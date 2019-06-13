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Спасая рядового тюленя
Представители «Русской Рыбопромышленной Компании» приняли участие в возвращении тюленят в среду обитания
Четыре тюлененка, прошедшие курс реабилитации в Центре «Тюлень», возвращены в естественную среду обитания. Выпускать «пациентов» специалистам реабилитационного центра помогали представители «Русской Рыбопромышленной Компании», при поддержке которой в настоящее время ведется строительство нового комплекса РЦ «Тюлень».
«Для меня это новый и очень волнующий опыт, - поделился генеральный директор РРПК Фёдор КИРСАНОВ. - Возможность принять непосредственное участие в помощи морским животным для РРПК, как для компании, занимающейся промыслом в море - особая миссия. Компания нацелена не только на эффективный, но и на безопасный, в том числе для морских млекопитающих, промысел. И мы готовы на дополнительные усилия, направленные на сохранение морского биоразнообразия. Мы видим, что работа специалистов «Тюленя» приносит реальные результаты, и надеемся, что при поддержке РРПК Центр станет еще эффективнее».
«Тюленята поступили к нам из разных районов Приморья по звонкам неравнодушных жителей, - прокомментировала руководитель РЦ «Тюлень», член Общества изучения Амурского края, Лора БЕЛОИВАН. - Ни один из них без нашей помощи не смог бы выжить. Сегодняшнее событие - наглядное подтверждение того, что Центр реабилитации морских млекопитающих нужен региону. И то, что Русская Рыбопромышленная Компания помогает нам выйти на новый уровень помощи пострадавшим животным, сложно переоценить».
В настоящее время завершается строительство объектов нового комплекса центра при финансовой поддержке РРПК. Уже в следующем сезоне он сможет принимать животных на реабилитацию.
В комплексе предусмотрена инфраструктура как для тюленей (кормокухня, помещение карантина, бассейны с примыкающей оборудованной территорией), так и для сотрудников центра (волонтерский дом). В волонтерском доме предусмотрена специальная гостиная-лекторий, где сотрудники центра смогут рассказать о своей работе школьникам и студентам, которые интересуются экологическими проблемами.
Реабилитационный центр «Тюлень» - первый в России рехаб, специализирующийся на работе с морскими млекопитающими. С 2007 года специалисты «Тюленя» успешно реализуют программу мирового стандарта реабилитации и реинтродукции детенышей ластоногих. Существует исключительно за счет личных средств учредителей и добровольных пожертвований частных лиц. Руководители центра - сертифицированные seal-handlers, специалисты по выхаживанию тюленьего молодняка и возвращению его в естественную среду обитания. Прошли обучение в аналогичных центрах в Ирландии, Нидерландах и США. В 2019 году волонтеры Центра прошли обучение на Сахалине, где научились оказывать помощь морским животным, пострадавшим от сетей.
Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. Официальный сайт Russianfishery.Ru.
На фото: Четыре тюлененка, прошедшие курс реабилитации в Центре «Тюлень», возвращены в естественную среду обитания. Ни один из детенышей без помощи людей не смог бы выжить…
Фото пресс-службы РРПК
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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