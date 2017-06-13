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В Приморье будет выставлена реплика Императорской короны Российской Империи

13 Июня 2017, 19:10 | Приморье

Стоимость копии главной регалии Императорского двора оценивается в 1 млрд рублей 

15 июня в развлекательном комплексе Tigre De Cristal состоится открытие DOMINO - магазинов люксовых часовых, ювелирных и аксессуарных изделий. В честь этого события во Владивосток прибывает реплика Большой Императорской короны Российской Империи.

Экспонат, стоимостью 1 млрд руб. будет представлен в холле развлекательного комплекса Tigre de Cristal. Все желающие смогут посетить выставку совершенно бесплатно, она продлится до 19 июня включительно. Посетители развлекательного комплекса также смогут познакомиться с международными часовыми и ювелирными брендами, а также с продукцией крупнейших российских производителей бриллиантов и ювелирных украшений.

«Демонстрация Короны позволит большому числу людей получить представление о величии России, воплощенном в уникальном шедевре высокого ювелирного искусства»,- комментирует событие Дмитрий КУНЦЕВ, генеральный директор ювелирной группы «Смоленские Бриллианты».

 «Хочу сказать о том, что нам выпала большая честь участвовать в проекте по организации выставки реплики Короны Российской Империи. Это очень важное мероприятие, поскольку оно дает возможность жителям Приморского края и его иностранным гостям оценить искусство и мастерство российских ювелиров», – отметил старший вице-президент Tigre De Cristal Стелианос ТСИФЕТАКИС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: казино  ювелирное искусство  tigre de cristal  туризм 



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