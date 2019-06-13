Звезды из Находки получили оценку от профессионалов

Зональный этап корпоративного творческого конкурса завершился триумфом сотрудников Находкинского нефтетерминала

Результаты ООО «РН-Морской терминал Находка» на зональном этапе корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» стали лучшими за все время его проведения – с 2011 года. Призовая копилка предприятия пополнилась сразу тремя первыми местами, вторым и третьим местом. Теперь победителям предстоит поездка на финальную часть конкурса, которая состоится в конце августа в Москве.

Различные спартакиады, конкурсы и творческие состязания среди сотрудников ООО «РН – Морской терминал Находка» проводятся на регулярной основе. Кроме того, представители коллектива Находкинского нефтетерминала всегда были активными участниками корпоративных мероприятий головной компании, ПАО НК «Роснефть».

Одним из проектов, который направлен на раскрытие творческого потенциала работников главной нефтяной компании страны и членов их семей, является ежегодный конкурс «Роснефть зажигает звезды», который в 2019 году проводится уже в девятый раз. Участники, которые делятся на три возрастные категории (от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 18 лет и старше) демонстрируют свои таланты по следующим направлениям: хореография, вокал, инструментальный жанр, рисунок и оригинальный жанр.





Традиционно, сначала проводится отборочный этап конкурса внутри каждого из дочерних предприятий «Роснефти». Его победители представляют свои Общества на зональных этапах фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Заключительный, всероссийский этап фестиваля проводится в Москве накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности – лучшие номера участники конкурса представляют в ходе гала-концерта на сценах самых престижных концертных комплексов столицы.

Важно, что фестиваль «Роснефть зажигает звезды» объединяет не только коллектив предприятия, но и семьи сотрудников, которые с большим удовольствием включаются в творческий процесс. Поддерживают нефтетерминал и ученики профильных «Роснефть-классов» из Находки. В 2019 году честь ООО «РН - Морской терминал Находка» в зональном этапе конкурса защищали Инна КУЗНЕЦОВА, Владимир КОЖЕМЯКО, Константин НЕТЕСОВ, Валерия БЕЛЕЦКАЯ, Екатерина ШУМКОВА, Жанна ТАРАСОВА, Оксана КИРСАНОВА, Максим ЗАРИЦКИЙ, Юлия ЯКОВЛЕВА, Анна ТУМАШОВА, Ирина ГОРЫЧЕВА, Полина КЛИМЕНТОВА, Виталина ЛЕСНАЯ, Лия МЕЛЕШИНА, Арина ПЛЕШКОВА, Алина ШВЫДКАЯ, Никита ЕВТУШЕНКО, Ольга ЦЫГАНКОВА, Валерия ОРЛОВА, Елена ЕВТУШЕНКО, Ирина ЧЕРНОГОР, Наталья ЖИДКОВА.

Неподдельный восторг у членов жюри и зрителей вызвал хорео-

графический номер «В гостях у Шляпника» по мотивам известной сказки «Алиса в стране чудес». Жюри, в которое вошли известные деятели культуры и искусства во главе с заслуженным артистом РФ Левоном ОГАНЕЗОВЫМ, отметило высокий профессиональный уровень юных артистов, пожелав им удачи в финале конкурса в Москве.

- Руководство ООО «РН - Морской терминал Находка» поддерживает и поощряет таланты сотрудников, создает условия для их самореализации в искусстве и спорте. Коллектив нашего предприятия отличается не только ответственным подходом к своей работе, но и способностями к творчеству. Различные конкурсы и спортивные состязания, проводимые под эгидой ПАО НК «Роснефть», способствуют тому, чтобы большой коллектив Находкинского нефтетерминала становился еще более дружным и сплоченным, - подчеркивает генеральный директор ООО «РН - Морской терминал Находка» Александр КРАПИВИН.

На фото: Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» объединяет не только коллектив предприятия, но и семьи сотрудников, которые с большим удовольствием включаются в творческий процесс.

Фото ООО «РН-Морской терминал Находка».