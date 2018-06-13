Койка в три этажа

Многие хостельеры в Приморье предлагают некачественные услуги, что портит жизнь жильцам многоквартирных домов

Хостелы – относительно новый формат гостиниц для Владивостока, тем не менее, именно он – один из наиболее востребованных на сегодняшний день. Хостел – это не только доступно и выгодно, это целая культура: даже люди с хорошим достатком все чаще предпочитают отдельным номерам в гостиницах койко-место в хостеле – именно потому, что здесь обычно сосредоточена особая среда путешественников, которые едут не за туризмом, а за приключениями.

Где еще, как не в хорошем хостеле, оформленном просто, но со вкусом, на общей кухне можно пообщаться с заезжими иностранцами, художниками, музыкантами и поэтами, а на следующий день разъехаться навсегда? Постояльцы комфортабельных гостиниц обычно более закрыты друг от друга и менее мобильны.

Особенный формат для особой аудитории

Основная аудитория хостелов – это молодые люди и люди среднего возраста, в основном авантюристы, которые вряд ли годами копят на отпуска, но почти всегда готовы сорваться с места – не ради комфортного отдыха на песчаных пляжах и в дорогостоящих отелях, а ради путешествий, приключений и людей.

Они входят в категорию так называемых «индивидуальных» туристов, которые почти не пользуются услугами туроператоров, а бронируют путешествия самостоятельно. Эксперты отмечают, что основной целью таких гостей является далеко не стандартная прогулка по городу с шопингом, отдыхом на пляже и дегустацией местной кухни (без последнего, конечно же, обычно не обходится), а выходящие за рамки обыденного туризма «предприятия», которые не всегда очевидны. Например, во Владивосток такие туристы приезжают ради того, чтобы начать здесь свой путь по Транссибирской железнодорожной магистрали, заняться серфингом, в том числе зимним (в среде серферов Владивосток признан одним из самых благополучных городов для зимнего серфинга), посетить заповедники, являющиеся культурным наследием ЮНЕСКО, понаблюдать за дальневосточными леопардами, а может быть даже встретиться с амурским тигром.

Каждый год во Владивосток также приезжают десятки волонтеров из Европы, чтобы участвовать в летних сменах эко-лагеря «Остров Мечты» на острове Рейнеке. Подумать только: иностранцы только ради того, чтобы убрать мусор на далекой русской территории, за солидные деньги сами покупают авиабилеты, например, из Италии в Москву, а оттуда – во Владивосток. Живут они здесь тоже в основном в хостелах.

В столице Приморья давно ставят акцент на необходимости привлечения индивидуальных туристов, а в особенности молодых людей и людей среднего возраста. Такие туристы приезжают к нам все чаще – как из Китая, Японии, Кореи и Индии, так и из европейских стран и даже из США.

Именно поэтому в городе и крае так активно открываются новые и новые хостелы: по данным популярной платформы для путешественников Booking.com, в одном только Владивостоке на сегодняшний день числится 35 хостелов, а по данным портала Фарпост – более 85 хостелов. В целом это 1-2 тыс. бюджетных койко-мест.

Такая высокая конкуренция между гостиницами способствует появлению новых форматов и концепций: так, совсем недавно обрели популярность так называемые «капсульные» хостелы. Этот формат родом из Японии подразумевает наличие в общей комнате небольших изолированных друг от друга спальных ячеек. Таким образом, у гостя имеется пусть небольшая, но личная зона, обеспечивающая умеренную шумоизоляцию.

Один из примеров такого хостела во Владивостоке – появившийся относительно недавно в центральной части Океанского проспекта мини-отель «Алоха». По-больничному непривлекательное выражение «койко-место» заменяется здесь словосочетанием «небольшой одноместный номер». «Номера» такие располагаются друг над другом и напоминают чем-то кровати в поездах, однако, более комфортные и стильные, изолированные, с розетками. Стоит такое удовольствие всего 600 рублей за ночь. В эту сумму входит и пользование общим туалетом, который регулярно моется, а также общей кухней и бытовыми принадлежностями, например, утюгом, и Wi-Fi. Если посчитать, то получится, что жизнь в таком отеле в центре города в месяц обойдется даже дешевле, чем аренда какой-нибудь гостинки в районе Гоголя. При этом гарантировано общение с путешественниками и охрана.

Законотворческий штиль

Росту количества хостелов способствует не только рост въездных турпотоков (за 2017 год в Приморье въехали более 64 тыс. иностранцев и сотни тысяч соотечественников из других регионов), но и законодательство. Так, закон об обязательной классификации отелей и гостиниц, иными словами о присвоении звезд, который так напряг российских отельеров, не распространяется на хостелы: этим малым средствам размещения не нужно проходить дорогостоящую процедуру обязательной сертификации. Кроме того, «завис» и закон о запрете гостиниц в многоквартирных домах, который хотели ввести еще несколько лет назад. Совместными усилиями хостельеров и властей края, которые проявили особое участие в лоббировании интересов хостельеров, удалось добиться отсрочки вступления законопроекта в силу, а также корректировки закона: хостельеры продолжат размещаться в жилых домах при условии согласия жильцов.

По словам экспертов, проблема с недобросовестными хостельерами в Приморье остается: многие предлагают некачественные услуги, к тому же – неофициально, что портит репутацию добросовестным игрокам рынка, а также жизнь жильцам многоквартирных домов. Это происходит потому, что в России до сих пор нет стандартов и госрегулирования для хостелов. Но над этим в России работают: разработка соответствующей нормативно-правовой базы на федеральном уровне уже завершилась, сейчас она проходит экспертизы и готовится к введению.

- Нормативная база, безусловно, необходима, она сделает рынок цивилизованным и прозрачным, - отметила руководитель аналитического отдела «Платформы гостеприимства» (Санкт-Петербург) Яна БАБИНА, принимавшая участие в разработке, - Для России хостелы – относительно новый формат, несмотря на то, что во всем мире он давно набрал популярность. Пока не было стандартов, добросовестные хостельеры, чтобы избежать вопросов от контролирующих органов, вынуждены были следовать стандартам для обычных гостиниц, что очень сложно, ведь МСР – совсем иной вид бизнеса, его можно отнести к малому. Недобросовестные же вели такой бизнес нелегально. Предлагаемые сегодня законопроекты в сфере хостелов также практически несовместимы с добросовестным ведением бизнеса. В частности, массу споров вызывает вопрос о том, в каком типе жилого фонда должны размещаться МСР.

Крах стереотипов

По словам экспертов, если на уровне законодательства все пройдет положительно, то во Владивостоке будут появляться принципиально новые форматы и концепции хостелов: возможно, появятся МСР с просторными террасами на крышах домов, а возможно, возникнут хостелы для отдельных категорий граждан. Например, в Санкт-Петербурге уже есть хостелы, позиционирующие себя как отели для феминисток и активистов прочих современных движений. Есть в Санкт-Петербурге и хостелы для путешественников с животными, и хостелы, в которых есть свои животные – например, отдельные комнаты отдыха с представителями семейства кошачьих.

В любом случае, тенденцию роста хостельеров во Владивостоке считают позитивной. По словам президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА, Россия всегда считалась страной не только сложной для въезда (трудно получить визу), но и дорогой в плане размещения туристов – в секторе гостиниц почти не было эконом-сегмента.

- Сейчас этот образ России в глазах туристов постепенно меняется, - добавил Иванищев. – Упрощенный визовый режим, принятый на Дальнем Востоке, – практически первый шаг в облегчении въезда в Россию для туристов, а рост количества хостелов скоро совсем развеет стереотип о том, что путешествовать по России дорого. Уже сегодня малые средства размещения в Приморье несут высокую нагрузку в туристический сезон: через них проходит более 30% всего потока гостей в крае.

Цены на размещение в хостелах Владивостока самые разные: здесь есть как эконом-сегменты, так и премиум-класс, и можно арендовать кровать как за 300 рублей за ночь, так и за 1500. Помощь предпринимателям в сфере туризма администрация Приморья оказывает в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы».

- В Приморье создается большое количество хостелов, это капиталоемкий бизнес, - отметил глава департамента туризма Приморья Константин ШЕСТАКОВ. – Основными инвесторами в этой области являются энергичные молодые предприниматели.

КСТАТИ

На этот рынок смотрят не только молодые предприниматели, но и бизнесмены со стажем: один из первых хостелов в столице Приморья, который так и называется – Vladivostok – открылся под руководством совладельца сети кофеен Кафема Петра ОБЕДЗИНСКОГО в 2014 году.

Хостел работает и сегодня, являясь одним из самых престижных МСР в городе: кровать в четырехместном номере здесь стоит от 900 рублей, а отдельный комфортабельный номер – 3500 рублей в сутки. Кроме размещения хостел представляет гостям информационную поддержку, рассказывая о предстоящих в городе культурных и массовых событиях, давая рекомендацию по ресторанам и прочим местам.

На фото: Постояльцам хостелов нужна не роскошь классических отелей, а скромная плата за минимум удобств.

Фото Елены АБАШЕВОЙ