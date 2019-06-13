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Новый офис Банка "Приморье" - в гостинично-развлекательном комплексе Tigre de Cristal
Отделение работает в формате 24/7
Банк «Приморье» открыл новый офис на территории гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal Hotel & Resort*. Воспользоваться услугами Банка гости комплекса смогут в любое время дня и ночи – это первое отделение Банка, которое работает в круглосуточном режиме.
- С учетом специфики комплекса Tigre de Cristal основной упор в работе этого офиса Банка «Приморье» сделан на обмен наличной валюты тех стран, из которых чаще всего приезжают гости игорной зоны, - комментирует начальник Управления развития сети офисов ПАО АКБ «Приморье» Демид Зиненко. – Клиенты смогут по традиционно выгодному курсу круглосуточно обменять американские и гонконгские доллары, китайские юани, японские иены, корейские воны.
Кроме того, клиенты офиса Банка «Приморье» в Tigre de Cristal смогут воспользоваться услугами по получению и отправке денежных переводов, а также открывать счета и вклады**. Для удобства посетителей комплекса в основном игровом зале размещены банкоматы Банка «Приморье» с меню на трех языках – русском, английском и китайском, оперирующие карточками основных международных систем: VISA, Mastercard, МИР.
Подробную информацию о работе этого и других офисов Банка «Приморье», а также об услугах и продуктах Банка, можно уточнить в Контакт-центре по телефонам: +7(423)2400-300, 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).
В 2019 году Банк «Приморье» отмечает 25-летний юбилей. В честь этого события Банк подготовил множество интересных и выгодных предложений для своих настоящих и будущих клиентов. Следите за новостями!
* Адрес офиса - г. Артем, бухта Муравьиная, 73
** Услуги по открытию счетов, вкладов, а также операции с ними, в офисе Банка «Приморье» в Tigre de Cristal доступны в будние дни с 9:00 до 19:00.
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