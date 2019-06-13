Россияне скоро смогут "доить" золотого тельца

Инвестиции в золото не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Законопроект об этом внесен в правительство, рассказали в Минфине. В ведомстве заявили, что инициатива повысит спрос частных инвесторов на благородный металл в 15 раз - до 50 т в год.

Предполагается, пишут «Известия», что вложения в него станут одним из главных способов накопления помимо традиционных банковских вкладов, поскольку золото защищено от долларовой инфляции.

Вложение в металл действительно может стать альтернативой депозитам или облигациям, согласились с Минфином опрошенные эксперты. Впрочем, они отметили, что это будет актуально только для узкой прослойки населения, так как позволить себе слитки смогут лишь обеспеченные россияне.

Законопроект об отмене НДС на покупку золота уже рассматривают в правительстве, сообщили «Известиям» в Министерстве финансов. Там уточнили, что документ разработали члены Совета Федерации.

НДС - один из основных барьеров для роста инвестиций в благородный металл, уверены в ведомстве. Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото с нынешних 3–4 до 50 т в год в течение ближайших 3–5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, добавили в Минфине.

Сейчас золото в слитках не выглядит настолько же привлекательным для накопления, как, например, ценные бумаги, поскольку облагается НДС, пояснил президент Национальной финансовой ассоциации Василий ЗАБЛОЦКИЙ. В цену драгметалла при его покупке у банка включен налог в 20%, тогда как при продаже эта сумма не возмещается. Это существенно сдерживает спрос на инвестиционное золото.

Эффект от отмены налога будет комплексным, уверены в Минфине. Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. Прибыльность кредитной организации при продаже драгметалла составляет 5-10%, отметили в ведомстве. При минимальном размере процентной надбавки банковский сектор перечисляет в бюджет порядка 26 млн рублей с тонны проданного золота в качестве налога на прибыль. Таким образом, при планируемом объеме реализации слитков в 50 т в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.

Между тем, опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно оценивают отмену налога на добавленную стоимость на золото. По их словам, это поспособствует появлению нового выгодного инструмента для вложений помимо традиционных банковских вкладов, облигаций и акций. Как утверждает Василий Заблоцкий, опыт Китая, где НДС на драгметалл обнулен, показывает, что такое решение значительно увеличивает интерес со стороны клиентов.

Массового ажиотажа не ожидает и Сергей Хестанов. По его словам, инвестиционный потенциал в нашей стране невелик: позволить себе приобрести слитки золота могут лишь достаточно состоятельные люди. По данным Центробанка, сейчас грамм золота стоит около 2,8 тыс. рублей. При этом финансовые организации продают его в объеме от 1 до 13,3 кг.

Покупая драгоценный металл, граждане рассматривают его как способ подстраховаться от рисков. Золото, как правило, дорожает, когда все остальные активы дешевеют, добавил Сергей Хестанов. Василий Заблоцкий отметил, что это своеобразная «тихая гавань», поскольку инвестиции в этот металл - максимально консервативный инструмент, защищенный от долларовой инфляции.

Такой же точки зрения придерживается и ведущий финансовый советник «БКС Премьер» Антон БЕРЛИНЕР. Он считает, что популярность золота как защитного актива в условиях роста вероятности глобальной рецессии повышается. А это значит, что многим консервативным инвесторам, опасающимся банковских и валютных рисков, возможность покупки драгметалла без НДС может показаться привлекательной, сказал аналитик.