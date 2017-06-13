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Приморцев приглашают на новый маршрут Лазовского заповедника...
Благодаря работе программы «Разитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, заповедники региона имеют возможность совершенствовать инфраструктуру и открывать новые маршруты. Совсем недавно Лазовский заповедник объявил об открытии новой экологической тропы «Сухой ключ», на которой туристы смогут насладиться теплыми минеральными источниками, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Лазовский заповедник расположен на южных отрогах Сихотэ-Алиня, занимая хребет Заповедный. На его территории, помимо горных речек и ручьев, находятся несколько тёплых минеральных источников. Наиболее известный из которых – источник в Сухом ключе – красивый, с оригинальными порогами и мини-водопадом. На новом маршруте заповедника туристы смогут оценить красоту уникальных растений, а также искупаться в тёплых радоновых источниках.
…в приятное путешествие от бухты Окуневой до бухты Самурай…
Туристов, решивших на выходных отправиться в легкое, красивое путешествие, туркомпании Владивостока приглашают пройти маршрут по юго-восточному побережью Приморья: от бухты Окуневой до бухты Самурай. Первозданная красота моря и скал, тишина леса, а также поистине целебный воздух сделают это путешествие незабываемым.
Маршрут начинается с бухты Окуневой, расположенной за поселком Врангелем. Туристов ожидает длительная прогулка по побережью с выходом на видовые площадки и мысовые точки. Во время тура путешественники смогут посмотреть живописные мегалиты и скалы, а также насладиться панорамным видом Партизанского и Лазовского районов. Завершается маршрут спуском в дикую бухту Самурай, где туристов ожидает спокойный отдых в окружении красивых кекуров Сабля и Монах.
…и отыскать тайну Долины Атлантов
Долина Атлантов – одно из самых удивительных мест в Приморском крае, окутанное множеством легенд и тайн. Его часто называют местом силы, поскольку многие камни здесь живут вопреки законам физики. Легенды гласят, что под тропами здесь – пустоты, а камни – многовековые артефакты, созданные руками атлантов.
В этом путешествии туристы смогут исследовать центральную фигуру «города атлантов» – «Замок», или «Памятник», который знаменит своей необычной формой: со стороны моря он выглядит как средневековой замок, а с другой стороны – как огромная скала. Путешественники также смогут загадать желание возле камня «Шаманка», который по легендам покровительствует женщинам, помогая им в личной жизни и в вопросах здоровья. Познакомятся туристы и с парадоксами исполинского «Сейда» – огромного мегалита, поражающего своими размерами, который каким-то чудом удерживается на маленькой скальной площадке и не падает. Путешественников ждут и другие объекты «города атлантов», а также прогулка по летнему лесу.
Наталья КОМИССАРОВА.
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