www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.52 р. 100 JPY: 59.39 р.
EUR: 73.04 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Новый офис Банка "Приморье" - в гостинично-развлекательном комплексе Tigre de Cristal

13 Июня 2019, 16:39 | Приморье

Отделение работает в формате 24/7

Банк «Приморье» открыл новый офис на территории гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal Hotel & Resort*. Воспользоваться услугами Банка гости комплекса смогут в любое время дня и ночи – это первое отделение Банка, которое работает в круглосуточном режиме.

- С учетом специфики комплекса Tigre de Cristal основной упор в работе этого офиса Банка «Приморье» сделан на обмен наличной валюты тех стран, из которых чаще всего приезжают гости игорной зоны, - комментирует начальник Управления развития сети офисов ПАО АКБ «Приморье» Демид Зиненко. – Клиенты смогут по традиционно выгодному курсу круглосуточно обменять американские и гонконгские доллары, китайские юани, японские иены, корейские воны.

Кроме того, клиенты офиса Банка «Приморье» в Tigre de Cristal смогут воспользоваться услугами по получению и отправке денежных переводов, а также открывать счета и вклады**. Для удобства посетителей комплекса в основном игровом зале размещены банкоматы Банка «Приморье» с меню на трех языках – русском, английском и китайском, оперирующие карточками основных международных систем: VISA, Mastercard, МИР.

Подробную информацию о работе этого и других офисов Банка «Приморье», а также об услугах и продуктах Банка, можно уточнить в Контакт-центре по телефонам: +7(423)2400-300, 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).

В 2019 году Банк «Приморье» отмечает 25-летний юбилей. В честь этого события Банк подготовил множество интересных и выгодных предложений для своих настоящих и будущих клиентов. Следите за новостями!

* Адрес офиса - г. Артем, бухта Муравьиная, 73

** Услуги по открытию счетов, вкладов, а также операции с ними, в офисе Банка «Приморье» в Tigre de Cristal доступны в будние дни с 9:00 до 19:00.

Реклама

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: приморье  банк  tigre de cristal 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru