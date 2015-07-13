200 млн человек могут выбрать Приморье вместо Макао

Исполнительный директор «Первой игровой компании Востока» Крейг Баллантайн рассказал «Золотому Рогу» о потенциале развлекательной интегрированной зоны

Клиентами развлекательной интегрированной зоны «Приморье» могут стать 200 млн человек, живущих вблизи Владивостока. Более того, по прогнозам экспертов, новый комплекс создаст более 120 тысяч новых рабочих мест, пишет деловая газета "Золотой Рог".

20 тысяч будут непосредственно вовлечены в деятельность игровой зоны, и около 100 тыс. появятся в связи с развитием сети поставщиков услуг и продуктов питания для обеспечения функционирования этого глобального проекта.

Официально последнее легальное казино закрылось в Приморье в 2009 году. Однако правительство РФ законодательно наделило наш край возможностью создания игровой зоны. И край этим воспользовался. На реализацию этого амбициозного проекта ушло почти 6 лет. Последние два года жители края следили за строительством развлекательной интегрированной зоны «Приморье». И вот в августе первая очередь уникального туристическо-развлекательного продукта будет запущена. О том, какой будет первая официальная игровая зона на Дальнем Востоке, корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» рассказал исполнительный директор «Первой игровой компании Востока» (ООО «ПИКВ») Крейг Баллантайн.

- Господин Баллантайн, скажите, когда ждать официального открытия развлекательной интегрированной зоны «Приморье»?

- Наш комплекс Tigre de Cristal первым распахнет свои двери для посетителей ИРЗ «Приморье». Официальное открытие намечено на конец августа, тогда же казино начнет свою работу в тестовом режиме. Торжественное открытие состоится несколькими неделями позднее, когда мы будем уверены, что готовы предоставлять сервис на самом высоком уровне.

- Мало построить здания и сооружения. Нужно точно позиционировать продукт и точно понимать, кто будет им пользоваться. Как развлекательная интегрированная зона «Приморье» будет представлена в АТР?

- Первая интегрированная зона «Приморье» получила возможность развития за счет активной позиции нашего председателя Лоуренса Хо. По мнению акционера, Владивосток в этом плане обладает уникальным месторасположением для интегрирования в страны АТР. Наши клиенты - это 200 млн человек, которые живут в относительной близости от приморской столицы. Раньше они ездили в Макао, но вскоре могут стать и клиентами «Приморья».

- В августе будет открытие только первой очереди, чего стоит ожидать в будущем?

- Вы правильно отметили, первая фаза нашего строительства завершается в конце августа. Она включает в себя 121 гостиничный номер, 2 ресторана, спа-центр и непосредственно само казино, которое является двигателем для дальнейшего развития нашего комплекса и всей зоны. Нам известно, что три оператора - NagaCorp Ltd, «Даймонд Форчун» и «Роял тайм» - начнут строительство своих объектов в следующем году. Вторая фаза строительства нашего комплекса начнется в 2016 году. Могу сказать, что уже сейчас мы инвестировали более 200 млн долларов для того, чтобы завершить строительство первой фазы. Во вторую мы собираемся вложить еще 500 млн долларов. Она включит в себя порядка 500 гостиничных номеров, театр и дополнительную спортивную инфраструктуру.

- А сколько лет займет весь комплекс работ?

- Когда мы приступили к осуществлению проекта интегрированной развлекательной зоны «Приморье», казалось, что о ней слышали только СМИ. Сейчас же мы получаем огромное количество звонков из туристических агентств Китая, Японии, Кореи, а благодаря недавней Тихоокеанской международной туристической выставке осведомленность о нашем проекте существенно возросла. В 2015 году завершается первая фаза строительства нашего комплекса. К 2018-2019 гг. должно завершиться строительство всех 5 объектов (1-я и 2-я фазы нашего проекта и 3 объекта - остальных операторов зоны). Планируется создание 16 отелей, 8 казино, 10 вилл, множества разнообразных ресторанов и баров, яхт-клуба, горнолыжной трассы, выставочного центра, театра и развлекательных центров. Развитие самой зоны будет непрерывным.

- Что получит экономика Приморского края и Дальнего Востока? Сколько рабочих мест будет создано, сколько сотрудников уже задействовано?

- Сейчас в нашей компании работает порядка 543 человек, мы ожидаем, что к концу этого года штат составит более 900 человек. В следующем году, когда компания заработает в полную силу, ее штат должен увеличиться до 1250 человек. На начальной стадии строительства второй фазы нашего проекта мы планируем привлечь порядка 1000 строителей, а к концу строительства объекта количество рабочих может увеличиться до 4000 человек. И сейчас мы говорим только о строителях. Когда комплекс заработает в полную силу, мы планируем привлечь порядка 4 тысяч сотрудников. Но как только в «Приморье» начнут работать все казино - потребуется порядка 20 тысяч человек. Важно понимать, что 20 тысяч человек - это та цифра, которая включает персонал, непосредственно вовлеченный в операционную деятельность комплекса. Поэтому нужно говорить еще о порядка 100 тысячах рабочих мест, которые будут косвенно включены в деятельность этой интегрированной зоны.

- Кто они - инвесторы этого проекта? Есть ли среди них местные бизнесмены? СМИ упоминали предпринимателя Олега ДРОЗДОВА.

- 90% акций ООО «ПИКВ» принадлежит консорциуму трех компаний, которыми руководит господин Лоуренс ХО. Господин Лоуренс Хо - сын Стенли ХО, который широко известен во всем мире как создатель Макао. Вся информация открыта, ведь акции компаний Summit Ascent, Melco International Development, Firich Enterprises торгуются на Гонконгской бирже, поэтому она на 100% подлежит раскрытию. Все инвесторы очень прозрачны, и здесь не может быть какой-либо таинственности и двусмысленности. Если говорить о российских предпринимателях, то Марина ЛОМАКИНА и Олег Дроздов не зарегистрированы как акционеры нашей компании, однако некоторые члены их семьи владеют 7,5% акциями через трастовый фонд. Существование данного трастового фонда не влечет за собой назначение Олега Дроздова или членов его семьи на пост директора компании или члена совета директоров. Марина Ломакина на настоящий момент остается консультантом нашей компании, и, если нам требуется какая-то информация по старым договорам, заключенным до ноября 2013 года, мы обращаемся к ней.

- Каков общий объем инвестиций этого проекта?

- Объем инвестиций первой фазы нашего проекта составляет порядка 200 млн долларов. 172 млн затрачено непосредственно на строительство и 30 млн долларов - на закупку и установку оборудования, а также процесс ввода здания и оборудования в эксплуатацию. Для реализации второго этапа мы инвестируем еще 500 миллионов долларов на строительство и развитие территории в 112000 кв. метров.

- Как создание Свободного порта Владивосток повлияет на развитие вашего проекта?

- Как вы понимаете, принятие закона о свободном порте уже является большим бонусом для Владивостока и Приморского края в целом. Это закон будет способствовать развитию экономики края во всех ее областях.

- Каков среднестатистический посетитель этой зоны? Жители каких регионов приедут к нам, ведется ли работа по популяризации этого проекта в странах АТР?

- Я считаю, что посетители центра будут меняться со временем. Скорее всего, основными клиентами будут местные жители и гости из Китая и Кореи. Конечно, изначально они будут приезжать сюда, чтобы поиграть, но мне кажется, что через 2-3 года, после того как начнет функционировать этот туристический центр, поток туристов в «Приморье» увеличится. Со временем, я думаю, данный развлекательный центр будет более ориентирован на семейный отдых и развлечения. Приморье - красивый край, здесь есть что показать гостям.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.