Под соевым соусом

Соседи по АТР начали делить сельскохозяйственный комплекс Приморья – японцы в первую очередь сосредоточатся на выращивании риса и овощей, китайцы делают ставку на сою и кукурузу. Первый в истории региона масштабный проект по развитию агробизнеса с участием иностранного капитала будет реализовывать зарегистрированное во Владивостоке в декабре прошлого года АО «Легендагро Холдинг», учредителем которого выступает холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited (JBA, Харбин).

JBA является совместным предприятием компаний Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа по развитию агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Agricultural Co. (одна из крупнейших в Китае сельскохозяйственных компаний с земельным банком 6 млн га), Jiusan Grain and Oil Industry Group (государственная компания по переработке соевых бобов).

«Легендагро» уже имеет в аренде около 3,5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе, на которых выращивает рис, сою и кукурузу.

Развитие проекта оценивается в 9,7 млрд рублей, в том числе, до 2 млрд рублей может инвестировать АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ). Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали гендиректор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ и гендиректор JBA ЖЭНЬ Цзяньчао.

«Сельскохозяйственный проект, реализуемый JBA в Приморье, имеет экспортную направленность, нацелен на развитие экономического сотрудничества со странами АТР и продвижение бренда российской сельхозпродукции в Азии. С привлечением китайского капитала в регионе формируется крупный сельскохозяйственный кластер с земельным банком до 50 тыс. га для выращивания сои и кукурузы, а также возрождения рисоводства в Приморском крае. Будет построен завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. тонн, приобретен парк зерновозов, и создан портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции», - поясняет ФРДВ.

Предполагается, что реализация проекта обеспечит региону до 980 новых рабочих мест. Но на деле с этим могут возникнуть проблемы – не секрет, что приморцы не готовы трудиться в поле на тех условиях, которые сейчас предлагают агроинвесторы. Так, с кадровой проблемой постоянно сталкивается компания «Русагро», готовящая в регионе плацдарм для поставок выращенной здесь продукции в тот же Китай.

«Благодаря уникальному климату Приморья местная сельскохозяйственная продукция превосходит по качеству аналоги из стран АТР. Мы рассчитываем, что стратегическое партнерство с крупным китайским инвестором позволит создать эффективное экспортно ориентированное сельскохозяйственное предприятие на Дальнем Востоке и пробить для него дорогу на внешние рынки», - отметил г-н Чекунков. В частности, при поддержке ФРДВ уже строится завод по глубокой переработке сои в Амурской области.

На заводе в Приморье JBA планирует выпускать соевый концентрат, соевое масло, лецитин (пока в основном поступает в РФ только по импорту), меласса. Основными потребителями этой продукции, по задумке, станут азиатские производители кормов для сельскохозяйственных животных, рыбы, домашних животных.

Ранее основной владелец группы «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ оценил потенциал экспорта российской сои в Китай в 10 млн тонн.

«Я думаю, что в ближайшую пятилетку мы (Россия – Прим. авт.) сможем предложить нашим китайским партнерам до 10 млн тонн сои», - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года.

«Русагро» уже выращивает сою и кукурузу в Приморском крае, что позволяет компании обеспечить комбикормовое производство собственным сырьем. Переработкой сои и производством шрота занимается принадлежащий группе масложировой комбинат «Приморская соя». Текущая мощность предприятия составляет 450 тонн сои в сутки.

По данным газеты «Золотой Рог», ООО «Приморская соя» зарегистрировано в мае 2015 года в Уссурийске. Уставный капитал – 207,8 млн рублей. 75% капитала компании принадлежит ООО «Группа компаний «Русагро» (Тамбов). Еще 25% до недавнего времени принадлежали Елене ПОПОВОЙ, с марта владельцем пакета является Раиса ЛОГИНОВА. По итогам 2017 года «Приморская соя» получила выручку в размере 3,114 млрд рублей, чистый убыток составил 181 млн рублей.

А пока добавим ложку дегтя. «Неизвестно, собираются ли китайцы выращивать гмо сою и кукурузу в Приморье? Сейчас очень трудно встретить не-гмо сою и не-гмо кукурузу в принципе. И кто потом будет восстанавливать все то, что они оставят после себя? Земля и вода будут убиты... Китайцы выжмут из этой земли все возможное, заработают на этом хорошие деньги, а что дальше?», - подтверждает сложившееся мнение о приходе китайских агрохолдингов комментарий в интернете.