- В целях развития и укрепления международного сотрудничества в сфере контроля над оборотом наркотиков управлением разработан и реализуется комплекс мероприятий, в том числе направленных на выявление каналов поступления наркотиков на территорию Приморского края. Можно сказать, мы регулярно встречаемся с коллегами из соседних стран.

Так, в период с 2012-го по 2015 год было проведено семь встреч с представителями Департамента общественной безопасности КНР. Мы обмениваемся информацией о складывающейся наркоситуации на территориях провинций Цзилинь и Хэйлунцзян КНР и Приморского края, о ценах «черного рынка» на основные виды наркотических средств, находящихся в незаконном обороте. Китайские коллеги передают данные о своих соотечественниках, совершивших тяжкие преступления на территории КНР и, возможно, скрывающихся от органов следствия в Российской Федерации.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами Японии управлением проведено также семь встреч, в том числе с представителями Токийской таможни, Генерального консульства Японии в г. Владивостоке и Управления безопасности на море Японии. В ходе рабочей встречи с представителями Республики Корея в апреле 2015 года мы обменялись сведениями о наркоситуации на территории Республики Корея и Приморского края.

Проведение данных встреч приобретает особую актуальность с учетом принятого решения о создании на территории г. Владивостока свободного порта, динамичного развития края и заинтересованности в укреплении партнерских отношений с представителями иностранных государств.

Как пример эффективного международного взаимодействия можно вспомнить уже названную крупномасштабную операцию «Восточный экспресс» по перехвату синтетических наркотиков. В результате совместной работы через электронные каналы связи специалисты сумели выйти на поставщиков и организаторов группы. Они физически в это время находились в Таиланде и передавали заказ на изготовление наркотика своим сообщникам в Китае, где промышленным способом производился наркотик, который запечатывали в товары народного потребления. Затем они с помощью брокерской компании поставлялись на территорию России, дальше транзит шел на Москву, где полученные партии наркотиков укрывались в схронах. Здесь с помощью сети Интернет шла их дальнейшая дистрибуция.

Антиспайсовые меры

- Как на эффективности вашей работы сказались последние изменения в законодательстве, ориентированные на противодействие наркобизнесу, предлагающему рынку все новые и новые психоактивные вещества?

- Выход в феврале этого года 7-го Федерального закона, который специалисты называют «антиспайсовым», действительно, существенно изменил ситуацию. Замечу, что принятие этого закона наша служба инициировала еще три года назад. И известные события прошлого года, когда волна отравлений «спайсами» прокатилась по стране, катализировали процесс утверждения этого законодательного акта. Данный закон позволяет государству незамедлительно принимать меры по ликвидации сетей сбыта стремительно появляющихся на нелегальном рынке новых наркотиков.

По старой процедуре это заняло бы от полугода до года, а благодаря новому закону включение вещества в реестр запрещенных занимает одну-две недели. В законе закреплено понятие «новые потенциально опасные психоактивные вещества». Установлен запрет оборота и пропаганды указанных веществ в Российской Федерации. Предусмотрена уголовная ответственность за оборот указанных веществ (вплоть до 8 лет лишения свободы), а также административная ответственность за их пропаганду, потребление и вовлечение несовершеннолетних в их употребление. Но и до принятия закона за прошлый год по инициативе ФСКН было поставлено под контроль 288 новых видов наркотических средств.

Это телефонный разговор…

- Игорь Геннадьевич, насколько эффективен «телефон доверия» ФСКН, граждане не боятся сообщать о «нехороших квартирах»?

- Телефон доверия управления работает круглосуточно в режиме автоответчика. Но абсолютно все обращения обязательно проверяются. Так, в 2014 году в адрес УФСКН России по Приморскому краю поступило 2104 обращения от граждан, из них 1300 - на телефон доверия. По результатам рассмотрения данных обращений возбуждено 28 уголовных дел, выявлено 47 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 14 человек осуждено по уголовным делам, возбужденным на основании информации, содержащейся в обращениях граждан.

За первый квартал текущего года в адрес приморского наркоконтроля поступило 421 обращение, из них 256 - на телефон доверия 245-45-30. На основе этих обращений возбуждено 8 уголовных дел. Хотел бы также напомнить, что направить сообщение можно и по электронной почте, а также сделать отметку о предполагаемых местах сбыта, производства наркотиков - на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте нашего управления.

- Есть ли сегодня в крае программа по профилактике наркотизма и насколько она эффективна, а также как идет реабилитация наркозависимых?

- В крае принимаются комплексные меры, направленные как на сокращение предложения, так и на снижение спроса на наркотические средства. Постановлением Администрации Приморского края от 3 декабря 2014 года № 495-па утверждена краевая государственная программа «Безопасный край» на 2015-2017 годы, включающая подпрограмму № 1 «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2017 годы.

На реализацию мероприятий антинаркотической направленности (обучение работников организаций и учреждений, занятых с детьми и молодежью, организация и проведение социально-психологического тестирования и медицинских осмотров обучающихся, изготовление и размещение в СМИ видеороликов, полиграфической продукции, проведение форума «Молодежь Приморья без наркотиков» и другие) предусмотрены средства краевого бюджета в размере 13351 тыс. рублей.

С 2012 года реализуется утвержденный на заседании атинаркотической комиссии Приморского края Комплексный план мероприятий по профилактике наркомании в Приморском крае на 2012-2015 годы. В соответствии с ним проводятся оперативно-профилактические операции: «Территория безопасности», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», а также мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), комплекс мероприятий в период летней оздоровительной кампании. Так, за 2014-й и первый квартал 2015 года проведено 1392 профилактических мероприятия с охватом более 92 тысяч человек.

В результате всего этого комплекса работы в Приморском крае наблюдается тенденция к поэтапному снижению показателей заболеваемости наркоманией и смертельных отравлений наркотиками. В 2014 году зарегистрировано 6244 больных наркоманией, что на 14% ниже показателя заболеваемости наркоманией в 2013 году (7299 человек). На этом фоне ситуация с несовершеннолетними относительно стабильна.

Продолжается также совершенствование системы социальной реабилитации наркопотребителей, для чего принят ряд краевых нормативных актов. В соответствии с законом Приморского края осуществляется поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, помогающих наркозависимым лицам справиться с этим тяжелейшим недугом.

Кроме того, в соответствии с п. 4.6 ГОСТ Р 54990-2012 разработана типовая программа реабилитации лица, зависимого от психоактивных веществ, с целью определения врачом, психиатром-наркологом, особенностей личности и социального статуса наркозависимого, а также его способности участвовать в тех или иных реабилитационных мероприятиях. В настоящее время ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» апробирует механизм выдачи индивидуальных программ реабилитации наркозависимым лицам, завершившим курс лечения от наркомании, и тем, кто решил справиться с проблемой на добровольной основе, обратившись в реабилитационные центры или в учреждения социального обслуживания населения. С 2009 года в подобных центрах приступило к реабилитации более 300 наркозависимых лиц, в том числе в 2014 году - 101 человек.

Управление ФСКН по Приморскому краю еще раз напомнает о телефоне доверия и других способах сообщить о месте, где торгуют смертью. Телефон доверия: (423) 245-45-30. Направить сообщение можно и по электронной почте на адреса: info@25.fskn.gov.ru или narkopress@mail.ru.

Подготовила Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.