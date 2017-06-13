Покупая, читайте этикетки

Молочные реки Приморья берут истоки на предприятиях, делающих ставку на экостандарты

Это лето началось как обычно – с 1 июня, являющегося одновременно и Днем защиты детей, и Всемирным днем молока. И не случайно эти памятные даты совпадают: здоровье детей без качественной, экологичной молочной продукции невозможно. И государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы требует от приморских производителей выдерживать на предприятиях пищевой индустрии строгие государственные стандарты. Удается ли им это – можно судить по прилавкам магазинов, где сегодня можно увидеть большой ассортимент молочки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Продукция приморских молокозаводов обязательно присутствует даже в небольших городских магазинах, предлагающих продукты повседневного спроса. Ассортимент здесь, как правило, ограничен небольшим числом поставщиков – 5-6 – и вместительностью 1-2 холодильных камер и морозилки для мороженого. При этом помимо поставок местных заводов, как правило, присутствует молочка из Благовещенска и длительного хранения – из Москвы.

Продукты на каждый день

Покупатель в таком небольшом магазине в центре Владивостока объясняет мне, почему им куплено благовещенское молоко «Фермерское подворье», пастеризованное, жирностью 2,5%: «Потому что, несмотря на то, что это молоко привезено издалека, оно дешевле местных аналогов. Конечно, оно сделано из сухого молока, длительного хранения и пр., но оно лучше по соотношению «цена – качество».

А продавец поясняет, что конкуренция по молочке среди поставщиков довольно большая, и если покупателям поднадоест та или иная линейка производителя, то не проблема произвести замену поставщика: они в очереди. Что иногда и делается. Предпочтения покупателя для мелкой розницы очень серьезны, поэтому, например, здесь «Грин Агро» потеснило «Домик в деревне». Это тот случай, когда что-то приедается и хочется чего-то нового. Опять же, недавно в магазине появились понравившиеся покупателям андреевские молочные продукты из-под Спасска.

Специалист поясняет, что работать на возврат нет никакого смысла. Берется на продажу исключительно то, что обязательно продается. Если тот или иной поставщик желает потеснить конкурентов в таких магазинах, работающих по обслуживанию небольшого квартала, то он должен сильно заинтересовать собственника магазина – либо качеством и ценой предлагаемого ассортимента, либо установкой холодильника. Интересно, что метрах в ста от этого магазина, в другом таком же, поставщики совсем иные, и этим магазины конкурируют по молочке уже между собой.

Несколько иная позиция на рынке в крупных магазинах, где разнообразие молочной продукции наиболее ярко и по позициям, и по ценам, и по производителям.

Товаровед магазина компании «Фреш 25» Виктория ФЛАШКИНА отмечает: «Самый ходовой товар у нас сегодня – это продукция Артемовского молокозавода. Ею больше довольны, и она сегодня у нас наиболее продаваема. В тройку основных поставщиков магазина сегодня входят также «РодСтор» и недавно появившийся в партнерах «Партнер ДВ», занимающийся михайловской молочкой. В целом же мы не отказываемся от поставщиков. Лишь от отдельных их позиций. И есть ассортимент очень разных производителей. Влет уходят «даноны» и продукты Molli. Ассортимент «Крестьянского хозяйства Бархатное» из Партизанска всего пять-шесть позиций, но это натуральные продукты, которые хорошо продаются. Особенно часто покупатели спрашивают сыворотку «Бархатного». Есть суражевская продукция, фермерское молоко компании «ДТК». Большой ассортимент из Хороля, включая ряженку, варенцы, йогурты, вкусные десерты – ягодные, шоколадные и сливочные. Есть молочка и из других регионов. Те же молоко и сливки московской компании «Пармалат».

Виктория говорит, при том, что на прилавке много представлено скоропортящейся продукции, возврат поставщикам небольшой, потому что объемы принимаются исходя из спроса.

Надо отметить, что в гипермаркете компании «В-Лазер» прилавок выглядит богаче, чем во «Фреше». Заметно, что здесь тоже сделана ставка на то, чтобы удовлетворить вкус самого изысканного молочного гурмана Владивостока. Однако здесь не решаются прокомментировать это изобилие.

Старший продавец молочного отдела ИП «Чумаков» на Первореченском торговом рынке Вера ЮНУСОВА не делает секрета из того, чем торгует: «У нас ассортимент большой. Практически все крупные приморские заводы - Артем и Уссурийск, Чугуевка, Суражевка, Арсеньев, Милоградовский завод из Ольгинского района. Есть благовещенская продукция».

Здесь повышенным спросом пользуется натуральная суражевская продукция, которую берут не взирая на более высокие цены по сравнению с остальным ассортиментом. Хорошо расходится товар из Чугуевки, Хороля, Благовещенска – кефиры, варенцы, йогурты, фермерское молоко и пр. Списание минимальное: оно может быть по позициям всего одна-две бутылки в неделю. Больше затоваривается продукция уссурийского завода, проблемной стала реализация владивостокской и спасской. От реализации последней отказались. Не укладывается в сроки реализации московская «даноновская» продукция.

Продавец отмечает, что в основном здесь покупают традиционные молочные продукты: молоко, кефир, сметану, масло. Это в любой семье ели и будут есть. А творожки, йогурты, десерты берут в основном те, у кого имеются дети: балуют. И ассортимент молочного отдела на рынке может с лихвой удовлетворить эту привередливую категорию потребителей.

- Возможности у всех разные, а цены на продукцию растут, - отмечает Вера Юнусова. - Есть люди, которые постоянно берут продукцию подороже – «Грин Агро», «Суражевку». Но те, у кого зарплаты невысокие, стараются покупать дешевле. И ставка больше именно на этот слой населения, интересующегося молочкой длительного хранения. Но сливочное масло сегодня покупается всеми без особой оглядки на цены, хотя весной они заметно выросли. Хорошо берут белорусское и алтайское, уссурийское масло.

Надо понимать, что ешь

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Галина ЛАУХИНА считает, что в крае своих молочных заводов и продукции все-таки не хватает. Поэтому остается очень существенным завоз из других регионов. А основной проблемой приморского молочного рынка является то, что на нем довольно много фальсифицированной молочной продукции. И наибольший удельный вес в фальсификате – по сливочному маслу и сырам. Эти два продукта в большей степени подвержены «подделке» со стороны производителей.

Однако надо понимать, преднамеренная ли в конкретном случае фальсификация или непреднамеренная. Многое зависит от поставляемого производителям сырья, его характеристик, влияющих на конечную продукцию. Она может существенно отличаться от заявленной по свойствам. Но при этом сохраняется главное, принципиальное условие этой продукции – ее безопасность.

Другое дело, когда традиционное сливочное, крестьянское масло на прилавках лежит вперемешку с другой группой масложировой продукции – спредами, маргаринами. Они тоже имеют своих поклонников и пользуются широким спросом. Но зачастую рядовой покупатель вводится в заблуждение, что все это однородно и есть смысл выбирать только по ценам. В этом случае особенно важно уметь читать и понимать характеристики на упаковке, которые показывают состав продукции: натуральное ли это сливочное масло или растительная смесь – спред. Понятно, что масло по цене спреда быть не должно – оно намного дороже.

- Все, что в невысоком ценовом сегменте, – это спреды, - считает Галина Лаухина. - Это не говорит о том, что они как-то отрицательно влияют на состояние нашего здоровья. Мы часто употребляем их, используем для бутербродов, в выпечке и так далее. Просто для себя надо понимать, используем ли мы масло сливочное или же маслорастительные продукты. То же самое и по творогу. Сегодня есть творог и есть творожный продукт, в котором присутствуют недорогие растительные жиры.

Особенно она отмечает, что, к сожалению, состав продукта покупателю иногда очень сложно изучить по упаковке, потому что он выведен на нее очень плохо читаемым мелким шрифтом.

Роспотребнадзор рекомендует

При покупке молочных продуктов первое, на что стоит обращать внимание, – это условия хранения. Молокопродукты должны храниться только при охлаждении. Ультрапастеризованное молоко может храниться и при комнатной температуре, но и для него условия хранения определяются на уровне + 4-6 градусов. На каждом холодильном прилавке должен быть датчик, показывающий температуру. Если температурный режим не соблюдается, то продукт с этого прилавка лучше не брать.

Особенно важно обращать внимание на срок годности продукта. При этом надо четко понимать, что в конце срока годности и при несоблюдении условий хранения продукция может быть небезопасной.

Желательно брать продукт на начальных и средних сроках годности. К концу срока риски увеличиваются, хотя изготовитель продукции подтверждает и отвечает за то, что на протяжении всего срока хранения его продукция безопасна.

Применение пищевых добавок разрешено, но для них установлен определенный предел в части их использования для тех или иных продуктов. Те же йогурты и иные производные продукты с длительными сроками хранения – это уже больше вкусный товар, чем полезный, в отличие от натурального молока короткого срока хранения. Эти продукты тоже приносят удовлетворение за счет приятных, идентичных натуральным ароматизаторов. Польза от них есть, но она уже иного рода. Взрослому человеку в сутки рекомендуется выпивать по 220 миллилитров натурального молока. В детских учреждениях ранее было принято, чтобы ребенок выпивал стакан молока в день. Это требование осталось и на сегодня, но оно зачастую подменяется. И одна из причин – после вкусняшек чистый продукт становится уже непривлекателен.

КСТАТИ

Сроки хранения молочных продуктов довольно короткие. Если в них нет никаких пищевых добавок, которые в большей степени консерванты, то это всего 72 часа.

Если срок хранения дольше, то это результаты внесения пищевых добавок и высокой пастеризации, после которой продукт становится просто безопасным, но уже без полезных свойств. И в этом случае важно знать, какие добавки присутствуют в составе продукта, чтобы решить для себя – брать его или не брать.

На фото: Так называемое «фермерское» молоко сегодня практически исчезло с улиц Владивостока.

Виктор КУДИНОВ. Фото Игоря КУХАРЯ.