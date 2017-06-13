Мэр Пушкарев не решился выводить деньги из "Спасскцемента"

Его прибыльному предприятию пора заканчивать с поставками цемента в Северную Корею

Опальный мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ не стал открывать кубышку основного актива своей бизнес-империи: акционеры АО «Спасскцемент» на годовом собрании, как и год назад, приняли решение не выплачивать дивиденды, а полученную по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 871,849 млн рублей оставили нераспределенной. При этом на рынке было распространенно мнение, что братья Пушкаревы выведут из бизнеса все свободные средства, чтобы подстраховаться на случай возможных миллиардных выплат после окончательных решений в суде.

«Спасскцемент» не выплачивает дивиденды уже шесть лет, последний раз компания порадовала акционеров в 2010 году.

Чистая прибыль по итогам 2014 и 2015 годов также была оставлена нераспределенной (1 млрд 49,5 млн рублей и 365,248 млн рублей соответственно).

Досье "Золотого Рога": АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Производство цемента на предприятии осуществляется по сухому способу подготовки и обжига сырья по полному технологическому циклу. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Уставный капитал «Спасскцемента» составляет 432 млн 632 тыс. 560 рублей, он разделен на 1 млрд 081 млн 581,4 тыс. обыкновенных акций номиналом 40 копеек каждая. Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций.

Руководить можно и находясь под арестом

Не было произведено замен и в совете директоров принимать участие в заседаниях коллегиального органа заочно, в том числе из СИЗО, не возбраняется. Свои места в совете сохранили Андрей ПУШКАРЕВ, Владимир ПУШКАРЕВ (младшие братья Игоря Пушкарева), заместители гендиректора ООО «Востокцемент» (управляющая организация «Спасскцемента») Павел БЕЛЯЕВ, Валерий ТАРАБАРОВ, Андрей ПАВЛЕНКО и Жанна БЕВЗА, а также управляющий директор ОАО «Спасскцемент» Алексей СЫСОЕВ.

Отметим, что вместо Андрея Пушкарева (находится под домашним арестом) во главе «Востокцемента» после памятных событий встал Виктор ИВАНОВ, бывший гендиректор ООО «Управляющая компания – Лондоковские строительные материалы» (Еврейская автономная область).

Досье "Золотого Рога": Холдинг «Востокцемент» - крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке. Управляющая организация ООО «Востокцемент» была создана в 2002 году для закрепления позиций на рынке цемента. Получив в управление ОАО «Спасскцемент», а также сбытовую компанию ООО «ДВ-Цемент», УК «Востокцемент» в последующие годы стремительно наращивала мощности по комплексному производству стройматериалов. Сегодня в холдинг «Востокцемент» входят три цементных предприятия полного цикла - ОАО «Спасскцемент» (Приморский край), АО «Теплоозерский цементный завод» (Еврейская автономная область) и АО «Производственное объединение «Якутцемент» (Якутия); четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов, в том числе АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод» (оба – Владивосток), три бетонно-растворных узла, выпускающие продукцию под маркой «Трилитон», и завод по производству асфальта на территории Приморского края.

Печи работают лишь наполовину

Прошедший год не стал сверхуспешным для «Спасскцемента»: производство цемента составило 1,535 млн тонн, что лишь на 4% больше, чем в 2015 году. Мощности по производству цемента были освоены на 49%, в том числе по Новоспасскому заводу - на 66%. При этом по России в целом производственные мощности цементных предприятий использовались на 50,5% (в 2015 году – 57,9%).

Клинкера (промежуточный продукт при изготовлении цемента. – Прим. авт.) в 2016 году произведено 1,460 млн тонн (рост на 7% к 2015 году). Мощности по производству клинкера были задействованы на 56%.

В итоге в 2016 году «Спасскцемент» реализовал цемента и клинкера на сумму 5,3 млрд рублей, что превысило плановые показатели на 13%.

«Рост объемов продаж и удовлетворение требований рынка обеспечивались производством продукции, конкурентоспособной по качеству и ассортименту, ценовой политикой, способом и условиями отгрузки, в том числе в сезон наибольшего спроса - с мая по сентябрь», - отмечает компания.

В прошлом году 99,7% цемента реализовано в ДФО, в том числе большая часть - 88,5% - пришлась на Приморский, Хабаровский край, Амурскую область и лишь 11,2% - на Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область и Еврейскую автономную область. Также производились разовые поставки продукции в западные регионы и на экспорт в КНДР. Кстати, последний момент имеет очень важное значение: на этом фоне «Спасскцемент» может попасть в санкционные списки.

«На остальные территории (помимо Дальнего Востока. – Прим. авт.) поставки продукции ограничены высокими транспортными расходами, что в сочетании с невысокими ценами в западной части делает экономически невыгодными данные поставки. Соответственно на работу общества влияет риск замедления развития территории ДФО по отношению к остальной части России. Ведется работа по удержанию клиентской базы методом сдерживания цен. С учетом роста курса доллара осуществлен возврат клиентов Сахалинской и Камчатской областей на потребление нашего цемента и клинкера», - отмечает компания.

Рубль в помощь

Несмотря на нынешнюю достаточно удачную рыночную конъюнктуру, в «Спасскцементе» по прежнему опасаются возможного наплыва импортного цемента.

«Заградительной политики по поддержке отечественного цемента, особенно после вступления России в ВТО, нет. За 2012-2014 годы объем завоза импортного цемента и импортного клинкера в ДФО составил от 15% до 17% от установленной мощности в целом по АО «Спасскцемент», при этом объем импортируемого цемента из года в год увеличивался. Рост курса доллара США к рублю существенно снизил конкурентоспособность импортной продукции в 2015-2016 годах, в связи с чем объемы импорта сократились до 5-7% от установленной мощности в целом по «Спасскцементу», но не ликвидировал его полностью. В случае возврата курса доллара США к рублю на уровень 2012-го - середины 2014 года, имеется риск возвращения импортной продукции на утраченные объемы и соответствующего уменьшения объемов продаж спасского цемента», - отмечает компания.

Отметим, что кредитный портфель «Спасскцемента» за 2016 год сократился на 332 млн рублей - за счет досрочного погашения кредитной линии. На начало 2017 года задолженность по кредитам отсутствовала.

«В связи с тем, что предприятие привлекает кредитные средства, существует риск возможного повышения процентной ставки по кредитам, как это произошло в декабре 2014 года: ставка возросла с 9 до 17%. За 2016 год средняя ставка по кредиту составила 12%. Имелись определенные сложности с получением кредитных средств», - отмечает компания.

Еврейский актив тянет вниз

Куда хуже складывается ситуация в другом активе бизнес-империи Пушкаревых - АО «Теплоозерский цементный завод». На этом предприятии использование производственной мощности по цементу в 2016 году составило лишь 31%, тогда как в 2015 году этот показатель равнялся 46%. В итоге в прошлом году предприятие выпустило 195,8 тыс. тонн цемента, что почти на треть ниже, чем годом ранее.

«Для эффективной работы завода необходимо производство цемента на уровне не менее 350 тыс. тонн. В этом случае производительнее работает оборудование, снижается удельный расход электроэнергии и технологического топлива», - отмечает компания.

В настоящее время крупнейшим потребителем теплоозерского цемента является космодром «Восточный». Также компания поставляет сырье на стройку Нижне-Бурейской ГЭС и на возведение трансграничного моста через Амур в ЕАО. Поставки идут в Хабаровский край, Амурскую область и Якутию.

Проблема еще и в том, что износ основных фондов в целом по предприятию - 62,4% от их общей стоимости на конец 2016 года, в том числе по зданиям и сооружениям - 74%, по машинам и оборудованию - 52%.

«В перспективе мы планируем провести глубокую модернизацию завода с переходом затратного «мокрого» способа на «сухой», - говорит новый управляющий завода Евгений СЫСОЕВ. - Причем приурочить эти работы по модернизации к началу реализации программы газификации ЕАО, с подключением завода к газопроводу «Сила Сибири». Сейчас мы рассматриваем два этапа модернизации. Первый – переоборудование текущего производства с переводом на сухой способ. Второй – строительство новой современной технологической линии производства цемента по сухому способу. Предпроектная оценка двух вариантов уже проведена».

Досье "Золотого Рога": «Спасскцемент» в I квартале 2017 года выпустил 225 тыс. тонн цемента и 290 тыс. тонн клинкера, «Теплоозерский цементный завод» - 16,8 тыс. тонн цемента и 17 тыс. тонн клинкера, «Якутцемент» - 35,2 тыс. тонн цемента и 86,7 тыс. тонн клинкера. Цемент группы компаний «Востокцемент» в I квартале 2017 года отгружался на Нижне-Бурейскую ГЭС и космодром «Восточный» в Амурской области, судостроительный завод «Звезда» и угольный терминал в Приморском крае, аэропорт в Хабаровске, мост через Амур в Еврейской АО, газопровод «Сила Сибири» в Якутии. Два щебеночных завода на территории Приморского края совокупно произвели 228,9 тыс. тонн щебня: «Владивостокский бутощебеночный завод» - 152,4 тыс. тонн, «Дробильно-сортировочный завод» - 76,5 тыс. тонн.

Досье "Золотого Рога": Управляющей компанией холдинга «Востокцемент» является основанное в 2002 году ООО «Востокцемент» (Владивосток). Уставный капитал компании – 100 тыс. рублей, чистая прибыль за 2015 год – 718 тыс. рублей. С 2013 года учредителями ООО выступают Владимир ПУШКАРЕВ (60%) и Андрей ПУШКАРЕВ, поочередно отметившиеся в должности гендиректора компании. На данный момент совет директоров компании не сформирован.

Олег КЛИМЕНКО.