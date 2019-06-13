Если вы не уберетесь, мы напишем в ФСБ...

Жесткий разговор в редакции «Золотого Рога» о проблемах градостроительства во Владивостоке вскрыл причины отраслевых бед

«Боевые действия», развернувшиеся между застройщиками Приморского края и инициативными группами общественников, достигли своего апогея. Строительная отрасль не намерена сдавать позиции, но и общественные организации, намертво занявшие бастионы своей правды, отступать не собираются. Всем понятно, что хаос в градостроительстве продолжается уже более десяти лет, накал страстей вполне объясним. Однако каждому ясно - даже худой мир лучше доброй ссоры.

В попытке достигнуть компромисса между оппозиционными сторонами Издательская компания «Золотой Рог» провела в своей редакции круглый стол на тему «Острые проблемы в строительной отрасли Владивостока и Приморского края, способы их решения. Путь к компромиссу: застройка, власть, общественность».

В мероприятии приняли участие 17 человек, среди которых - представители общественных организаций, экологи, ученые, застройщики, а также заместитель председателя союза архитекторов России по Приморскому краю Андрей БОРНИКОВ и помощник депутата КПРФ в Заксобрании Приморья Юрий КУЧИН. Вместо запланированных 1,5 часов диалог продлился более двух часов.

















Защитные зоны для... бараков

По первой же заявленной теме, касающейся защитных зон объектов культурного наследия (бараки, которые не подлежат сносу), развернулись серьезные дебаты.

Слово взял председатель совета Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Владимир ИСАКОВ, который пояснил, что, если не предпринимать никаких мер по данному вопросу, лицом столицы Дальнего Востока в ближайшие годы станут не современные здания, а ветхие бараки.

«Мы понимаем, что создание зон объектов культурного наследия - это прерогатива краевой власти, а исключение территорий из этих зон - в компетенции российского правительства, что практически находится за гранью реальности. Поэтому как именно развивать, менять город - пока не понятно. Разговор не о зданиях исторического наследия, которые действительно являются гордостью и достоянием Владивостока, а о тех объектах, которые расположены вокруг них на расстоянии 200 метров. Как правило, это бараки, массовое скопление которых мы наблюдаем выше улицы Пушкинской, в районе улицы Арсеньева и в других местах. Как этот вопрос решать с точки зрения градостроительной политики - никто сказать не может».

Зампред союза архитекторов России по Приморскому краю Андрей Борников отметил, что заниматься проектированием культурных зон во Владивостоке имеют право всего 3-4 компании, к ним выстраиваются очереди застройщиков: «Стоимость таких проектов очень высока. Эти траты затем закладываются в себестоимость квартир. Безусловно, существуют представители строительной отрасли, которым плевать на архитектуру и облик города. Именно с целью предотвратить хаотичную застройку и были созданы зоны культурного наследия. Но, к сожалению, нередко эти ограничения переходят в некие манипуляции со стороны определенных органов. Данный вопрос требует предметного изучения, определения исторических зон во Владивостоке. Хотя территории эти и так находятся в зоне КУРТов (комплексное устойчивое развитие территории. - Прим. ред.), и без согласия власти любое строительство там запрещено».

Член совета по экологической безопасности при губернаторе Татьяна ВШИВКОВА предложила бараки расселить, а на освободившейся земле разбить парки и скверы.

Застройщики пояснили: для того, чтобы на месте руин посадить деревья, опять-таки необходим проект планировки парковой зоны. А кто все это будет финансировать? Вопрос зашел в тупик. «На оформление парковой зоны необходимы определенные затраты. И даже если бы деньги нашлись, в сегодняшнем варианте закона и это невозможно», - подчеркнул Владимир Исаков.

«Когда вы хотите, у вас все получается, даже стройка на Академгородке получилась», - возразила Вшивкова, плавно переведя разговор на злободневную для общественников тему. Сразу же к разговору подключилась представитель научного сообщества Ольга АНИСИМОВА: «Как мы все знаем, санитарно-защитные зоны Академгородка находятся в федеральной собственности, и непонятно, как государственные земли получил предприниматель». На что генеральный директор ГК «Армада» Евгений ПИМЕНОВ ответил коротко: на Академгородке стройка идет в рамках закона.

«Все намеки, которые звучат в мой адрес, содержат определенную долю лжи. Земля на том участке, на котором идет строительство, находится в собственности «Армады», что доказано всеми судами. Есть случаи, когда государство накладывает дополнительные зоны на участок собственника. Тогда последний может через суд заставить государство выкупить этот участок по рыночной цене. Это и могло бы быть решением проблемы. Ведь мы же не бесплатно получили землю. Но общественность почему-то не согласна с тем, что собственнику положена компенсация. Кроме того, с уважаемой Ольгой и представителями ученого сообщества мы встречались еще два года назад. За столом переговоров я предоставил все необходимые документы и подтвердил каждое слово фактами. Ученые, со своей стороны, так и не аргументировали свои претензии - ни одного реального доказательства их правоты в документированном виде я так и не увидел. В свое время ДВО РАН не наложило на территории в районе Академгородка ни одной охранной зоны, так в чем тут вина застройщика? Еще раз повторюсь, я открыт для диалога, но желательно не в рамках данного мероприятия, так как мы пришли сюда не обсуждать личные проблемы, а решать общие».

Жесткую реплику вставила Татьяна Вшивкова: «Мы признаем, что руководство института не право, они, по сути, преступники. Но строители тоже хороши, возомнили себя богами, наплевали и на «зеленые зоны», и на людей. Печально, но сегодня застройщики стали ненавистны народу. Вот предложили бы полдома молодым ученым, или построили на той земле научный центр вместо жилого комплекса - был бы другой разговор. Однако у всех нас складывается стойкое ощущение, что кому-то нужно разрушить науку. Давно пора этим вопросом заинтересоваться ФСБ!»

С трудом, но разговор с Академгородка был переведен на проблемы точечной застройки города.

Если протестуют – значит, так надо

Начали с Сергея ВАХНИНА, соучредителя ИСК «Система». Вопрос был поставлен ребром: если протесты жителей того же Академгородка в некотором смысле понять можно, то чем не угодил народу застройщик, который максимально идет навстречу общественности?

«В моем понимании, «точечная застройка» - это когда есть определенный участок, и ты, в соответствии с параметрами застройки территории, строишь там дом. В настоящее время, когда весь город оплетен КУРТами, требуется делать проект планировки территории - не в рамках твоего маленького участка, а в рамках большой территории, доходящей до 40 гектаров. На данный момент наша компания проектирует планировку территории района улицы Уткинской. Компания за свой счет уже построила проезды, восстановила ливневку, убрала мусор, но люди все равно вышли на митинг с требованием на месте запланированного дома построить спортивную площадку. Кто не знает, поясню: через данный участок проходит линия 110 Киловольт, под ней любое строительство запрещено, в том числе и площадки. Мы вышли на диалог с местными жителями, подготовили презентацию, рассказали, в чем суть проблемы, и предложили способы ее решения. Прежде чем что-то строить, нужно вынести ЛЭП, стоимость такой работы - 110 млн рублей. Для городского бюджета это серьезная нагрузка, а мы готовы взять расходы на себя. Дополнительно, и исключительно по доброй воле, мы предложили построить вместо одной - две спортивные площадки. Чтобы избежать шума при строительстве, мы готовы поставить шумовые экраны, которые привезли из Кореи. При таких технологиях шум за пределом строительного забора не будет превышать 70 децибел - это шумовой уровень окружающей уличной среды. Но нашлись товарищи, которым наше предложение пришлось не по душе. Так каким должен быть диалог застройщика с жителями? В каком именно формате?»

«Если протестуют, значит, тому есть причина. Вероятно, не все так чисто, как нам пытаются рассказать. Хотя, с другой стороны, может, вам просто мешают конкуренты», - парировала Татьяна Вшивкова.

Юрий Кучин был солидарен с жильцами: «Если у нас в стране демократия, все должны решать жители, и не только территории, где предполагается стройка, но и соседних домов».

Владимир Исаков искренне удивился такому подходу представителя партии КПРФ: «Почему вы считаете, что на частной территории кто-то может навязывать свои условия? Это все равно, если бы на ваш участок пришел сосед и начал вам указывать, что именно вам строить. Речь-то идет не о государственной земле, а о земле, находившейся в собственности. Почему застройщик должен платить за желания жителей? Мне не понятно. Если у власти возникает хоть малейшее сомнение, что с участком что-то не в порядке, строить на нем не дадут. Я согласен с тем, что не все застройщики действовали в рамках закона, где-то вырубались скверы, где-то строительство велось с нарушениями. Но в рамках действующего законодательства, если участок все-таки дали, это значит, что застройщик прошел огонь, воду и медные трубы, и уж точно соблюдая все регламенты. Чаще всего жители просто не хотят испытывать неудобства от строящегося рядом дома, и на облик города им плевать, главное - у них есть квартиры, а значит, других проблем не существует. Если диалога достигнуть невозможно, то застройщик и разговаривать не станет. Одним словом, взаимодействие общественности и застройщиков должно носить конструктивный характер».

Взявшая слово общественный деятель организации «БРОК» Ольга ДЫМНИКОВА отметила, что в управлении градостроительством и архитектурой Владивостока нет профильных специалистов. «Да, есть Генплан, принятый в прошлом году. А дальнейшая работа по нему не осуществляется. Необходимо создавать общий проект планировки территории города. Понятный градостроительный документ со всеми нормами. И его должны делать профессионалы, а не мы с вами, спорящие, кому хорошо и плохо».

Ольга Дымникова согласилась с тем, что к процессу управления нужен совершенно другой подход. «Если бы глава города подписывал то, что составлено профессионалами, проблем с точечным строительством стало бы на порядок меньше. А задача самого главы города - в обеспечении нормальной жизни Владивостока, и не более того. Парадокс: дома в черте города уже некуда ставить, но их количество продолжает расти».

Руководитель компании DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ с пониманием отнесся к раздражению общественности. «Я понимаю, почему вы готовы «убить» всех застройщиков. Но на самом деле, у нас город очень неплотный. Например, Гонконг, Сингапур и Нью-Йорк - это очень плотные города. Но они комфортные для жизни, в них все в шаговой доступности», - прокомментировал эксперт.

Невостребованные парковки

Журналист Vl.ru Алена СТЕПАНОВА подняла тему парковочных зон. В качестве примера она привела тот самый район Уткинской, где уже построено два высотных дома, третий пытается возвести компания «Система». «В силу того, что район заселен достаточно плотно, количество автомобилей, принадлежащих жителям, зашкаливает. Люди паркуются где кто горазд, и такая «автонагрузка» на район создает множество проблем. Люди буквально воюют за каждое парковочное место. Как решить эту проблему с проездом и паркингом?» - задала она вопрос застройщикам.

Сергей Вахнин пояснил, что проектом ИСК «Система» на каждую квартиру заложено одно парковочное место. «Наша компания за свой счет выкупает барак исключительно для того, чтобы сделать проезд с улицы Комарова на Нерчинскую и до нашего участка. Что касается хаотичной парковки, это не проблема застройщика, это проблема культуры жителей. В других странах есть места, куда ставить автомобили просто запрещено на законодательном уровне. У нас с этим сложнее. Понятно, что парковочные места купить готовы не все, но мы предлагаем их в аренду по цене уличной парковки. И даже такой расклад мало спасает положение, так как человеку проще припаркаваться во дворе, чем отдать хоть копейку своих кровных».

Дмитрий Алексеев поддержал коллегу: «Вот конкретный пример. Есть жилой комплекс и 350 парковочных мест. Из них заполнено 60%. Остальные 40% ставят машины на улице. Наша компания «DNS Девелопмент» совместно с жителями приняла решение о недопущении автомобилей во двор, так их паркуют вокруг двора, на косогорах, на муниципальной земле - где угодно, но только не на парковках. И если предположить, что какой-то инвестор построит рядом многоярусный паркинг, разве он будет нужен большинству автолюбителей? Вряд ли. Надо работать над сменой ментальности людей. Закон уже обязывает застройщиков строить парковочные места, но это не гарантирует их востребованность».

Председатель ТОС «Патрокл-Сочинская» Виталий ГРЕЧАНЮК предположил, что диалог с жителями мог бы войти в русло взаимопонимания при наличии территориального общественного самоуправления. «Пример такого взаимодействия в районе Патрокл уже есть – в ситуации с переносом заезда на месте стройки торгового центра. Опросы же показывают, что жителям города, особенно тем, кто приобретает жилплощадь в ипотеку, часто купить парковочное место, стоимостью под 800 тысяч рублей, просто не по карману», - подчеркнул Гречанюк.

«Зеленые» амбиции

После «парковочной» темы участники круглого стола перешли к зеленым зонам Владивостока.

Застройщики пояснили, что более 1000 участков во Владивостоке были переведены в зоны зеленых насаждений (Р-1), где строить нельзя. Но, по мнению общественников, озеленения городу категорически не хватает.

Дмитрий Алексеев, оперируя спутниковыми снимками города, возразил, отметив, что столица ДФО - одна из самых «зеленых» в России. Для того чтобы убедить оппонентов в своем мнении, он предложил свои услуги экскурсовода по паркам и скверам Владивостока. «На самом деле, проблема не в том, что мало деревьев, а мало общественных пространств, благоустроенных, в которых приятно находиться. Зато у нас много пустырей, и содержать их все в виде скверов город не может»,- сказал Алексеев.

Обсуждение комплексной застройки так же, как и предыдущие темы, прошло с шероховатостями. Общественники настаивали, что это и есть выход из сложившейся ситуации. Строить нужно, но только за городом. Застройщики пытались возразить: мол, строить комплексно тоже очень проблематично, возникают барьеры, на преодоление которых уходят порой годы.

Андрей Борников привел в пример район Шаморы, где проект планировки есть, но его согласуют третий год. «Его опять вернули проектировщикам с замечаниями. И пока его не утвердят, «мы там будем иметь чайхану в плохом смысле», считает архитектор.

В заключение мероприятия взял слово доктор биологических наук Владимир РАКОВ, подчеркнувший, что проблем, связанных с градостроительством, очень много, и обсудить их узким кругом не представляется возможным. «Требования в области охраны окружающей среды в градостроительной политике не соблюдаются. А если соблюдаются, то очень незначительно, и никакого эффекта не дают», - отметил Раков.

То, что цена на квартиру должна быть адекватной, доступной для населения, признают все, и это уже момент позитивный. Но как прийти к такому желанному результату? Общественность считает, что все в руках строителей, захотят - снизят стоимость жилья. За счет чего - это вопрос второй. Застройщики же убеждены: ценообразующий фактор напрямую зависит от объемов строительства. Много строишь - цена дешевле, мало - стоимость квартир растёт. При этом потребность в жилье во Владивостоке продолжает быть достаточно высокой. Но «золотой квадрат», цена которого в среднем начинается от 100 тысяч рублей, показывает, что строительный рынок города попал в капкан стагнации и развивается крайне слабо.

Общественность с таким мнением не согласна, это стало ясно из подведения итогов круглого стола. «Куда ни глянь, везде идет строительство. При этом в городе огромное количество недостроенных объектов, возвышающихся как остовы скелетов. Почему бы не взяться за них?» - посетовала Татьяна Вшивкова.

«Я, например, считаю, что не обязана терпеть шум стройки под окнами 3-4 года подряд. Пусть застройщик на это время переселит меня в другой дом и строится себе на здоровье. И еще, покупая квартиру, я не знаю, что через несколько лет я буду вынуждена терпеть неудобства от непонятной стройки. Считаю, что власти обязаны заранее предупреждать потенциальных покупателей о такой возможности», - считает Ольга Анисимова.

ОТ РЕДАКЦИИ

На наш взгляд, главные проблемы в строительной сфере Приморья кроются в отсутствии общей реальности. Простые жители озабочены своими желаниями и сиюминутными проблемами, им недосуг размышлять о судьбе города, следующих поколений, облике территории, новациях. Застройщик в чудовищных условиях ведения бизнеса в России вынужден все силы бросать на преодоление чиновничьих барьеров, не обращая внимания на голос общественности; есть и те, кто в погоне за быстрыми деньгами откровенно плюют на мнение граждан. Власть, в свою очередь, оказавшись между Сциллой и Харибдой, погрязнув в своих же подзаконных актах или цепляясь за несовершенство законодательства, занимает невнятную позицию, иногда посылая «всех в суд». Будем надеяться, что поставленный своеобразный диагноз отрасли – отсутствие общей реальности – по итогам дискуссии в стенах «Золотого Рога» стал первым шагом на пути к конструктивному разговору между обществом, бизнесом и властью.

На фото: Участники дискуссии были единодушны в одном: «золотой квадрат», цена которого в среднем начинается от 100 тысяч рублей, показывает, что строительный рынок города попал в капкан стагнации и развивается крайне слабо.

Фото Евгении ПРИЙМАК